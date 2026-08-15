Preokret! Džabari Parker trenira sa Partizanom dok ne pronađe novi klub

Partizan želi da izbegne situaciju od prošle godine kada je Ife Lundberg odlukom trenera i sportskog direktora sklonjen iz tima, pa je uprkos važećem ugovoru trenirao u Danskoj i primao platu od Partizana do ponude Makabija.

Đoan Penjaroja je jasno pokazao da ne računa na Džabarija ni u Barseloni i u Partizanu, tako da je teško očekivati da će se nekadašnji drugi pik na NBA draftu izboriti za treću šansu kod njega.

Ekipa več počinje danas da stiže u Beograd. Prvi među njima je Kevarijus Hejs, a narednih dana dolazi ostatak nove ekipe Đoana Penjaroje jer pripreme za narednu sezonu počinju naredne nedelje.