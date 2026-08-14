Kreće Segunda: Samo jedan strani trener, Đirona zadržala vedete, Majorka i Ovijedo “očerupani”

Dok se spremamo za Primeru i nove okršaje Reala, Barselone i Atletika, danas ( 20.30 ) će se u San Sebastijanu lopta zakotrljati u drugom rangu u zemlji na Iberijskom poluostrvu, mečom Sosijedad B – Kasteljon.

Pričekaćemo još malo do početka onih najboljih šampionata na svetu, takozvanih Liga petice. Drugoligaški karavani su u punom jeku. Od najboljih pet zemalja Evrope, prošle nedelje je počela popularna nemačka Cvajta, a danas, osim Čempionšipa, koji se i dalje vodi kao najbolja druga liga na svetu, kreće u Španiji popularna Segunda.

ČETVORICA SRBA I ČAK 21 OD 22 DOMAĆA STRATEGA Nekada je u ovom šampionatu vrvelo od Srba, a sada ih je samo četvorica — Stefan Džodić (Almerija), Luka Ilić (Ovijedo), Bojan Kovačević (Kadiz) i Stefan Golubović (Andora). Najzanimljivija promena je što ćemo posle godina uspeha opet u ovom rangu gledati Đironu, koja je sa trenerom Mićelom stigla do Lige šampiona, izbacila u orbitu igrače koje je kasnije basnoslovno prodavala, kao što su Brazilac Savinjo ili Ukrajinac Artjom Dovbik, a gde su igrali i Mark-Andre ter Štegen, Dejli Blind, Aksel Vitsel… 20.30: (3,90) Sosijedad 2 (3,50) Kasteljon (1,95) Tri tradicionalna kluba su se plasirala u Primeru prošle sezone – Rasing iz Santandera kao šampion, Malaga i stari dobri Deportivo iz La Korunje, koji se posle decenije stagnacije vraća na mesto koje mu pripada. Iznenađujuće, ispala je i Majorka, pa rajsko ostrvo Baleari više nemaju predstavnika u eliti, dok je Ovijedo i njegov san o Primeri trajao samo jedno sezonu. Novi članovi drugoligaškog karavana su Tenerife, Sabadelj, drugi tim Selte iz Viga i Seuta, španska enklava na afričkom tlu, koja je bila u žiži javnosti posle stampeda Marokanaca ovog leta i velikog broja poginulih. U drugoligaškoj konkurenciji nećemo više gledati Saragosu, tradicionalni španski klub i osvajača evropskog trofeja, Kupa pobednika kupova 1995. godine, koji je posle krize dotakao dno selidbom u treći rang španskog fudbala. Las Palmas ima najveći stadion u Segundi kapaciteta 32.392 mesta, nešto manje imaju Ovijedo sa 30.500, Sporting iz Hihona sa 29.371, Valjadolid sa 27.618, dok će drugi tim Sosijedada igrati na stadionu Zubijeta kapaciteta 4.000 gledalaca, a nešto veće imaju Andora (5.108), Eldense (5.776) i Seuta (6.500). Španci cene svoju struku. Sa Portugalcima su preplavili planetu, a u Segundi je samo jedan inostrani stručnjak i to sa istim govornim područjem - Argentinac Nikolas Larkamon, koji će voditi Sporting iz Hihona. Najpoznatiji trener u drugoligaškom društvu je Albert Selades, nekadašnji vezista Barselone i Reala koji predvodi Kadiz od ovog leta. Pre toga je bio na klupi kiparskog Pafosa, a godinu dana je vodio i Valensiju u Primeri. ******************************** Skoro pola lige, čak 10 klubova, promenilo je trenera između dve sezone: * Ovijedo (Hulijan Kalero umesto Urugvajca Giljermea Almade) * Đirona (Kike Alvarez zamenio Mićela) * Sporting Hihon (Nikolas Larkamon umesto Borhe Himeneza) * Leganes (Ruben Albes zamenio Karlosa Martineza) * Burgos (Serhio Fransisko umesto Luisa Migela Ramisa) * Eibar (Hoakin Aranbari menja Benjata San Hosea) * Las Palmas (Ruben de la Barea umesto Luisa Garsije) * Majorka (Luis Garsija zamenio Argentinca Martina Demikelisa) * Almerija (Garsija Pimijenta umesto Rubija) * Kadiz (Albert Selades seo na klupu umesto Imanola Idijakeza) ******************************** ĐIRONA NIJE MNOGO PRODAVALA, IMA UBEDLJIVO NAJVREDNIJE FUDBALERE NA TRŽIŠTU U OVOM RANGU Đirona je neočekivano u poslednjem kolu Primere ispala iz elite. Završio se medeni mesec simpatičnog kluba koj je igrao lep fudbal pod komandom Mićela. Osmorica igrača su napustila grad (oko 110.000 stanovnika) u blizini Barselone. Najveće prodaje od po 7.500.000 evra u Čempionšip su Čeh Ladislav Krejči u Vulverhempton i Kolumbijac Hon Solis u Birmingem, dok je pet miliona evra stiglo za krilo Hoela Rokea, koga je kupio grčki vicešampion Olimpijakos. Nema više u timu veterana Dejlija Blinda koji se vratio u Ajaks i Belgijanca Aksela Vitsela (trenutno bez kluba).

I pored ispadanja, za drugoligašku konkurenciju Đirona ima “bomba” igrače. Pogled na Transfermarkt kaže da je od osam najvrednijih fudbalera u Segundi čak sedam iz tabora nekadašnjeg učesnika Lige šampiona. Najvredniji fudbaler (po proceni specijalizovanog portala) je vezista Almerije Serhio Aribas sa 20.000.000 evra, a onda slede sedmorica iz Đirone – Azedin Unahi (18.000.000), Ukrajinci Vladislav Vanat i Viktor Cigankov (po 15.000.000), Jaser Asprilja (14.000.000), Arnau Martinez (10.000.000), Brajan Hil (8.000.000) i Korejac Min-su Kim (5.000.000). U klubu je sa kapitanskom trakom ostao legendarni Urugvajac Kristijan Stuani, koji uskoro puni 40 godina. On je u Đironi skoro jednu deceniju - sledeća sezona biće mu jubilarna deseta otkako je stigao sa Ostrva iz engleskog Midlzbroa u leto 2017. Mićel je i pored ispadanja sa Đironom “ubo” džekpot i prešao u veliki Ajaks, gde će pokušati da vrati stari sjaj Kopljanicima, a njegova zamena u katalonskom timu biće Kike Alvarez. On dobro poznaje sistem u Đironi jer je bio kormilar u drugom timu crveno-belih sa stadiona Montolivi. Nije bilo zvučnih pojačanja, a do kraja avgusta bi još neko od “kapitalaca” mogao da napusti prošlosezonskog člana Primere. Najskuplji novajlija je Ukrajinac iz mađarskog šampiona Đera Oleksandr Pičhur, plaćen 900.000 evra. Napadaju u Đironi ukrajinsko tržište, odakle su stigli i Vanat i Cigankov, dok je mega prodaja bio i odlazak Artjoma Dovbika pre dve godine u Romu. MAJORKA ISPALA I ZARADILA ČAK 65.000.000 EVRA, OVIJEDO NAPUSTILO 16 IGRAČA Majorka je najviše zaradila ovog leta od timova iz Segune, čak 65.000.000 evra, što je dobra cifra i za pola Primere. Najviše je stiglo od Al Nasra za vezistu Samua Kostu (22.000.000), dok je Albanac Vedat Murići po drugi put otišao u Fenerbahče i to za 15.500.000 evra. Vredne prodaje su i Jan Virgili u Klub Briž za 12.000.000, Leo Roman u Deportivo La Korunju za 9.000.000 i iskusni Kanađanin Kajl Larin u Sautempton za 3.000.000 evra.

Nekadašnji fudbaler Partizana Takuma Asano napustio je Evropu i vratio se u Japan, potpisavši ovog leta za Hirošimu. Čak 15 igrača napustilo je Balearska Ostrva. Novajlije, plaćene po 2.000.000 evra su Adrijan Fuentes iz Viljareala i Đozep Serda iz Andore. Novom treneru Luisu Garsiji predstoji težak posao, da napravi potpuno novi tim i da se ekspresno vrati u Primeru.