LUDI TIKET (-), četvrtak, 474.884 dinara: VAR soba u Gracu mu je presudila

Kakav strašan sportski triler na tiketu koji je leteo ka neverovatnoj sumi od preko 470 hiljada dinara sa uplatom od svega 100 dinara. Čak 15 parova našlo se na ovom monumentalnom tiketu, a hrabre prognoze su se nizale jedna za drugom i pogađale metu. Prolazili su zvučni favoriti poput Aston Vile i Atletiko Madrida, pogađale su se golade u nižim nemačkim i engleskim ligama, a prošao je i Sanderlend koji je srušio AZ Alkmar. Sve je delovalo idealno i činilo se da je dobitak nadohvat ruke.

Međutim, snovi o maksimalnoj isplati raspršili su se u Austriji, gde je ekipa Rena podbacila i odigrala bez golova protiv Šturma iz Graca. Francuski tim jednostavno nije uspeo da probije odbranu domaćina, pa je meč završen rezultatom 0:0, što je bila jedina netačna prognoza na celom tiketu. Taj jedan jedini promašaj bio je dovoljan da obori tiket koji je po svim parametrima zaslužio da bude dobitan. Francuzi su već u osmom minutu proslavili pogodak Adrijena Tomasona, ali je slavlje kratko trajalo – VAR je signalizirao igranje rukom i gol je poništen. Slična sudbina zadesila je i domaćina sredinom prvog poluvremena, kada je nakon video-provere otkazano slavlje Šturma. Kako su rane video-tehnologije osujetile obe ekipe, meč je u nastavku izgubio na intenzitetu. Pravih šansi do kraja gotovo da nije ni bilo, mreže su mirovale, pa su rivali na otvaranju evropske sezone morali da podele po bod.