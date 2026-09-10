Galinari: Znao sam da će Jokić da ima sjajnu karijeru, ali ovo nisam mogao da pretpostavim

Nekadašnji italijanski as i dugogodišnji NBA veteran Danilo Galinari osvrnuo se u intervjuu za HoopsHype na svoju bogatu četrnaestogodišnju karijeru u najjačoj ligi sveta, sa posebnim akcentom na dane kada je u Denver Nagetsima delio svlačionicu sa mladim Nikolom Jokićem. Penzionisani krilni košarkaš priznao je da je neverovatan talenat srpskog centra bio uočljiv od prvog dana, ali da je razmeru njegovog istorijskog uspeha bilo gotovo nemoguće predvideti.

„Da, znao sam da će postati sjajan igrač. Nisam mogao da pretpostavim da će osvojiti tri MVP priznanja, ali sam znao da je pred njim velika karijera. Jasno se videlo i da čelnici franšize žele da krenu upravo u tom smeru“, istakao je Italijan.

Pored toga što je uživao u ulozi iskusnog mentora tokom perioda stvaranja šampionskog Denvera, Galinari je naglasio da je utisak koji je „Džoker“ ostavio na njega toliko dubok da ga je uvrstio u svoju idealnu petorku svih vremena — rame uz rame sa legendama poput Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa.