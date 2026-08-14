(©Starsport)
FSS ponovo odložio izbore za predsednika
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 09:41
Izborna skupština neće zasedati ni 2. septembra
Aktuelnom rukovodstvu Fudbalskog saveza Srbije mandat ističe 31. oktobra, a kada će biti održani izbori za predsednika - i dalje se ne zna.
Prvobitno su planirani za 24. jun, potom za 2. septembar, međutim, ponovo su odloženi, piše Sport klub.
Izabrane vesti
Očekuje se da Izvršni odbor ovu temu ponovo otvori posle uvodnih utakmica u novu sezonu Lige nacija. Podsetimo, Srbija igra 24. septembra protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Holandije. U obe utakmice Orlovi će biti domaćini, dok će prvo gostovanje imati prvog dana oktobra u Nemačkoj, pa 4. oktobra Veljka Paunovića i njegove igrače čeka meč u Holandiji.
Posle toga bi trebalo da budu održani izbori za predsednika, funkciju koju trenutno obavlja Dragan Džajić.
Komentari / Podeli vest
FSSMozzart Bet Superliga
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Najava mečeva
petak | 14.08.2026.
subota | 15.08.2026.