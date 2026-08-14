Leh “promašio” Farska Ostrva i sleteo u Norvešku, UEFA mu odložila meč

Isprva, UEFA je pomerila utakmicu za dva sata, a kada je Leh konačno stigao na Vagar (udaljen pedesetak kilometara od stadiona u Torshavnu) stigla je informacija da će se meč pomeriti za petak. Jer, procenjeno je da su igrači premoreni od puta, da nemaju dovoljno vremena da se spreme za utakmicu, pa su im Farani i UEFA izašli u susret.

U Poznanju je Leh pobedio sa 1:0 i sada će probati da odbrani tu prednost. S druge strane, srpski fudbaler Deni Pavlović i njegovi saigrači moraće da jurnu u napad od starta.

20.00: (5,60) KI Klaksvik (3,70) Leh Poznanj (1,65) - prvi meč: 0:1

U prethodne dve runde u kvalifikacijama za Ligu šampiona KI Klaksvik nije gubio na domaćem terenu. Luksemburški Bisen je savladao sa 2:1, dok je sa Kauno Žalgirisom odigrao 0:0. Potom je izgubio u Litvaniji, pa zato sada igra kvalifikacije za Ligu Evrope.

Leh je u istoj rundi eliminisao Orhus. I to posle pobede Poljaka sa 4:1 u Danskoj, Orhus je u revanšu uspeo da nadoknadi minus i da prođe dalje na penale.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)

Četvrtak

Bešiktaš - Hradec Karlove 1:0 (1:0), prvi meč: 1:0

/Černi 40/

Omonija - Linkoln 1:0 (1:0), prvi meč: 1:1

/Dioni 21/

Univerzitatea Krajova - KuPS 2:1 (1:1), prvi meč: 1:1

/Nsimba 43, Mora 62 - Gask 4/

Gornjik - Ferencvaroš 1:1 (1:0), prvi meč: 0:1

/Urbanski 45 penal - Saček 82 autogol/

Pafos - Salcburg 3:3 (2:0), prvi meč: 0:1

/Lele 15, Bijel 37, Mamadov 84 - Tabaković 54, 58 penal, 70/

Vikingur - Tun 3:2 (2:2), prvi meč: 0:3

/Sigurdson 16, Tordarson 38, Ingimundarson 55 - Fer 10, Labo 35/

CSKA Sofija - Makabi Tel Aviv 1:3 (0:1), prvi meč: 3:0

/Sensi 66 - Perec 12, Sokler 61Lapuhov 69/

Anderleht - PAOK 3:2 (1:1), prvi meč: 1:0

/Petro 19, Ambros 47, Sikan 55 - Živković 34, Jeremejef 88 penal/

Rendžers - Jagjelonija1:1 (1:0), prvi meč: 1:2

/Šenkland 19 - Prelec 65/

Harts - Benfika 1:1 (0:0), prvi meč: 1:6

/Magnuson 77 - Lukebakio 78/

Egnatija - Šamrok 5:1 (4:0), prvi meč: 1:3

/Ađesa 4, 38, Albaneze 11, 58, Gruda 20 - Burki 74/

Petak

20.00: (5,60) KI Klaksvik (3,70) Leh Poznanj (1,65) - prvi meč: 0:1

***Kvote su podložne promenama