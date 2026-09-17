Bivši košarkaš Crvene zvezde pronašao novi NBA angažman

Upravo mu je prva sezona u dresu Trejl Blejzersa bila i najbolja. Prosečno je beležio 9,1 poen, 3,7 skokova i jednu asistenciju, ali su njegove brojke kasnije počele da padaju. Prošle sezone odigrao je svega 32 utakmice, a u januaru je doživeo povredu stopala, posle koje se više nije vraćao na teren. Blejzersi su ga potom trejdovali u Atlantu, koja ga je ubrzo otpustila.

24. septembar, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,55)

U Crvenoj zvezdi stigao je tokom prvog mandata Saše Obradovića na klupi crveno-belih. Već u decembru došlo je do promene trenera, kada je ekipu preuzeo Dejan Radonjić, a Rit je sezonu završio sa tri osvojena trofeja. Ipak, u Evroligi je Zvezda imala znatno manje uspeha i sa skorom 10-24 završila je na 17. mestu. Centarsku liniju tada su, pored Australijanca, činili Ognjen Kuzmić i Lendri Noko.

Jednu od najboljih partija u crveno-belom dresu Rit je pružio upravo u večitom derbiju. U pobedi nad Partizanom ubacio je 15 poena uz sedam skokova i bio jedan od najzaslužnijih za trijumf svog tima.

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Ono što ga čini posebno zanimljivim NBA ekipama jeste šut za tri poena. Kada se tome doda da je reč o centru visokom 211 centimetara, jasno je zbog čega i dalje postoji potražnja za njegovim uslugama. Uprkos slabijoj prethodnoj sezoni i ograničenoj minutaži šutirao je za tri odličnih 41,8 posto, a osim Finiksa interesovanje je pokazao i aktuelni šampion Njujork.

Do povratka Marka Vilijamsa, Rit će minute pod košem tražiti u konkurenciji Osa Igodara i Kamana Maluača, pa će već na početku sezone imati priliku da se izbori za mesto u rotaciji ekipe iz Arizone.