Nemanja Matić ostao bez trenera, dvojica kandidata za naslednika
Vreme čitanja: 1min | pon. 09.11.26. | 18:02
Sasuolo šesti tim koji menja šefa struke u dosadašnjem toku Serije A
Sasuolo je zvanično smenio Alberta Akvilanija, pa klub iz Ređo Emilije, čiji dres nosi iskusni srpski vezista Nemanja Matić, traži novog šefa struke. Italijanska javnost otkriva da su u toku kontakti sa dvojicom slobodnih kandidata - Vinčencom Montelom i Robertom Daversom.
Nakon dobrog starta u prvenstvu, „neroverdi“ su zapali u ozbiljnu rezultatsku krizu. Ekipa nije uspela da zabeleži pobedu u čak sedam uzastopnih utakmica, što je nateralo upravu kluba na radikalan potez i promenu na klupi.
„Sasuolo saopštava da je razrešio dužnosti trenera Alberta Akvilanija i njegov stručni štab. Klub se zahvaljuje treneru i njegovim saradnicima na posvećenosti i profesionalizmu prikazanom na čelu tima i želi im mnogo sreće u nastavku karijere“, saopštio je Sasuolo.
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Sasuolo je šesti klub u Seriji A koji je promenio trenera u dosadašnjem toku sezone, a Montela i Daversa su slobodni u izboru novog angažmana. Njihovo prisustvo na tribinama stadiona Olimpiko tokom nedavnog meča protiv Rome dodatno je podgrejalo glasine o njihovom skorom preuzimanju kluba. Pregovori su u toku, a konačna odluka o novom treneru koji će voditi Nemanju Matića i saigrače očekuje se uskoro.