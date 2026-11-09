Da li će Musijala ikada više biti onaj stari?

Taman kad se vratio u formu i zaigrao za Nemačku na Mundijalu ovog leta, usledio je novi šok - tokom priprema za novu klupsku sezonu, fudbaler Bajern Minhena dvaput se srušio na terenu u razmaku od svega četiri dana zbog privremenog gubitka svesti. Utvrđeno je da pati od tzv. " neurošloške disfunkcije ", poremećaja koji može da se leči i ne zahteva prekid karijere.

Vihoran i nezaustavljiv, godinama je Džamal Musijala slovio je za jednog od najboljih ofanzivnih veznih fudbalera na svetu. Tako je bilo sve do leta 2025, kada je doživeo teško povredu potkolenice na Svetskom prvenstvu za klubove u meču protiv PSŽ-a, zbog čega je odsustvovao sa terena nekoliko meseci.

Musijala se, međutim, ni posle gotovo puna tri meseca nije vratio u formu, usledila je i povreda zadnje lože, a 23-godišnji vezista postigao je do sada samo dva gola na svega četiri utakmice u svim takmičenjima od početka sezone. Nedavno se vratio treninzima, ali za Bavarce nije nastupio još od septembra. U međuvremenu, njegova tržišna cena drastično je opala, sa 140.000.000 evra koliko je vredeo u junu 2025, na 80.000.000 evra u oktobru ove godine.

Ovakav razvoj situacije zabrinuo je mnoge bliske Bavarcima, i postavlja se pitanje hoće li uopšte Musijala uspeti da se vrati na pređašnji nivo. Počasni predsednik Bajerna Uli Henes prvi je koji je javno rekao da Musijala "možda nikada više neće dostići nivo igara na kojem je nekada bio". „U ovom slučaju suočavamo se sa dilemom, jer on pati od bolesti koja se ne može jednostavno izlečiti, ali se u određenoj meri može držati pod kontrolom uz pomoć lekova", rekao je Henes za bavarsku televizijsku mrežu BR24. Henes je poručio da će Bajern bez obzira na sve nastaviti da pruža podršku Musijali, koji ima ugovor sa klubom do 2030. godine.