LUDI TIKET, četvrtak, 271.115 dinara: Medalju je zaslužio samo zbog dvojke na Brajton
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 08:46
Kraljevčanin je bukvalno koketirao sa konačnim ishodima
Kraljevo slavi novog majstora klađenja koji je na uplatno-isplatnom mestu Kraljevo 7.1 uspeo da sastavi i naplati vanserijski fudbalski tiket. Ovaj igrač pokazao je neverovatnu hrabrost i vrhunsko poznavanje najrazličitijih fudbalskih liga, nanizavši čak devet parova na svom dobitnom tiketu. Kada na istom listiću spojite Grčki Kup, engleske niže lige, švajcarski i nemački šampionat, pa sve to začinite velikim derbijima u engleskom Liga Kupu i španskoj Primeri, jasno je da je reč o vanserijskom osećaju za igru.
Prava čuda počela su da se dešavaju kada su pali najteži tipovi. Hrabra prognoza da će Brajton srušiti Mančester Junajted u gostima sa kvotom 4,90 prošla je nakon prave drame i konačnih 2:3, dok je pobeda Sevilje nad Deportivom donela sjajnih 2,85. Ništa manje napeto nije bilo ni u duelima gde je Lugano ubedljivo nadigrao Sen Galen (kvota 2,10), kao i Aston Vila koja je opravdala poverenje protiv Koventrija (kvota 2,05). Svaki odigran par, od Atromitosa i PAOK-a pa sve do mečeva nemačke treće i četvrte lige, zaokružen je zelenom bojom u sredu uveče.
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Ono što je ovaj već fantastičan dobitak lansiralo u nebesa jeste fantastični SUPER MULTI BONUS u iznosu od 29.048 dinara. Kako se na tiketu našao veliki broj parova sa odličnim pojedinačnim kvotama, ovaj Mozzartov benefit je drastično uvećao krajnju isplatu i nagradio igračevu hrabrost na najbolji mogući način. Spajanje devet parova bez ijednog promašaja dokaz je da se sistematično biranje utakmica i te kako isplati kada se pretoči u dobitni listić.
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