Embape je optimista, ali može li se bez trofeja do Zlatne lopte?

Sve to posle pitanja da li smatra da je ove sezone zaslužio Zlatnu loptu. On smatra da jeste i ima argumente za tako takve tvrdnje. Recimo, to što je ove godine, kao 27-godišnjak, postao najbolji strelac u istoriji Mundijala, jer je na planetarnim smotrama dao već 22 gola, jednim više od Lionela Mesija . Ono što Embape ipak nema jesu trofeji.

Pitanje je retoričko, jer apsolutne istine – nema. Zavisno od toga kako razmišljaju o životu, neki će reći da je fudbal kolektivna igra i ta pojedinac ne može da bude iznad tima, dok će drugi podsetiti da govorimo o individualnom priznanju koje se nekad delilo zbog sposobnosti igrača da dignu publike na noge. Nemoguće je naravno potpuno odvojiti to “ja” i “mi” u svetu fudbala i baš zato se velika polemika digla oko priznanja Kilijana Embapea da se on sam uvek oseća kao najbolji na svetu.

Njegov Real Madrid prošle je sezone bio drugi u Primeri sa osam bodova zaostatka za Barselonom. U četvrtfinalu Lige šampiona ispao je od Bajerna koji ga je savladao sa 2:1 u Madridu i 4:3 u Minhenu. U osmini finala Kupa kralja eliminisao ga je drugoligaš Albasete (3:2). E sad, Embape je svejedno bio odlilčan sa 42 gola postignuta na 44 utakmice, bio je najbolji strelac i Primere i Lige šampiona, ali ono glavno priznanje za realizatore svejedno je završilo u rukama Harija Kejna. Sa 61 golom na 51 utakmici za Bajern Englez je podigao Zlatnu kopačku. No, to je sada druga tema, glavno je pitanje: ima li Embape čemu da se nada u sezoni bez trofeja? Istorija kaže: ima. Mada je pitanje da li ovi izuzeci samo potvrđuju pravilo, jer ipak se desilo samo šest puta u 69 godina dugoj istoriji Zlatne lopte.

Poslednjji put kada je ona završila u rukama igrača bez pehara svet se pobunio zbog toga što je smatrao da je oštećen Bajernov Frenk Riberi, jer Francuz je – u tandemu sa Arjenom Robenom – vodio Bajern do dominatne triple krune. Pa opet, Frans Fudbal, tačnije “kolegijum” od 100 novinara, tada je glasao za Kristijana Ronalda, koji nije imao nijedan trofej, ali je bio još superiorhiji od Embpaeovih 42 plus 16 golova za reprezentaciju. Ronaldo je u toj sezoni 2012/2014 postigao nestvarnih 69 golova na 59 utakmica i niko nije ostao imun na te brojke. Mada je to bila jedna od kontroverznijih Zlatnih lopti, jer opet – Riberi je osvojio se, a Ronaldo ipak bio drugi i u Španiji iza Barselone Lea Mesija. Ako ćemo baš da kopamo po istoriji, Embape bi možda najviše mogao da se uzda u primer Gerda Milera iz 1970. Njegov Bajern je tada ispao u prvom kolu Kupa evropskih šampioa od Sent Etjena, u Bundesligi mu je krunu skinula Borusija Menhengladbah, dok je Miler sa reprezentacijom Zapadne Nemačke bio treći na Mundijalu (Francuska je ove godine bila četvrta). Ali je sa 10 golova bio njegov najbolji strelac, kao i Embape letos.

“Kad me ljudi sretnu na ulici, mnogi me pitaju o Zlatnoj lopti. Letos sam ispisao istoriju najvažnijeg takmičenja”, govorio je Embape u ponedeljak. Njegov PR tim, pa svi ljudi iz Reala, a verovatno i uzak lobi u Frans fudbalu zato će narednih dana podsećati na još četiri primera da je igrač dobio Zlatnu loptu bez osvojenog trofeja u toj sezoni. Počevši od Stenlija Metjuza, prvog dobitnika Zlatne lopte 1956, preko Denisa Loa 1964, Kevina Kigana 1978. i Luisa Figa 2000. kada Portugalac možda nije osvojio ništa, ali jeste napravio tektonski poremećaj u svetu fudbala kada je iz Barselone prešao u Real Madrid u tada najskupljem transferu u istoriji fudbala (preračunato u evre, sada bi to iznosilo negde oko 62.000.000 evra).