Alonsov tehnološki višak ide u Napoli: Alegri se hvata u koštac sa Čelsijevim nedovršenim projektom

Uprave dva kluba utanačile su sve ekonomske aspekte ove operacije. Napoli će za samu pozajmicu platiti fiksno 3.000.000 evra, dok su u slučaju ostvarenja bonusa moguća još 4.000.000 evra. U ugovor je ubačena i opcija otkupa, pa ukoliko Badijašil zadovolji kriterijume stručnog štaba Masimilijana Alegrija, Napoli će narednog leta moći da ga otkupi za još 27.000.000 evra. Kako bi Čelsi pristao na ove uslove, Napolitanci su prihvatili da u potpunosti pokrivaju igračevu platu tokom boravka u Italiji.

Benoa Badijašil je na Stamford Bridž stigao u januaru 2023. godine iz Monaka u transferu vrednom 38.000.000 evra. Tada je projektovan kao stub odbrane novog Čelsija i u uvodnim mesecima je pokazao ogroman potencijal. Ipak, njegova epizoda u Londonu ubrzo je prekinuta čestim problemima sa povredama i velikim oscilacijama u formi.

Tokom prošle sezone, Francuz je potpuno izgubio status standardnog prvotimca, zabeleživši svega 16 nastupa u svim takmičenjima. Ukupno je u dresu Plavaca odigrao 71 utakmicu i postigao dva gola. Pad u klupskoj formi udaljio ga je i od reprezentacije Francuske, za koju je upisao svega dva nastupa, ali poslednji još u septembru 2022. godine. Dakle, nijedan od kada je došao u Čelsi.

Ovaj transfer direktna je posledica radikalnih rezova koje sprovodi novi menadžer Čelsija, Ćabi Alonso. Španski stručnjak je zatekao izuzetno prebukiran igrački kadar, posebno na pozicijama centralnih bekova, zbog čega je Badijašil proglašen tehnološkim viškom. Jasna poruka igraču poslata je kada je izostavljen sa spiska za predsezonsku turneju, kako bi se fokusirao isključivo na pronalaženje nove sredine.

Odlazak Badijašila u Napoli samo je deo velike letnje čistke u defanzivnoj liniji Čelsija pre završetka prelaznog roka. Trevo Čaloba je već prodat ekipi Koma u transferu teškom 36.000.000 evra. Aksel Disasi se takođe nalazi na izlaznim vratima, a klub ga je procenio na 25.000.000 funti (nešto manje od 30.000.000 evra) nakon što je prošlu polusezonu proveo na pozajmici u Vest Hemu. Istovremeno, Tosin Adarabiojo i mladi Mamadu Sar, za kog postoji interesovanje širom Engleske i Evrope, takođe traže nove angažmane.

Dolazak u Napulj za Badijašila predstavlja idealnu priliku za oživljavanje karijere, dok Napoli dobija modernog, fizički dominantnog štopera spremnog da odmah uskoči u borbu za najviše ciljeve u Seriji A.