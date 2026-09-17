LUDI TIKET, četvrtak, 271.115 dinara: Medalju je zaslužio samo zbog dvojke na Brajton

Kraljevo slavi novog majstora klađenja koji je na uplatno-isplatnom mestu Kraljevo 7.1 uspeo da sastavi i naplati vanserijski fudbalski tiket. Ovaj igrač pokazao je neverovatnu hrabrost i vrhunsko poznavanje najrazličitijih fudbalskih liga, nanizavši čak devet parova na svom dobitnom tiketu. Kada na istom listiću spojite Grčki Kup, engleske niže lige, švajcarski i nemački šampionat, pa sve to začinite velikim derbijima u engleskom Liga Kupu i španskoj Primeri, jasno je da je reč o vanserijskom osećaju za igru.

Prava čuda počela su da se dešavaju kada su pali najteži tipovi. Hrabra prognoza da će Brajton srušiti Mančester Junajted u gostima sa kvotom 4,90 prošla je nakon prave drame i konačnih 2:3, dok je pobeda Sevilje nad Deportivom donela sjajnih 2,85. Ništa manje napeto nije bilo ni u duelima gde je Lugano ubedljivo nadigrao Sen Galen (kvota 2,10), kao i Aston Vila koja je opravdala poverenje protiv Koventrija (kvota 2,05). Svaki odigran par, od Atromitosa i PAOK-a pa sve do mečeva nemačke treće i četvrte lige, zaokružen je zelenom bojom u sredu uveče.