Bivši košarkaš Crvene zvezde pronašao novi NBA angažman
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 09:14
Duop Rit je potpisao jednogodišnji ugovor sa Finiks Sansima
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Duop Rit naredne sezone nosiće dres Finiks Sansa, zvanično je objavio NBA inajder Šams Čaranija. Ekipa iz Arizone reagovala je posle povrede Marka Vilijamsa, koji će zbog problema s ramenom morati na operaciju, a očekuje se da van terena provede oko pet meseci. Australijski centar sa Finiksom je potpisao jednogodišnji ugovor u vrednosti veteranskog minimuma (oko 2.500.000 dolara).
Rit je standardni reprezentativac Australije, a dobro je poznat i publici u Srbiji. Dres Crvene zvezde nosio je u sezoni 2020/21, nakon što je prethodne dve godine proveo u FMP-u. Naredna sezona biće mu četvrta u najjačoj ligi sveta, pošto je prethodne tri proveo u Portlandu.
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Upravo mu je prva sezona u dresu Trejl Blejzersa bila i najbolja. Prosečno je beležio 9,1 poen, 3,7 skokova i jednu asistenciju, ali su njegove brojke kasnije počele da padaju. Prošle sezone odigrao je svega 32 utakmice, a u januaru je doživeo povredu stopala, posle koje se više nije vraćao na teren. Blejzersi su ga potom trejdovali u Atlantu, koja ga je ubrzo otpustila.
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U Crvenoj zvezdi stigao je tokom prvog mandata Saše Obradovića na klupi crveno-belih. Već u decembru došlo je do promene trenera, kada je ekipu preuzeo Dejan Radonjić, a Rit je sezonu završio sa tri osvojena trofeja. Ipak, u Evroligi je Zvezda imala znatno manje uspeha i sa skorom 10-24 završila je na 17. mestu. Centarsku liniju tada su, pored Australijanca, činili Ognjen Kuzmić i Lendri Noko.
Jednu od najboljih partija u crveno-belom dresu Rit je pružio upravo u večitom derbiju. U pobedi nad Partizanom ubacio je 15 poena uz sedam skokova i bio jedan od najzaslužnijih za trijumf svog tima.
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Ono što ga čini posebno zanimljivim NBA ekipama jeste šut za tri poena. Kada se tome doda da je reč o centru visokom 211 centimetara, jasno je zbog čega i dalje postoji potražnja za njegovim uslugama. Uprkos slabijoj prethodnoj sezoni i ograničenoj minutaži šutirao je za tri odličnih 41,8 posto, a osim Finiksa interesovanje je pokazao i aktuelni šampion Njujork.
Do povratka Marka Vilijamsa, Rit će minute pod košem tražiti u konkurenciji Osa Igodara i Kamana Maluača, pa će već na početku sezone imati priliku da se izbori za mesto u rotaciji ekipe iz Arizone.