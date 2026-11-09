I dobar taktičar mora da bude pedagog

Savić je rekao da je njegova ekipa prvo poluvreme provela prilagođavajući se drugačijoj taktičkoj postavci Alberta Rijere , koji je izašao u formaciji romba. Međutim, nije reč o nepoznatoj situaciji za Savićevu Vošu. I drugi protivnici menjali su taktiku, pre ili tokom duela sa Novosađanima. Na kraju krajeva, veliki deo trenerskog posla upravo je i prilagođavanje novonastalim okolnostima.

Vojvodina, kao i u duelu sa Slovenom iz Rume u Kupu, jednostavno nije delovala dovoljno „gladno“ u sudaru sa aktuelnim šampionom, i to u trenutku kada su Beograđani nastupili bez nekolicine standardnih prvotimaca (Elšnik, Ristić, Dijeng). Utisak je da mladi trener, baš kao i pred duel sa trećeligašem iz Rume pre desetak dana, nije mentalno pripremio ekipu ni za ovaj okršaj.

Za meč sa Slovenom nije dovoljno „naoštrio“ ekipu za duel sa niželigašem, a sinoć nije bila mentalno naštimovana za derbi. Verovatno je Savić insistirao na tome da igrači ne izgore u želji, da se ne otvore previše i ne zaborave na osnovne postulate u igri, kako ne bi bili kažnjeni iz kontranapada. Međutim, fudbal Stare dame tokom većeg dela sinoćnjeg susreta nije delovao kontrolisano, već isuviše mlako.

Fudbaleri Vojvodine izašli su na teren kao da su oni prvoplasirani tim na tabeli, i to sa osam bodova prednosti, a ne ekipa koja juri lidera. Prepustili su inicijativu gostima i imali dosta sreće što za to nisu kažnjeni još ranije. Možda baš zbog takvog pristupa nisu uspeli da iskoriste period sredinom drugog poluvremena, kada su bili bolji rival. Umesto toga, surovo su kažnjeni posle još jednog u nizu prekida koje nisu uspeli da odbrane na ovom meču.

Ipak, prvi trener Vojvodine ne može da snosi svu odgovornost za ovaj poraz. Ima i pomoćnike, ali i igrače na terenu koji njegove zamisli treba da sprovedu u delo. U stručnom štabu ima i specijalistu za prekide, koji očigledno nije odradio svoj deo posla pred meč sa Crvenom zvezdom. Gotovo svaki korner Beograđana predstavljao je opasnost za domaćina, a akcija iz koje su Lale kapitulirale bila je uigrana i već viđena u izvedbi tima iz Ljutice Bogdana.

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Nije sporno da se tokom poslednjih nekoliko nedelja oseća evidentan pad u igri Savićeve ekipe. To je razumljivo, jer forma ne može stalno da ide uzlaznom putanjom. Ono što, međutim, može da zabrine jeste činjenica da je 42-godišnji stručnjak počeo da eksperimentiše u utakmicama u kojima za to možda nije pravo vreme. To se najbolje ogleda u izmenama koje pravi, a koje su već duži niz mečeva, najblaže rečeno, sumnjive, a sinoć su verovatno bile i zakasnele.

Jeste 17-godišnji Vukašin Davidov pre nedelju dana na Karaburmi odigrao veoma zrelu utakmicu, ali da uđe sa klupe u poslednjih 15 minuta i dobije zadatak da čuva superligaškog lisca kakav je Mirko Ivanić verovatno je u ovom trenutku prevelik zalogaj za momka iz Novog Sada.

Vojvodina je dolaskom Marka Savića na klupu, umesto Miroslava Tanjge, postala tehnički pismenija, dobila novu dimenziju u ofanzivnoj igri i usvojila određene automatizme koje nismo primećivali kod njegovog prethodnika. Ali kao da joj je pomalo „otupela“ psihološka oštrica. To je Tanjga umeo da izvuče iz ovog kolektiva i očigledno je da Marko Savić mora da postane bolji pedagog ukoliko želi da ostvari uspeh sa Novosađanima.

Na kraju krajeva, Vojvodina je sa Savićem tokom septembra izgledala kao najbolji tim u Mozzart Bet Superligi. Vremena ima, a strpljenje navijača još nije ni blizu potrošenog. Ipak, svestan je i sam da se ono mnogo brže troši u klubu kao što je Vojvodina nego u sredinama u kojima je radio u ranijem delu karijere.

Nažalost po Marka Savića i Vojvodinu, njihovi propusti sinoć su surovo kažnjeni, jer je zaostatak od 11 bodova za liderom tabele, bez dileme, prevelik. Vošina pažnja sada se preusmerava sa borbe sa Zvezdom za prvo mesto na nadmetanje sa Železničarom za naslov vicešampiona države.