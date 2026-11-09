Loše vesti s Marakane: Elšnik propušta Gent, Dijeng neizvestan

Elšnik je procvetao dolaskom Rijere, koji ga je trenirao i u Olimpiji. Bio je važan šraf Zvezdine igre, što je potvrdio i kroz golove i asistencije. Dijengova povreda je stigla baš u trenutku kada je delovalo da je dostigao željenu fizičku formu. Ušao je u drugom poluvremenu protiv Inter Eskaldesa, ali je van terena morao već u 79. minutu. U dosadašnjem toku sezone upisao je 10 nastupa u crveno-belom dresu, uz pet postignutih golova, od čega je tri postigao protiv Mačve u Šapcu 31. oktobra.

Sinoćnjom pobedom protiv Vojvodine u Novom Sadu, Crvena zvezda je obezbedila jesenju titulu, pošto je tri kola pre kraja polusezone pobegla Staroj dami na 11 bodova udaljenosti. Crveno-bele u Mozzart Bet Superligi do kraja godine, pored meča sa Radnikom u Beogradu, očekuje gostovanje u Novom Pazaru i okršaj sa Železničarom na Marakani. Tu su i tri evropska izazova. Posle Genta, sledi gostovanje Iberiji (10. decembra), pa derbi sa Trabzonom u Beogradu 17. decembra, čime će biti stavljena tačka na jesenji deo sezone.