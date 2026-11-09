Fantazi postaje sve veći problem trenerima u Premijer ligi: Iz Čelsija morali da reaguju
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 17:55
Sve nakon što je pre nekoliko nedelja procurila informacija da je Žoao Pedro povređen...
Pre koji dan proširila se glasina kako je Mikel Arteta zabranio svima u klubu da za svoje Fantazi timove biraju fudbalere Arsenala, međutim potvrda relevantnih medija o tome još nije stigla. Ipak, jedan takav donosi informaciju sa Stamford Bridža na kojem su iskazali zabrinutost zbog sve većeg uticaja koji sve popularnija igra ima na zaposlene u klubu, ali i planove unutar tima. I zato su odlučiči da preduzmu konkretan korak u vezi sa tim.
Naime, kako piše BBC Sport, odnosno njegov novinar Nizar Kinsela, dugogodišnji hroničar dešavanja u Čelsiju, londonski klub je upozorio osoblje da obazrivije pristupa samoj igri ne bi li nehotice otkrili poverljive informacije o ekipi Ćabija Alonsa.
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Zaposlenima je navodno poslat imejl u kom se podsećaju na potencijalne posledice korišćenja povlašćenih informacija prilikom igranja Fantazi Premijer lige ili drugih javnih gejming platformi, gde bi izbor igrača mogao da otkrije koji fudbaleri nisu na raspolaganju ili se bliže povratku na teren, sve nakon što se ispostavilo da je vest o povredi Žoaa Pedra procurila kroz izmene u timovima u Fantazi Premijer ligi.
Za one koji nisu upoznati sa igrom, Fantazi Premijer lige postoji od sezone 2002/2003 i iz godine u godinu sve je popularnija. Toliko popularna da ove godine broji preko 13.000.000 'menadžera' i za mnoge prevazilazi okvire same igre, pa na društvenim mrežama možete pronaći sve više kreatora sadržaja na ovu temu od kojih pojedini svoje savete o 'sklapanju tima' i planiranju na duže staze i naplaćuju. Što, ako nas pitate, ubija svaku draž i smisao igre...
Kako bilo, pojedini igrači odlaze toliko daleko da unutar same igre pronalaze fudbalere i ljude zaposlene u klubu i prate koga oni dovode u tim ili ga iz njega izbacuju. Tako je, piše BBC Sport, nekoliko uticajnih kreatora sadržaja o Fantaziju tvrdilo da su videli da je napadač Morgan Rodžers, zajedno sa nekolicinom članova kluba, izbacio Žoaa Pedra iz svog Fantazi tima pre početka utakmice sa Totenhemom. Ispostaviće se - zbog povrede, iako sa Stamford Bridža prethodno nisu obavestili javnost o istoj...
Ćabi Alonso je još na konferenciji nakon poraza od gradskog rivala upitan da prokomentariše ceo slučaj, ali je on izjavio da nije upoznat sa situacijom. Čelsi se i ranije suočavao sa problemima u vezi sa curenjem informacija. Međutim, ovo nije prvi put da sa Stamford Bridža cure informacije o zdravstvenom stanju igrača odnosno taktičkoj pripremi za određenu utakmicu. U aprilu ove godine frizer bivšeg igrača Čelsija Marka Kukurelje putem društvene mreže 'X' Fantazi igračima otkrio da ni Žoao Pedro ni Kol Palmer neće igrati protiv Brajtona, dok je mesec dana pre toga procurele informacije o sastavu koji je tadašnji trener Lijam Rosenior pripremio za obe utakmice dvomeča sa Pari Sen Žermenom u Ligi šampiona.
Nije, doduše, Čelsi prvi tim koji se suočava sa ovim problemima. Bilo je prethodnih godina brojnih primera koji ukazuju na to da su fudbaleri Arsenala, Liverpula, Njukasla i Lestera, pravili promene u svojim Fantazi timovima i tako otkrivali informacije. Stoga u londonskom klubu ne planiraju dodatna ograničenja u vezi sa samom igrom, jer ovaj incident smatraju izolovanim slučajem koji bi mogao da se reši samim podizanjem svesti među fudbalerima i zaposlenima.
Ali nema sumnje da Fantazi na ovaj način stvara probleme trenerima u pripremi utakmice. I olakšava posao njegovim rivalima...