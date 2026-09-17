Najava dana (četvrtak, 17. septembar): Šetamo Ligom Evrope i pratimo okršaj Zvezde i Železničara

BEŠIKTAŠ – MARSELJ, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Evrope)

Bešiktaš ulazi u meč Lige Evrope u odličnoj formi sa devet pobeda iz jedanaest utakmica pod vodstvom Vinćenca Italijana, dok Marselj beleži rezultatsku krizu i tri uzastopna poraza. S obzirom na formu turskog tima i napadački učinak Dušana Vlahovića, očekuje se da Turci budu konkretniji tim na terenu.



SELTIK – FERENCVAROŠ, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Seltik dočekuje Ferencvaroš u Ligi Evrope nakon teškog poraza u derbiju sa Rendžersima (3:0), dok mađarski tim u Glazgov stiže u sjajnoj formi sa samo jednim porazom ove sezone. Domaćini će se osloniti na stopostotan učinak na svom terenu, dok gosti traže nastavak dobre serije na međunarodnoj sceni.

JUVENTUS – NEC NIJMIGEN, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Juventus je pobedio u poslednja tri evropska meča kod kuće. Sa druge strane, NEC Nijmegen nije postigao nijedan gol na gostovanjima u ovogodišnjim evropskim kvalifikacijama. Uprkos porazu Spaletijevog tima od Sasuola pred ovaj meč, Stara dama je apsolutni favorit pred ovaj susret.



PLZENJ – UNION SEN ŽILOAZ, 21.00

(Fudbal, Liga Evrope)

Izabranici Radoslava Kovača poraženi su u nedelju od Sigme Olomuc rezultatom 3:2, čime su produžili loš niz na svega tri pobede u deset odigranih utakmica ove sezone. Union Sen Žiloaz igra svoj najbolji početak domaće sezone u istoriji, pošto su pobedili u pet od uvodnih šest utakmica u prvenstvu. Mogla bi ovo da bude tvrda utakmica.

*****

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket: Nova generacija dobitnih tiketa i rane isplate!

*****

SOSIJEDAD – BORNMUT, 21.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Liga Evrope)

Dok domaći tim traži hitan oporavak nakon teškog prvenstvenog poraza od Atletika, Trešnjice jure svoju prvu pobedu pod vođstvom novog menadžera Marka Rozea. Tradicija je na strani Engleza jer Sosijedad nikada kod kuće nije pobedio tim iz Premijer lige, što uz visoku efikasnost oba tima garantuje meč prepun uzbuđenja i golova.

BETIS – HETAFE, 19.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal. Španija 1)

Betis od maksimalnog učinka deli samo poraz od Levantea, gde je sasvim neočekivano primop čak pet golova. Hetafe do sada ima samo jednu pobedu, a u seriji je od dva remija. To ga u ovom slučaju čini ranjivijim timom, uz informaciju da je upravo ovaj klub u martu dobio poslednji meč para sa 2:0.

MALAGA – VILJAREAL, 21.30 - MOZZART RELAX

(Fudbal. Španija 1)

Uprkos statistici Malage koja teško gubi na svom terenu (ali često remizira), Viljareal pod vođstvom Injiga Pereza traži slamku spasa kako bi izašao iz zone ispadanja. Sa igračima poput Žorža Mikautadzea koji je opasan u drugim poluvremenima na gostovanjima, ovaj meč predstavlja idealnu, ali i napetu priliku za oba tima.

MAN, SITI – NORIČ, 20.30

(Fudbal, Liga kup Engleske)

Norič je pred ovaj meč u Čempionšipu poražen od Midlsbroa sa 4:3. Ovaj rezultat direktno im stavlja metu na čelo, jer Siti nije tim koji može da pogreši na ovakvim susretima. Dovoljno je reći da su domaći pred ovaj meč dobili Mančester junajted, i da su savladali Porto u Ligi šampiona, pa da se gostima zaledi krv u žilama, ne toliko zbog izvesnog poraza, već zbog mogućeg rezultatskog debakla.

ŽELEZNIČAR – CRVENA ZVEZDA, 20.00 - MOZZART RELAX

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Posle pobede nad Partizanom, iako ima utakmicu više, Vojvodina je u repu Crvenoj zvezdi sa samo jednim bodom manje. Svakako, reč je zbog toga o obaveznoj igri na pobedu u gostima za Rijeru i njegov sastav. Železničar ima dva poraza sa prethodnih pet mečeva, a vredi se setiti i aprilskog meča para iz kog su Pančevci izvukli bod, pri konačnih 2:2.