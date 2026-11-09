Novi centar na radaru: Partizan Mozzart Bet gleda ka Istanbulu

Košarkaš iz Gabona na radaru je odavno mnogih evropskih velikana, posle sjajnih partija koje je pružao dok je igrao za atinski AEK pre tačno godinu dana. Tada je beležio 16,2 poena, 7,4 skokova i 1,6 asistencija u grčkom šampionatu i u FIBA Ligi šampiona je imao 14,8 poena i osam skokova, uz fantastičnih 80 odsto uspešnosti u šutu iz igre, zbog čega se brzo javio Fenerbahče i trećeg dana 2026. godine potpisao bivšeg NBA igrača.

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Došao je i on kao centar da popuni rupu u istanbulskom velikanu jer je i ekipa Šarunasa Jasikevičijusa muku mučila sa peticom, ali nije se baš proslavio jer je igrao minimalno. U turskom prvenstvu igrao je na osam mečeva, imao je dobru statistiku za oko 15-ak minuta u igri - 10,5 poena i 3,9 skokova, ali je zato u Evroligi bio epizodista. Ulazio je kao treći centar i striktno za odbranu, pa statistika od 4,4 poena i 1,7 skokova ne govori baš mnogo, ali je igrao konkretno na defanzivnom kraju parketa.

Nije preterano ispunio očekivanja, ove sezone ga Šaras i ne koristi jer je odigrao nepunih šest minuta na četiri utakmice, pa statistiku nešto ne treba posebno ni pominjati - svega 1,8 poena i 1,2 skokova. Nema više ni mesta jer je došao Dvajt Pauel, pa je jasno da mu je vreme da napusti Istanbul. Zbog toga se i pominje da bi Beograd mogao da bude sledeća destinacija.

Ono što se sada zna, jeste da je na radaru Partizan Mozzart Beta, dok "Basketball Sphere" prenosi da bi imao 100.000 dolara mesečno u redovima beogradskog kluba.

Ostaje da se vidi kakav će tačan razvoj situacije biti sa nekadašnjim studentom univerziteta Južna Karolina.