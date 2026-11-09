Nemanja Matić ostao bez trenera, dvojica kandidata za naslednika

Sasuolo je zvanično smenio Alberta Akvilanija, pa klub iz Ređo Emilije, čiji dres nosi iskusni srpski vezista Nemanja Matić, traži novog šefa struke. Italijanska javnost otkriva da su u toku kontakti sa dvojicom slobodnih kandidata - Vinčencom Montelom i Robertom Daversom.

Nakon dobrog starta u prvenstvu, „neroverdi“ su zapali u ozbiljnu rezultatsku krizu. Ekipa nije uspela da zabeleži pobedu u čak sedam uzastopnih utakmica, što je nateralo upravu kluba na radikalan potez i promenu na klupi.

„Sasuolo saopštava da je razrešio dužnosti trenera Alberta Akvilanija i njegov stručni štab. Klub se zahvaljuje treneru i njegovim saradnicima na posvećenosti i profesionalizmu prikazanom na čelu tima i želi im mnogo sreće u nastavku karijere“, saopštio je Sasuolo.