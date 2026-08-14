FSS ponovo odložio izbore za predsednika

Očekuje se da Izvršni odbor ovu temu ponovo otvori posle uvodnih utakmica u novu sezonu Lige nacija. Podsetimo, Srbija igra 24. septembra protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Holandije. U obe utakmice Orlovi će biti domaćini, dok će prvo gostovanje imati prvog dana oktobra u Nemačkoj, pa 4. oktobra Veljka Paunovića i njegove igrače čeka meč u Holandiji.

Posle toga bi trebalo da budu održani izbori za predsednika, funkciju koju trenutno obavlja Dragan Džajić.