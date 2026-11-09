Novi centar na radaru: Partizan Mozzart Bet gleda ka Istanbulu
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 17:36
Kris Silva kao opcija za novu peticu crno-belih
Povrede Tonjea Džekirija i Kevarijusa Hejsa ostavile su Partizan Mozzart Bet na samo jednom centru, veteranu Žofriju Lovernju i Nikoli Tanaskoviću koji kao ispomoć može da igra peticu. Muči muku Đoan Penjaroja sa centarskom pozicijom od samog početka sezone, i ne samo sa centrima već i generalno sa visokim igračima u šta računamo i poziciju četvorke, što dalje jasno implicira da je klub iz Humske na tržištu, kako bi pronašao novo pojačanje koje će učvrstiti igru u reketu.
Novo ime koje se pojavilo je centar Fenerbahčea Kris Silva, prenosi "Basketball Sphere". Prema informacijama pomenutog specijalizovanog košarkaškog portala, Kris Silva je nadomak odlaska iz Istanbula i blizu je potpisa za Partizan Mozzart Bet, a Mozzart Sportu potvrđeno je da je stameni centar na radaru crno-belih.
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Košarkaš iz Gabona na radaru je odavno mnogih evropskih velikana, posle sjajnih partija koje je pružao dok je igrao za atinski AEK pre tačno godinu dana. Tada je beležio 16,2 poena, 7,4 skokova i 1,6 asistencija u grčkom šampionatu i u FIBA Ligi šampiona je imao 14,8 poena i osam skokova, uz fantastičnih 80 odsto uspešnosti u šutu iz igre, zbog čega se brzo javio Fenerbahče i trećeg dana 2026. godine potpisao bivšeg NBA igrača.
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Došao je i on kao centar da popuni rupu u istanbulskom velikanu jer je i ekipa Šarunasa Jasikevičijusa muku mučila sa peticom, ali nije se baš proslavio jer je igrao minimalno. U turskom prvenstvu igrao je na osam mečeva, imao je dobru statistiku za oko 15-ak minuta u igri - 10,5 poena i 3,9 skokova, ali je zato u Evroligi bio epizodista. Ulazio je kao treći centar i striktno za odbranu, pa statistika od 4,4 poena i 1,7 skokova ne govori baš mnogo, ali je igrao konkretno na defanzivnom kraju parketa.
Nije preterano ispunio očekivanja, ove sezone ga Šaras i ne koristi jer je odigrao nepunih šest minuta na četiri utakmice, pa statistiku nešto ne treba posebno ni pominjati - svega 1,8 poena i 1,2 skokova. Nema više ni mesta jer je došao Dvajt Pauel, pa je jasno da mu je vreme da napusti Istanbul. Zbog toga se i pominje da bi Beograd mogao da bude sledeća destinacija.
Ono što se sada zna, jeste da je na radaru Partizan Mozzart Beta, dok "Basketball Sphere" prenosi da bi imao 100.000 dolara mesečno u redovima beogradskog kluba.
Ostaje da se vidi kakav će tačan razvoj situacije biti sa nekadašnjim studentom univerziteta Južna Karolina.