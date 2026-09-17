Trešnjice nisu videle Evropu, ali su među favoritima za osvajanje međunarodnog trofeja

Trešnjice su prethodnih godina štancovale igrače za najbolje klubove Evrope, finansijski je ojačao tim s Vitalitija koga je sjajno do kraja maja vodio Andoni Iraola koji nije odoleo zovu Enfildu, pa je preuzeo Liverpul.

21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)

Nemački stručnjak Marko Roze ima misiju da ostavi Trešnjice u gornjem domu Premijer lige, ali i da pokuša da dogura što dalje u premijernom izdanju Lige Evrope. Bornmut igra na stadionu koji može da primi samo 11.300 gledalaca, ali bi trebalo do naredne godine kapacitet da bude proširen skoro duplo, na 20.000.

Klub je prevazišao lokalni karakter. U taboru Bornmuta igraju dvojica Srba - golman Đorđe Petrović i mladi štoper Veljko Milosavljević koji nije registrovan za Ligu Evrope zbog povrede.

Roze ima veliko iskustvo u evropskim takmičenjima. Vodio je Salcburg, obe Borusije, Menhengladbah i Dortmund, kao i RB Lajpcig. On kaže da se oseća privilegovano što će voditi prošle sezone šestoplasirani tim Premijer lige u Evropu.

“Osećam koliko je ovo poseban trenutak za klub, kako se svi raduju što igramo evropsko takmičenje. Ako osvojite šesto mesto u Premijer ligi, to je ogromno dostignuće za klub poput Bornmuta. Osećam zahvalnost što sam ovde i što pišemo istoriju. Čeka nas težak izazov, ali imamo mnogo samopouzdanja”, rekao je Roze pred start Lige Evrope i gostovanje u Baskiji.

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Roze ne može da se pohvali dobrim startom Premijer lige. Bez pobede je u prva četiri kola sa samo tri boda, uz trijumf u Liga kupu nad Linkolnom od 4:0. Pre pet dana je Bornmut na svom Vitalitiju igrao 2:2 sa Brentfordom.

21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)

Sosijedad ima iskustvo igranja u Evropi, takođe se nada da može daleko da dogura ove sezone. Tim Pelegrina Mataraca je za vikend razbijen u San Sebastijanu od Atletiko Madrida (0:3) u Primeri.

“Uvek smo ambiciozni, a cilj je da budemo među osam najboljih u ovom takmičenju. Želim da počnemo pobedom. Trenutno je najvažnije da se razvijamo, da vidimo da li ćemo dostići ciljeve do marta ili aprila. Imam velika očekivanja od tima”, rekao je Mataraco.

LIGA EVROPE – 1. KOLO

Sreda

Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)

/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/

Omonija - Selta 1:0 (0:0)

/Balkovec 88/

Milan - Benfika 0:2 (0:1)

/Lukebakio 16, Kaminski 54/

Anderleht - Lion 1:2 (0:2)

/Cvetković 61 -Narti 8, Nakamura 22/

Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)

/Sešlar 15ag, Medina 74/

Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)

/Gonzalez 43, Jarmenčuk 84 - Šmit 20/

Šturm - Ren 0:0

Sanderlend - Az Alkmar 1:0 (0:0)

/Le Fe 66pen/

Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0

Četvrtak

18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)

18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)

18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)

21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)

21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)

21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)

21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)

21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)

21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)

***kvote su podložne promenama