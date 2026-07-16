Sila s Baltika spremna da zapali Evroligu

U Litvaniji je osvojeno sve, što je svojevrsna obaveza kada predstavljate tim iz Kaunasa, a mnogi su se pitali da li će četa iz Žalgirio arene biti hit samo za "jedno leto" u Evroligi? Znalo se da će klub napustiti dva najbolja igrača - Mozes Rajt i Silven Fransisko , mada je ovaj prvi izjavio da je požurio s tom odlukom i da se kaje zbog toga, a danas mesec i četiri dana od poslednje utakmice Žalgirisa u prošloj sezoni sa sigurnošću može da se kaže da će litvanski gigant, barem na papiru, biti još jači, a što da ne i jedan od kandidata za završni turnir elitnog klupskog takmičenja.

Minula sezona bila je kao iz snova za Žalgiris. Svaku utakmicu dupke puna arena u Kaunasu pružala je podršku timu koji nije služio samo za ukras u Evroligi, već se borio s platežno daleko moćnijim timovima. Litvanski gigant nije tako plesao po parketu još od takmičarske 2017/2018 i odlaska na fajnal-for u Beogradu. Istina, ovog puta je Žalgiris stao u plej-ofu, ali je pošteno namučio Fenerbahče i pokazao da može da se takmiči s najvećima.

Žalgiris je sinoć pomerio granice mogućeg i nemogućeg, iako se sve vreme šuškalo o tome da bi Jonas Valančijunas mogao da pojača nekadašnjeg prvaka Evrope ukoliko ne dobije NBA angažman, u to niko nije verovao dok se zaista nije desilo. Najbolji litvanski igrač u 21. veku stigao je u Zelenu šumu i tako ne samo da je podigao Žalgiris igrački na neki potpuno novi nivo, već je celokupnoj organizaciji doneo dimenziju i težinu da se u ovom momentu ono što radi klub iz Kaunasa posmatra rame uz rame s onim što čine Panatinaikos ili Olimpijakos.

Samo će oni zluradi ili uplašeni uzeti godine gorostasnog centra kao parametar za bilo šta. Brojka od 34 leta deluje za pojedine kao sam smiraj karijere, ali hajde da se pogledaju i druge cifre. Davno je sada već 2011. i pozicija petog pika na draftu, ali kada se u NBA ligi provede 14 godina, uz činjenicu da ste skoro uvek bili među vodećim igračima gde god ste igrali, onda to nosi određenu težinu. Valančijunas je imao dvocifreni poenterski učinak sve do druge polovine sezone 2024/2025, a kada se zna da vam je Nikola Jokić verovao u poslednjoj godini NBA karijere, tada je i definitivno jasno da ste za Evropu neka potpuno druga dimenzija. Uostalom, veteran iz Utene je i u reprezentativnom dresu pokazao da je za evropske pojmove i dalje klasa. Ako će prošlogodišnji učinak na Evrobasketu da se stavi "pod pluskvamperfekat", onda nedavna utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nikako ne može da se podvede pod ovu kategoriju. Pre samo dve nedelje je u okršaju s Velikom Britanijom za 26 minuta postigao 20 poena, uz 11 skokova i sedam asistencija, što je učinak koji je protiv bilo kog protivnika za poštovanje.

Dakle, potpuno je jasno da je dolazak Jonasa Valančijunasa u Žalgiris najveća igračka bomba ovog leta i da teško da bilo ko može da je nadmaši, ali ono što uliva nadu navijačima nekadašnjeg prvaka Evrope da i te kako mogu da sanjaju velike snove jeste celokupna transfer politika kluba tokom ovog leta, kojom je pokazana ozbiljnost i ambicija. Malo ko će imati bekovsku liniju protkanu promišljenosti i brzinom, kao što će biti ona koja će naredne sezone igrati u zeleno-belim dresovima. Najdžel Vilijams Gos zadužen je da bude lider u svlačionici, onaj koji smiruje strasti i predstavlja trenerovu produženu ruku na parketu, a kako i ne bi kada je s Gonzage poneo zvanje diplomiranog psihologa. Bekap opciju ima u nemačkom mentalitetu Maodoa Loa, a onda na mestima beka sledi brzina i pun gas. Žalgiris je tokom leta najpre zagolicao maštu navijača potpisom Sejbena Lija, čoveka koji je dokazao u Efesu da može da bude mašina za davanje koševa, da bi vrlo brzo usledila prva velika transfer bomba.