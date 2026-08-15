Loznica ostala bez trenera: Nikolić podneo ostavku posle šokatnog poraza od Čačana

Dugo će se prepričavati utakmica 3.kola Mozzart Bet Prve lige između Loznica i Borca 1926 (2:3)u kojoj su gosti za samo desetak minuta, uspeli da pređu put od gubitnika do pobednika. I dok su se Čačani radovali, Lagator je tugovao, ali čini se, još više bio u čudu zbog načina na koji su njihovi ljubimci ostali bez već viđene prve pobede u sezoni.

Odmah posle utakmice usledio je potez koji obično dolazi u ovakvim i sličnim prilikama. Dejan Nikolić, šef stručnog štaba Loznice, podneo je ostavku. I dok su čelnici zeleno- belih želeli da sve prenoći, da odleži, kod iskusnog stručnjaka nije bilo promene odluke ni posle prespavane noći.

„Logično je da posle ovakve utakmice podnesem odgovornost i moja ostavka je moralni čin. Ne bih imao tu ništa posebno da dodam“, rekao je Dejan Nikolić, u razgovoru za Mozzart Sport.