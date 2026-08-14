Stranci pobegli iz Irana: I dok bombe padaju fudbal ne sme da stane

Srba nema. U prethodnom periodu su na klupama iranskih klubova bili Miodrag Grof Božović i Savo Milošević, doduše obojica se nisu dugo zadržali u ovoj zemlji.

18.00: (1,27) Esteglal (5,00) Mes Šar Babak (10,5)

Giganti sa Azadi stadiona (kapacitet 78.116 mesta), Persepolis i Esteglal, pokušaće da vrate primat od Traktora, dok je godinama Sepahan iz Isfahana u vrhu iranskog fudbala. Rat je uticao da Persian Gulf Pro liga bude skromnijeg kvaliteta. Persepolis ima najvrednije fudbalere tržišne vrednosti od 16.080.000 evra (procena specijalizovanog Transfermarkta), dok je šampion Traktor Sazi na 14.230.000, Sepahan na 13.400.000, a Esteglal na 12.550.000 evra. Samo pet klubova ima inostrane fudbalere - najviše ih je u Persepolisu (petorica), četvorica su u braniocu krune Traktoru, trojica u Esteglalu i Čadormalu, a jedan u Sepahanu.

18.30: (2,65) Esteglal Kuzestan (2,90) Aluminijum Arak (2,80)

Persepolis ima novog trenera, domaćeg stručnjaka Mehdija Tartara. Tim iz Teherana je vratio dvojicu igrača iz inostranstva - Mohamadmehdija Zarea iz ruskog Ahmata iz Groznog za 800.000 evra i Mohamadmehdija Mohebija, koji je u prethodnom periodu branio boje Kalbe iz Emirata, a plaćen je 350.000 evra. Čak trojica igrača su dovedena iz Gol Gohara. Zanimljivo je da je prošle sezone kratko za ovaj klub igrao i nekadašnji fudbaler Pari Sen Žermena i Totenhema Serž Orije, ali je završio karijeru. Bilo je spekulacija poslednjih nedelja da bi nekadašnja velika nada hrvatskog fudbala, Alen Halilović, mogao da završi u Persepolisu, ali zasad ništa od toga.

Dok se Persepolis pojačavao, drugi velikan iz glavnog grada Teherana, Esteglal, ulazi u sezonu slabiji. Podmlađen je roster sa mladim igračima iz drugog tima, a otišli su Marokanac Munir el Hadadi, napadač Musa Đenepo (Panetolikos), Didije Endong, sve stranci koji su imali veliku ulogu proteklih sezona. Ostao je u klubu iskusni albanski napadač Jasir Asani.

I šampion Traktor je promenio trenera na kormilu - stigao je mladi domaći strateg Džavad Nekunam. U timu su čak trojica hrvatskih internacionalaca: vezisti Igor Postonjski i Tibor Halilović, kao i napadač Tomislav Štrkalj.

18.00: (2,50) Kejbar (2,95) Fajr Sepasi (2,90)

Sepahan se oslanja na domaće igrače, uz samo jednog stranca, Portugalca Rikarda Alvesa. Na klupi je ostao Moharam Navidkija. Strance ima još samo Čadormalu, i to sva trojica stižu iz Južne Amerike.

Igra se klasičan sistem sa 34 kola. Dva najbolja kluba igraće u azijskoj Ligi šampiona, trećeplasirani u drugom kontinentalnom rangu, Ligi šampiona 2 ili AFC kupu, dok će iz lige da ispadnu četiri kluba. Od sledeće godine elitno društvo se opet vraća na 16 klubova.



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IRAN 1 – 1. KOLO

Petak

16.30: Trakor - Pejkan

18.00: (1,27) Esteglal (5,00) Mes Šar Babak (10,5)

18.00: (2,50) Kejbar (2,95) Fajr Sepasi (2,90)

18.30: (2,65) Esteglal Kuzestan (2,90) Aluminijum Arak (2,80)

18.30: Šadormalu – Sepahan

18.45: Gol Gohar – Nasadži Mazandaran

Subota

18.00: Šams Azar Kazvin – Persepolis

18.00: Zob Ahan – Fulad

18.30: Sanat Naft – Malavan

***kvote su podložne promenama