Loznica ostala bez trenera: Nikolić podneo ostavku posle šokatnog poraza od Čačana
Vreme čitanja: 2min | sub. 15.08.26. | 14:41
„Ovo je moj moralni čin“, rekao iskusni stručnjak
Dugo će se prepričavati utakmica 3.kola Mozzart Bet Prve lige između Loznica i Borca 1926 (2:3)u kojoj su gosti za samo desetak minuta, uspeli da pređu put od gubitnika do pobednika. I dok su se Čačani radovali, Lagator je tugovao, ali čini se, još više bio u čudu zbog načina na koji su njihovi ljubimci ostali bez već viđene prve pobede u sezoni.
Odmah posle utakmice usledio je potez koji obično dolazi u ovakvim i sličnim prilikama. Dejan Nikolić, šef stručnog štaba Loznice, podneo je ostavku. I dok su čelnici zeleno- belih želeli da sve prenoći, da odleži, kod iskusnog stručnjaka nije bilo promene odluke ni posle prespavane noći.
„Logično je da posle ovakve utakmice podnesem odgovornost i moja ostavka je moralni čin. Ne bih imao tu ništa posebno da dodam“, rekao je Dejan Nikolić, u razgovoru za Mozzart Sport.
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Bilo je neke vrste ubeđivanja da se odluka promeni i da Nikolić nastavi započeti posao, ali...
„Istina je, dugo sam razgovarao sa čelnicima kluba, negde ih razumem... U ovom momentu mislim da je najbolje za ekipu da neko drugi preuzme vođenje tima. Loznici želim sve najbolje“.
I na primeru prvoligaša sa Lagatora potvrtdilo se nepisano pravo da je rezulatat 2:0 nepredvidiv.
„Sad je sve uzalud. Trebalo je da postignemo treći, četvrti gol, overimo pobedu, umesto toga dozvilimo rivalu da nas baci u očaj“, naglasio je Dejan Nikolić, sada već bivši trener Loznice.
Lozničani su u prva tri gola osvojili samo dva boda, a protiv Borca 1926 postigli su i prve ovosezonske golove, koji im, pokazalo se na kraju, nisu bili dovoljni i za prvu radost.