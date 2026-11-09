Fantazi postaje sve veći problem trenerima u Premijer ligi: Iz Čelsija morali da reaguju

Naime, kako piše BBC Sport, odnosno njegov novinar Nizar Kinsela, dugogodišnji hroničar dešavanja u Čelsiju, londonski klub je upozorio osoblje da obazrivije pristupa samoj igri ne bi li nehotice otkrili poverljive informacije o ekipi Ćabija Alonsa .

Pre koji dan proširila se glasina kako je Mikel Arteta zabranio svima u klubu da za svoje Fantazi timove biraju fudbalere Arsenala, međutim potvrda relevantnih medija o tome još nije stigla. Ipak, jedan takav donosi informaciju sa Stamford Bridža na kojem su iskazali zabrinutost zbog sve većeg uticaja koji sve popularnija igra ima na zaposlene u klubu, ali i planove unutar tima. I zato su odlučiči da preduzmu konkretan korak u vezi sa tim.

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📌📌📌 Zaposlenima je navodno poslat imejl u kom se podsećaju na potencijalne posledice korišćenja povlašćenih informacija prilikom igranja Fantazi Premijer lige ili drugih javnih gejming platformi, gde bi izbor igrača mogao da otkrije koji fudbaleri nisu na raspolaganju ili se bliže povratku na teren, sve nakon što se ispostavilo da je vest o povredi Žoaa Pedra procurila kroz izmene u timovima u Fantazi Premijer ligi.

Za one koji nisu upoznati sa igrom, Fantazi Premijer lige postoji od sezone 2002/2003 i iz godine u godinu sve je popularnija. Toliko popularna da ove godine broji preko 13.000.000 'menadžera' i za mnoge prevazilazi okvire same igre, pa na društvenim mrežama možete pronaći sve više kreatora sadržaja na ovu temu od kojih pojedini svoje savete o 'sklapanju tima' i planiranju na duže staze i naplaćuju. Što, ako nas pitate, ubija svaku draž i smisao igre... Kako bilo, pojedini igrači odlaze toliko daleko da unutar same igre pronalaze fudbalere i ljude zaposlene u klubu i prate koga oni dovode u tim ili ga iz njega izbacuju. Tako je, piše BBC Sport, nekoliko uticajnih kreatora sadržaja o Fantaziju tvrdilo da su videli da je napadač Morgan Rodžers, zajedno sa nekolicinom članova kluba, izbacio Žoaa Pedra iz svog Fantazi tima pre početka utakmice sa Totenhemom. Ispostaviće se - zbog povrede, iako sa Stamford Bridža prethodno nisu obavestili javnost o istoj...