Rezzime jučerašnjeg dana (sreda): Zaludeli su nas Milan i Mančester junajted

ZAOKRUŽENO

ATL. MADRID – OSASUNA (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 4:0

Bez Hulijana Alvareza i Aleksandera Serlota ugostili su Osasunu, ali im oni ovoga puta nisu ni bili potrebni. Kang In Li i Džonatan Dejvid pravili su ogromne probleme gostima, a posebno mogu da raduju golovi Kanađanina, koji je na svom prvom startu u crveno-belom dresu pokazao da Simeone ozbiljno može da računa na njega. Upravo je dvojac učinio da pobeda stigne mnogo lakše nego što se očekivalo - 4:0 (0:0).

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OLIMPIJAKOS – JAGJELONIJA (tip 1, kvota 1,32) – rezultat 2:1

Nije briljirao vicešampion Grčke, ali je uspeo da dođe do pobede protiv Jagijelonije. Lakše će disati i Imanol Alguasil.

LEVERKUZEN – CELJE (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 2:0

Bajer Leverkuzen je bez mnogo muke savladao Celje. Iako konačni rezultat to možda ne oslikava (2:0), domaćin je na ovom meču, u kojem je nekoliko puta pogađao okvir gola gostiju iz Slovenije, mogao mnogo ubedljivije da slavi. Imao je i tim Andreja Kotnika nekoliko šansi da se upiše na zapadu Nemačke, ali je brljao u završnici.

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EVERTON – VULVERHEMPTON (tip 1, kvota 1,45) – rezultat 1:0

Jedan, ali vredan. I to pobede. Mučio se Everton da probije bedem Vulvsa, ali je na kraju Šarli Alkaraz uspeo da postigne gol vredan plasmana u sledeću rundu.

SANDERLEND – AZ ALKMAR (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 1:0

Čekali su ovu noć čak 53 godine, pa nije ni čudo što je u Sanderlendu sve izgledalo kao praznik. Vatromet, pune tribine i atmosfera za pamćenje na Stadionu svetlosti, koji je prvi put u svojoj istoriji ugostio jednu evropsku utakmicu. Generacije navijača nisu imale priliku da gledaju svoj klub na kontinentalnoj sceni, a onda je konačno stigao AZ Alkmar da označi kraj čekanja dugog više od pola veka. Opširnije OVDE.

KOVENTRI - ASTON VILA (tip 2, kvota 2,00) – rezultat 1:3

Aston Vila je mnogo mirnije od Mančester Junajteda odradila posao i na gostovanju savladala Koventri rezultatom 3:1. Junak tima Unaija Emerija bio je Tami Ejbraham sa dva gola, dok je između njegovih pogodaka mrežu zatresao i Ros Barkli. Ova utakmica bila je u ponudi za MOZZART RELAX, a s obzirom na to kako su se stvari kretale Vila je rano aktivirala tip “2+”, zatim “4+” posle tri gola do 40. minuta, a pošto je povela i sa dva gola razlike mogli ste unapred da zaokružite i “keca” i “dvojku”.

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BARSELONA - SANTANDER (tip 1, kvota 1,08) – rezultat 7:2

Ne pamti se kada je neki evropski tim ovako furiozno ušao u sezonu, kao što je slučaj sa Barselonom. Sastav Hansija Flika uspeo je da uradi ono nijedan pre njega nije u 126 godina dugoj klupskoj istoriji. Ostvario je svih sedam pobeda od početka sezone, odnosno šest u španskoj Primeri, a postigao čak 33 gola ili 4,71 u proseku po utakmici. Katalonci su do šestog slavlja u šampionatu stigli ubedljivim slavljem nad Rasing Santanterom na Nou Kampu - 7:2 (4:1).

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PRECRTANO

ŠTURM - REN (tip 2, kvota 1,80) – rezultat 0:0

Nepovoljan rezultat po većinu kladilaca viđen je u Gracu, gde su Šturm i Ren odigrali bez golova - 0:0. Francuzi su već u osmom minutu pomislili da su stigli do vođstva preko Adrijena Tomasona, ali je VAR pokazao da je prethodno igrao rukom i pogodak je poništen.

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MAN. JUN - BRAJTON (tip 1, kvota 1,78) – rezultat 2:3

Ne da je “medeni mesec” završen, nego sada dolazi period izuzetno visokog napona i pritiska pod kojim će se bivši vezista Junajteda naći zbog onoga što je njegov tim sebi dopustio u trećem kolu Liga kupa... Junajtedovi fudbaleri pronašli su još jedan način da sebi zagorčaju život. I to baš kada je delovalo da im se ukazalo veče koje je moglo da posluži kao lek posle onakvog poraza od Sitija i gola koji nije smeo da bude priznat... Vodili su na Old Trafordu sa 2:0 posle samo deset minuta, imali utakmicu u svojim rukama i šansu da eliminišu jednog od najnezgodnijih protivnika, a onda se potpuno ugasio i dozvolio Brajtonu da napravi veliki preokret – 3:2 (1:2).

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MILAN - BENFIKA (tip 1, kvota 2.20) – rezultat 0:2

Zna li se uopšte koji je prvi tim Milana, posle onako čudne izjave Rubena Amorima o Luki Modriću pre neki dan (presedeo ceo meč na klupi i propustio priliku da zaigra u ovom takmičenju prvi put još od novembra 2011. godine)? I koliko je zapravo jaka Benfika ako joj se jedan Dodi Lukebakio, maltene čovek odluke ove večeri, standardni belgijski reprezentativac i bivši as Sevilje, vodi kao rezerva? I ako u takvom sastavu dođe na San Siro i zvekne Rosonere na otvaranju drugog po rangu takmičenja UEFA – 0:2 (0:1).

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