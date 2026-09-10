LIGA ŠAMPIONA - UŽIVO : Potpuna ludnica u Pragu!!! Puče petarda u Minhenu
čet. 10.09.26. | 21:05
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LIGA ŠAMPIONA - PRVO KOLO
UŽIVO KVOTE!!!
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Četvrtak
Bajern Minhen - Bode Glimt 5:0 (0:0) (pratite sve kvote uživo)
/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83, 90+2/
Bajern (4-2-3-1): Nojer - Lajmer (od 66. Sajbari), Upamekano, Ta, Dejvis (od 80. Ito) - Kimih (od 80. Bišof), Pavlović - Olise, Musijala (od 65. Stanišić), Dijaz (od 80. Karl) - Kejn
Bode Glimt (4-3-3): Haikin (od 46. Faje) - Bjerkan (od 81. Mata), Bjertuft, Nilsen, Sjevold - Fet (od 65. Hauge), Berg, Kitolano (od 72. Saltnes) - Blomberg, Helmersen (od 81. Brinhildsen), Auklend
Komo - Lajpcig 4:1 (2:0) (pratite sve kvote uživo)
/Baturina 15, Duvikas 38, Dijao 54, Perone 90+1 - Maksimović 58/
Komo (4-2-3-1): Bute - Kouto, Šaloba, Ramon, Valje - Da Kunja (od 65. Perone), Milja - Baturina (od 65. Kempf), Paz, Dijao - Duvikas (od 65. Ken)
Lajpcig (4-3-3): Vandevort - Raum, Lukeba, Orban, Baku - Enkunku (od 60. Banzuzi), Zajvald (od 60. Gomis), El Ajnaui - Nusa, Guju (od 60. Uedraogo), Maksimović
Mančester Junajted - Sabah 4:0 (3:0) (pratite sve kvote uživo)
/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/
Mančester Junajted (4-2-3-1): Lamens - Mazraui, Joro, Lisandro Martines, Dorgu (od 72. Amas) - Tilemans (od 46. Maunt), Mejnu (od 64. Andrej Santos) - Embuemo (od 72. Lejsi), Bruno Fernandeš, Kunja - Šeško (od 64. Zirkze)
Sabah (4-2-3-1): Pokatilov - Puhač, Mekarti, Dašdamirov, Zedadka - Lepinjica, Rahmonalijev - Envačukvu (od 46. Embina), Simić, Paris - Mikels
Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0) (pratite sve kvote uživo)
/Šturm 51, 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/
Slavija Prag (3-4-2-1): Markovič - Vlček, Zima (od 46. Konečnji), Haloupek - Isife (od 84. Šranc), Sadilek, Novak (od 82. Dijakite), Kubijak (od 76. Jurašek) - Ajaosi, Šturm - Hitil (od 76. Hori)
Lans (3-4-2-1): Riser - Sanjan (od 62. Edoardo), Ganiju, Antonio - Udol, Haidara (od 75. Sotoka), Bulatović, Skoraš (od 62. Agilar) - Sima (od 75. Kadile), Tovan - Ivanović (od 62. Soares)
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/Braun 48 - Kristante 39/
Fenerbahče (4-3-3): Ederson - Muldur, Škrinijar, Ake, Braun - Juksek, Kante, Elmaz (od 62. Merdžan) - Grinvud, Murići (od 72. Lukaku), Akturkoglu (od 72. Ajdin)
Roma (3-4-2-1): Svilar - Ermoso, Endika, Manćini (od 74. Balerdi) - Vesli Franka, Kone (od 53. Pisili), Kristante, Renš (od 74. Molina) - Soule (od 74. Mora), Dibala - Malen (od 87. De Ron)
PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/
PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Gertuida, Obispo, Kostić (od 68. Flamingo) - Til, Sano, Vaner - Perišić, Pepi (od 83. Majnans), Van Bomel
Šahtjor (4-1-4-1): Riznik - Pedro Enrike, Matvijenko, Bondar, Tobijas - Očeretko - Mendoza (od 66. Neverton), Isake (od 89. Kriskiv), Marlon Gomes, Alison (od 89. Lukas Fereira) - Kaua Elijas (od 66. Traore)
***Kvote su podložne promenama
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/