Van Bronkhorst: Barselona je najbolji tim na svetu

Bivši fudbaler Barselone i Fajenorda, sada na klupi tima iz Roterdama, smatra da je njegova ekipa jednostavno naletela na trenutno najboljeg protivnika na svetu.

"Ako pogledate kako igraju, Barselona je trenutno najbolji tim na svetu. Sigurno mogu da osvoje Ligu šampiona".

Van Bronkhorst ipak u ovakvom porazu vidi i priliku da njegova ekipa izvuče lekcije za nastavak sezone.

"Imali smo šanse i pokušavali da postignemo gol. Ima dosta stvari koje moramo da popravimo, jer su nas na kraju greške skupo koštale. Mnogo toga možemo da naučimo od ovog protivnika, iako smo veoma različite ekipe. Jednostavno, postoji razlika u nivou".

Dotakao se i Jamala, koji je pravio ogromne probleme njegovoj ekipi tokom čitave večeri, a utakmicu završio sa golom i dve asistencije.

"U tim godinama već je osvojio sve i navijači ga obožavaju. Može da osvoji i Zlatnu loptu, samo je pitanje kada. Vidim ga kao nekoga ko će da dostigne nivo Mesija i Ronaldinja".

U narednom kolu Holanđane čeka znatno lakši zadatak. Na njihov teren stiže debitant u Ligi šampiona i trenutno jedan od najzanimljivijih timova italijanskog fudbala, Komo.