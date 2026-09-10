Van Bronkhorst: Barselona je najbolji tim na svetu
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 09:35
Fajenord je ubedljivo poražen na gostovanju u Španiji, a nekadašnji fudbaler katalonskog kluba nakon meča govorio je o kvalitetu svog bivšeg tima
Niko ne izlazi na teren sa namerom da izgubi, ali isto tako teško da je bilo ko u upravi Fajenorda, pa i među navijačima holandskog kluba, očekivao da će se lepo provesti na gostovanju u Španiji.
Tim koji sa klupe predvodi Đovani van Bronkhorst nije pretrpeo nijedan poraz još od 1. marta, ali svakom nizu jednom dođe kraj. Ovoga puta kraj je bio prilično bolan, Barselona je slavila sa 5:1, što možda i ne zvuči toliko iznenađujuće kada se pogleda kako Katalonci igraju na startu sezone. U prvih pet kola Fajenord je već četvrti rival kojem su Lamin Jamal i družina spakovali pet golova.
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Bivši fudbaler Barselone i Fajenorda, sada na klupi tima iz Roterdama, smatra da je njegova ekipa jednostavno naletela na trenutno najboljeg protivnika na svetu.
"Ako pogledate kako igraju, Barselona je trenutno najbolji tim na svetu. Sigurno mogu da osvoje Ligu šampiona".
Van Bronkhorst ipak u ovakvom porazu vidi i priliku da njegova ekipa izvuče lekcije za nastavak sezone.
"Imali smo šanse i pokušavali da postignemo gol. Ima dosta stvari koje moramo da popravimo, jer su nas na kraju greške skupo koštale. Mnogo toga možemo da naučimo od ovog protivnika, iako smo veoma različite ekipe. Jednostavno, postoji razlika u nivou".
Dotakao se i Jamala, koji je pravio ogromne probleme njegovoj ekipi tokom čitave večeri, a utakmicu završio sa golom i dve asistencije.
"U tim godinama već je osvojio sve i navijači ga obožavaju. Može da osvoji i Zlatnu loptu, samo je pitanje kada. Vidim ga kao nekoga ko će da dostigne nivo Mesija i Ronaldinja".
U narednom kolu Holanđane čeka znatno lakši zadatak. Na njihov teren stiže debitant u Ligi šampiona i trenutno jedan od najzanimljivijih timova italijanskog fudbala, Komo.