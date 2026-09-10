Vučica grize, Dibala opet “ujeda”, Gasperini napravio pobednički mozaik na Olimpiku

Gasperini je u najavi meča sa Fenerbahčeom (18.45) rekao da je Roma svesna da se odmeri sa najboljim timovima Lige šampiona.

“Nesumnjivo, Liga šampiona je najvažnije takmičenje, prestižnije i od Svetskog klupskog prvenstva. Svi žele da budu u njoj, kako igrači, tako i mi treneri“, rekao je Gasperini za Skaj Italija.

*****

IGRAJ MOZZART RELAX NA LIGI ŠAMPIONA

****

Iskusni strateg u Istanbulu na stadionu Šukru Saradžoglu neće moći da računa na Lorenca Pelegrinija, dok se Devin Renš vraća u tim.

“Generalno smo u dobroj formi, samo je Pelegrini van terena. Verujem da će se uskoro oporaviti, tako da smo spremni za novu avanturu“.

18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15)

Paulo Dibala je opet onaj stari. Sjajan je Argentinac na startu sezone, uz Holanđanina Donijela Malena koji se preporodio ove godine posle dolaska iz Aston Vile gde nije oduševio.

“Naš nivo je podignut sa Dibalom i Malenom, postižemo više golova i to je odraz povećanog kvaliteta Rome“, istakao je nekadašnji trener Atalante koji je Boginju provincije vinuo u sam vrh italijanskog fudbala, ali i evropskog. Isto želi i sa rimskom Vučicom.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE ROMA DA OSVOJI SERIJU A JE 5,00.

Fener ima probleme u domaćem šampionatu. Poražen je za vikend u gradskom derbiju na svom terenu od Bešiktaša (1:2), kada je gol odluke delo Dušana Vlahovića. U Lionu je Mateo Genduzi pravio haos, pa je suspendovan od strane UEFA. Turski stručnjak Ismail Kartal ne može, osim na nekadašnjeg igrača Lacija, da računa ni na Španca Marka Asensija. U napadu je neprikosnoven Englez, veliko i skupoceno pojačanje iz Marselja Mejson Grinvud, dok se očekuje da iskusni Belgijanac Romelu Lukaku, nekadašnji igrač Rome, predvodi napad domaćina. Dobiće verovatno šansu pre Albanca Vedata Murićija.

LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/

Četvrtak

Četvrtak

18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15) MOZZART RELAX

18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)

21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Manečster Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama