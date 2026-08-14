Kreće Segunda: Samo jedan strani trener, Đirona zadržala vedete, Majorka i Ovijedo “očerupani”
Vreme čitanja: 7min | pet. 14.08.26. | 09:07
Mečom u San Sebastijanu, Sosijedad B – Kasteljon, počinje drugoligaški karavan u Španiji (20.30). Ovog leta trgovali samo timovi koji su ispali iz Primere. Tim sa Montolivija prvi favorit da se ekspresno vrati u elitu
Pričekaćemo još malo do početka onih najboljih šampionata na svetu, takozvanih Liga petice. Drugoligaški karavani su u punom jeku. Od najboljih pet zemalja Evrope, prošle nedelje je počela popularna nemačka Cvajta, a danas, osim Čempionšipa, koji se i dalje vodi kao najbolja druga liga na svetu, kreće u Španiji popularna Segunda.
Dok se spremamo za Primeru i nove okršaje Reala, Barselone i Atletika, danas (20.30) će se u San Sebastijanu lopta zakotrljati u drugom rangu u zemlji na Iberijskom poluostrvu, mečom Sosijedad B – Kasteljon.
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ČETVORICA SRBA I ČAK 21 OD 22 DOMAĆA STRATEGA
Nekada je u ovom šampionatu vrvelo od Srba, a sada ih je samo četvorica — Stefan Džodić (Almerija), Luka Ilić (Ovijedo), Bojan Kovačević (Kadiz) i Stefan Golubović (Andora). Najzanimljivija promena je što ćemo posle godina uspeha opet u ovom rangu gledati Đironu, koja je sa trenerom Mićelom stigla do Lige šampiona, izbacila u orbitu igrače koje je kasnije basnoslovno prodavala, kao što su Brazilac Savinjo ili Ukrajinac Artjom Dovbik, a gde su igrali i Mark-Andre ter Štegen, Dejli Blind, Aksel Vitsel…
20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)
Tri tradicionalna kluba su se plasirala u Primeru prošle sezone – Rasing iz Santandera kao šampion, Malaga i stari dobri Deportivo iz La Korunje, koji se posle decenije stagnacije vraća na mesto koje mu pripada.
Iznenađujuće, ispala je i Majorka, pa rajsko ostrvo Baleari više nemaju predstavnika u eliti, dok je Ovijedo i njegov san o Primeri trajao samo jedno sezonu. Novi članovi drugoligaškog karavana su Tenerife, Sabadelj, drugi tim Selte iz Viga i Seuta, španska enklava na afričkom tlu, koja je bila u žiži javnosti posle stampeda Marokanaca ovog leta i velikog broja poginulih.
U drugoligaškoj konkurenciji nećemo više gledati Saragosu, tradicionalni španski klub i osvajača evropskog trofeja, Kupa pobednika kupova 1995. godine, koji je posle krize dotakao dno selidbom u treći rang španskog fudbala.
Las Palmas ima najveći stadion u Segundi kapaciteta 32.392 mesta, nešto manje imaju Ovijedo sa 30.500, Sporting iz Hihona sa 29.371, Valjadolid sa 27.618, dok će drugi tim Sosijedada igrati na stadionu Zubijeta kapaciteta 4.000 gledalaca, a nešto veće imaju Andora (5.108), Eldense (5.776) i Seuta (6.500).
Španci cene svoju struku. Sa Portugalcima su preplavili planetu, a u Segundi je samo jedan inostrani stručnjak i to sa istim govornim područjem - Argentinac Nikolas Larkamon, koji će voditi Sporting iz Hihona. Najpoznatiji trener u drugoligaškom društvu je Albert Selades, nekadašnji vezista Barselone i Reala koji predvodi Kadiz od ovog leta. Pre toga je bio na klupi kiparskog Pafosa, a godinu dana je vodio i Valensiju u Primeri.
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Skoro pola lige, čak 10 klubova, promenilo je trenera između dve sezone:
* Ovijedo (Hulijan Kalero umesto Urugvajca Giljermea Almade)
* Đirona (Kike Alvarez zamenio Mićela)
* Sporting Hihon (Nikolas Larkamon umesto Borhe Himeneza)
* Leganes (Ruben Albes zamenio Karlosa Martineza)
* Burgos (Serhio Fransisko umesto Luisa Migela Ramisa)
* Eibar (Hoakin Aranbari menja Benjata San Hosea)
* Las Palmas (Ruben de la Barea umesto Luisa Garsije)
* Majorka (Luis Garsija zamenio Argentinca Martina Demikelisa)
* Almerija (Garsija Pimijenta umesto Rubija)
* Kadiz (Albert Selades seo na klupu umesto Imanola Idijakeza)
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ĐIRONA NIJE MNOGO PRODAVALA, IMA UBEDLJIVO NAJVREDNIJE FUDBALERE NA TRŽIŠTU U OVOM RANGU
Đirona je neočekivano u poslednjem kolu Primere ispala iz elite. Završio se medeni mesec simpatičnog kluba koj je igrao lep fudbal pod komandom Mićela. Osmorica igrača su napustila grad (oko 110.000 stanovnika) u blizini Barselone. Najveće prodaje od po 7.500.000 evra u Čempionšip su Čeh Ladislav Krejči u Vulverhempton i Kolumbijac Hon Solis u Birmingem, dok je pet miliona evra stiglo za krilo Hoela Rokea, koga je kupio grčki vicešampion Olimpijakos. Nema više u timu veterana Dejlija Blinda koji se vratio u Ajaks i Belgijanca Aksela Vitsela (trenutno bez kluba).
I pored ispadanja, za drugoligašku konkurenciju Đirona ima “bomba” igrače. Pogled na Transfermarkt kaže da je od osam najvrednijih fudbalera u Segundi čak sedam iz tabora nekadašnjeg učesnika Lige šampiona. Najvredniji fudbaler (po proceni specijalizovanog portala) je vezista Almerije Serhio Aribas sa 20.000.000 evra, a onda slede sedmorica iz Đirone – Azedin Unahi (18.000.000), Ukrajinci Vladislav Vanat i Viktor Cigankov (po 15.000.000), Jaser Asprilja (14.000.000), Arnau Martinez (10.000.000), Brajan Hil (8.000.000) i Korejac Min-su Kim (5.000.000). U klubu je sa kapitanskom trakom ostao legendarni Urugvajac Kristijan Stuani, koji uskoro puni 40 godina. On je u Đironi skoro jednu deceniju - sledeća sezona biće mu jubilarna deseta otkako je stigao sa Ostrva iz engleskog Midlzbroa u leto 2017.
Mićel je i pored ispadanja sa Đironom “ubo” džekpot i prešao u veliki Ajaks, gde će pokušati da vrati stari sjaj Kopljanicima, a njegova zamena u katalonskom timu biće Kike Alvarez. On dobro poznaje sistem u Đironi jer je bio kormilar u drugom timu crveno-belih sa stadiona Montolivi.
Nije bilo zvučnih pojačanja, a do kraja avgusta bi još neko od “kapitalaca” mogao da napusti prošlosezonskog člana Primere. Najskuplji novajlija je Ukrajinac iz mađarskog šampiona Đera Oleksandr Pičhur, plaćen 900.000 evra. Napadaju u Đironi ukrajinsko tržište, odakle su stigli i Vanat i Cigankov, dok je mega prodaja bio i odlazak Artjoma Dovbika pre dve godine u Romu.
MAJORKA ISPALA I ZARADILA ČAK 65.000.000 EVRA, OVIJEDO NAPUSTILO 16 IGRAČA
Majorka je najviše zaradila ovog leta od timova iz Segune, čak 65.000.000 evra, što je dobra cifra i za pola Primere. Najviše je stiglo od Al Nasra za vezistu Samua Kostu (22.000.000), dok je Albanac Vedat Murići po drugi put otišao u Fenerbahče i to za 15.500.000 evra. Vredne prodaje su i Jan Virgili u Klub Briž za 12.000.000, Leo Roman u Deportivo La Korunju za 9.000.000 i iskusni Kanađanin Kajl Larin u Sautempton za 3.000.000 evra.
Nekadašnji fudbaler Partizana Takuma Asano napustio je Evropu i vratio se u Japan, potpisavši ovog leta za Hirošimu. Čak 15 igrača napustilo je Balearska Ostrva. Novajlije, plaćene po 2.000.000 evra su Adrijan Fuentes iz Viljareala i Đozep Serda iz Andore. Novom treneru Luisu Garsiji predstoji težak posao, da napravi potpuno novi tim i da se ekspresno vrati u Primeru.
I treći tim koji je igrao elitno društvo prošle sezone doživeo je velike promene - Ovijedo. Tim iz Asturije napustilo je 16 igrača. Legenda kluba Santi Kazorla završila je karijeru. Stiglo je čak 18 novajlija, uglavnom kao slobodni igrači ili na pozajmice, a za samo četvoricu je plaćeno obeštećenje, ukupno oko 3.000.000 evra, što znači da je meksička Pačuka grupa, koja je vlasnik ovog kluba, bila poprilično škrta, slično i kada je najavljivala velike ambicije prošlog leta. Brzo je tada sve puklo kao mehur od sapunice, a kolateralna šteta bio je naš stručnjak Veljko Paunović koji je posle smene u ovom klubu stigao na kormilo srpskog nacionalnog tima.
Osim ova tri kluba, ostatak lige se zadovoljio “mrvicama”, igračima ispod radara koji su uglavnom stigli bez obeštećenja. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati transferi za koje je plaćeno više od 1.000.000 evra obeštećenja.
Dobar primer prodaje jeste odlazak veziste Diona Lopija iz Almerije u saudijski Al Itihad za 13.000.000 evra, dok je solidan transfer napravio i mladi srpski napadač Marko Milovanović, koji je iz Andaluzije prešao u Portsmut i igraće u Čempionšipu.
ALBASETE SA OSLANJA NA DOMAĆE SNAGE, SISTEM TAKMIČENJE OSTAO ISTI
U Segundi ćemo gledati i dva B tima članova Primere: Sosijedada i Selte (drugi tim ekipe iz Viga nosi naziv Selta Fortuna). Očekivano, za ove timove igraju najmlađi igrači u ligi koji se kale za ulazak u najbolje sastave timova iz Baskije i Galicije. U proseku tek nešto više od 21 godine (Sosijedad B 21,3, a Selta Fortuna 21,1 godina).
Đirona i Kasteljon imaju najviše stranaca u ekipi - čak 15, slede Valjadolid sa 14, Andora sa 11 i Kadiz sa 10. Albasete u timu ima samo jednog igrača sa inostranim pasošem, Sosijedad B i Eldense po tri, dok su Burgos i Granada sa po četiri.
Ubedljivo najvrednije igrače (procena Transfermarkta) ima Đirona (113.800.000 evra), a više nego duplo manje slede Almerija (52.200.000), zatim Majorka (42.600.000), Las Palmas (30.650.000) i Ovijedo (30.600.000)… Drugi tim Selte procenjen je na samo 6.900.000, a Eldenseov na 7.650.000 evra.
Segunda je, posle engleskog Čempionšipa, najglomaznija liga na svetu. Odigraće se čak 42 kola, a onda negde u junu i baraž za treći tim koji će igrati u Primeri. Prva dva direktno idu u najviši rang, dok će ekipe od treće do šeste pozicije igrati polufinale plej-ofa, a kasnije i finale na dve utakmice. Iz drugoligaškog karavana ispadaju četiri najgora kluba.
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ŠPANSKA SEGUNDA – 1. KOLO
Petak
20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95)
Subota
17.00: (1,75) Andora (3,60) Seuta (4,90)
19.00: (2,10) Kadiz (3,40) Selta 2 (3,60)
19.00: (1,75) Ovijedo (3,50) Granada (5,00)
21.30: (1,75) Majorka (3,60) Valjadolid (4,90)
Nedelja
17.00: (1,95) Eibar (3,40) Tenerife (4,10)
19.00: (1,65) Đirona (3,60) Leganes (5,80)
19.00: (2,30) Burgos (3,30) Kordoba (3,20)
21.30: (1,70) Las Palmas (3,60) Albasete (5,30)
Ponedeljak
19.00: (1,85) Sporting Hihon (3,50) Sabadelj (4,40)
21.30: (1,35) Almerija (4,90) Eldense (9,50)
***kvote su podložne promenama