Stigla zamena za Džaspera: Luka Adžić ponovo u Mozzart Bet Superligi

Ovaj 27-godišnji fudbaler je tip igrača kakav je neophodan treneru Radomiru Kokoviću za nastavak sezone. Železničar nije baš idealno otvorio sezonu, pošto posle tri odigrana meča u Mozzart Bet Superligi ima pet poena.

Adžić će probati da pomogne Pančevcima, a za klupski sajt je dao intervju u kojem je objasnio zašto je odlučio da se vrati iz Azije.

“Upoznat sam sa radom Železničara već duže vreme. Pratio sam svaku utakmicu ove sezone, sviđa mi se kako ekipa igra i sistem trenera Kokovića. Mislim da je trenutno Železničar jedan od najorganizovanijih klubova u državi i upravo su to neke od stvari koje su meni, kao igraču, bile presudne za dolazak u klub”, kazao je Adžić.

Njegov otac Ivan je 2023. godine proveo nekoliko meseci u Železničaru, na poziciji sportskog direktora. Ovo će biti drugi klub, posle Zvezde, koji će moći da se pohvali da je na platnom spisku imao dvojicu Adžića.

“Igram na poziciji levog krila, a mogu da igram i na poziciji drugog špica. Volim da budem direktan i da pravim razliku, a mislim da je ovo pravi klub za mene da to i pokažem. Kao svoj najveći kvalitet izdvojio bih igru jedan na jedan i prekide”.

Od Luke se mnogo očekivalo kada je 2018. prešao iz Zvezde u Anderleht, međutim u Briselu nije uspeo da se izbori za bitnu ulogu. Posle pozajmica u Emenu, Ankaragudžuu i epizode u Zvoleu vratio se u Čukarički, a na Banovom brdu je ostavio zasad najveći trag – 65 utakmica, 12 postignutih golova i osam asistencija.

“Trenutno je za mene ovo neki novi početak i želim da u Železničaru uradim sve što možda prethodnih godina nisam uspeo. Mislim da sam dovoljno sazreo i da je pravo vreme za to. Da li ću uspeti, videćemo. Svakako, trener će mi reći na čemu treba da radim i šta treba da unapredim u svojoj igri”.

U Pančevo stiže sa osvojenom duplom krunom u Singapuru.

“Mislim da adaptacija neće biti problem, s obzirom na to da sam kod kuće i da veoma dobro poznajem ligu. Sada je dosta lakše nego kada odlazite u inostranstvo”.

Pančevci su ovog leta debitovali na međunarodnoj sceni. Adžić je ispratio dvomeč sa Bragom.

“Železničar je napravio veliki iskorak i ostavio veoma dobar utisak u ove dve utakmice protiv jednog ozbiljnog protivnika. Sa uživanjem sam ih gledao. Ne krijem da mi je želja bila da igram u ovoj ekipi. Ovde ima mnogo mladih i talentovanih momaka, a trener Koković je od te mlade ekipe napravio tim koji može da igra protiv bilo koga, bez odstupanja. Vidim sebe u ovoj ekipi i ovom sistemu i to je jedini razlog zbog kojeg sam danas ovde”.

Na kraju, izneo je i očekivanja od ove sezone.

“Cilj sa Železničarom je da se borimo za prve četiri pozicije u ligi, a moj lični cilj je da budem najbolja verzija sebe, jer mislim da je vreme za to. Uspešna sezona bila bi izlazak u Evropu. Navijači od mene mogu da očekuju golove, asistencije i direktan način igre. I, naravno, da ću uvek davati svoj maksimum”, obećao je Adžić.

Železničar ovog vikenda nema obaveze, pošto je Crvena zvezda tražila da se odloži njihov susret 5. kola Mozzart Bet Superlige, kako bi se bolje spremila za duel sa Viktorijom Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope.