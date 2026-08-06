I lekar Bajerna iz Minhena pomogao Ovusuovom transferu u Hapoel

Kako oni tvrde, Daglas Ovusu je bio nadomak prelaska u jedan ukrajinski klub. U pitanju je Metalist iz Harkova, saznaje Mozzart Sport, koji je hteo fudbalera iz Gane još dok je bio u Radniku. Navodno je sve bilo već završeno, ali je problem ispao u tome što su Ukrajinci želeli da transfer plate kripto valutama. Tu je sve zapelo i na kraju je propalo. I tek posle toga u igru se uključio Hapoel.

Međutim, Izraelce je brinulo to što je Ovusu još pre dva meseca bio završio sve oko prelaska u Viktoriju Plzenj, ali nije prošao lekarske preglede u Češkoj. E, tu na scenu stupa klupski doktor Bajerna iz Minhena. Kada je propao prelazak u Češku, Ovusu je samoinicijativno otišao na pregled u Minhen, želeći da skine ljagu sa imena. I dobio je nalaze u Nemačkoj da je sve u redu. Bajernov lekar je sve te papire poslao Hapoelu.

Opet, ni to nije bilo dovoljno ljudima iz Tel Aviva. Organizovali su svoju ekspediciju da otputuje za Beograd i uradi preglede sa Ovusuom. Nalazi su poslati nekolicini specijalista u Izraelu. I tek kada su se svi složili da fudbaler iz Gane nema zdravstvene probleme koji bi mogli da mu ugroze karijeru, dosadašnji igrač Crvene zvezde je dobio zeleno svetlo da može da otputuje na potpisivanje ugovora.

Zanimljivo je, kako tvrdi Sport5, da u Hapoelu iz Tel Aviva ne vide Ovusua kao krilnog napadača, što je bio u Radniku i Crvenoj zvezdi, nego kao „desetku“.