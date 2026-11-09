Da li će Musijala ikada više biti onaj stari?
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 17:10
Počasni predsednik Bajerna Uli Henes javno izrazio sumnju da će se zvezda Bavaraca i reprezentacije Nemačke vratiti na nekadašnji nivo
Vihoran i nezaustavljiv, godinama je Džamal Musijala slovio je za jednog od najboljih ofanzivnih veznih fudbalera na svetu. Tako je bilo sve do leta 2025, kada je doživeo teško povredu potkolenice na Svetskom prvenstvu za klubove u meču protiv PSŽ-a, zbog čega je odsustvovao sa terena nekoliko meseci.
Taman kad se vratio u formu i zaigrao za Nemačku na Mundijalu ovog leta, usledio je novi šok - tokom priprema za novu klupsku sezonu, fudbaler Bajern Minhena dvaput se srušio na terenu u razmaku od svega četiri dana zbog privremenog gubitka svesti. Utvrđeno je da pati od tzv. "neurošloške disfunkcije", poremećaja koji može da se leči i ne zahteva prekid karijere.
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Musijala se, međutim, ni posle gotovo puna tri meseca nije vratio u formu, usledila je i povreda zadnje lože, a 23-godišnji vezista postigao je do sada samo dva gola na svega četiri utakmice u svim takmičenjima od početka sezone.
Nedavno se vratio treninzima, ali za Bavarce nije nastupio još od septembra. U međuvremenu, njegova tržišna cena drastično je opala, sa 140.000.000 evra koliko je vredeo u junu 2025, na 80.000.000 evra u oktobru ove godine.
Ovakav razvoj situacije zabrinuo je mnoge bliske Bavarcima, i postavlja se pitanje hoće li uopšte Musijala uspeti da se vrati na pređašnji nivo. Počasni predsednik Bajerna Uli Henes prvi je koji je javno rekao da Musijala "možda nikada više neće dostići nivo igara na kojem je nekada bio".
„U ovom slučaju suočavamo se sa dilemom, jer on pati od bolesti koja se ne može jednostavno izlečiti, ali se u određenoj meri može držati pod kontrolom uz pomoć lekova", rekao je Henes za bavarsku televizijsku mrežu BR24.
Henes je poručio da će Bajern bez obzira na sve nastaviti da pruža podršku Musijali, koji ima ugovor sa klubom do 2030. godine.
Sa druge strane, legendarni kapiten Bajerna i nemačke reprezentacije Lotar Mateus smatra da Henes ovakvim izjavama zapravo želi da motiviše mladog fudbalera.
„Malo ga provocira. Nije poenta samo u tome da ga držimo pod staklenim zvonom. Ponekad i sam mora da se izbori sa nedaćama“, objasnio je Mateus za Sky90. „Uli je ovom izjavom želeo da stvori upravo takvu vrstu izazova. U redu je da kaže nešto tako, jer ne možemo jednostavno da predstavljamo sve u pozitivnom svetlu i samo čekamo da se on nekako vrati. Da sam na mestu Džamala Musijale, ovo bi mi bilo sasvim dovoljno da pokažem Uliju da sam se vratio."
Musijala je stigao u Bajern kao tinejdžer 2019. godine, nakon što je prošao omladinsku akademiju Čelsija. Zabeležio je 235 nastupa u dresu giganta nemačkog i svetskog fudbala, na kojima je postigao 71 gol i upisao 38 asistencija.