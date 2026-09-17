“Ludačka“ Argentina i Tuhelovo pokajanje: Moji su to ožiljci, ne vaši; sve je počelo zbog Đeda Spensa...

I to je tačno. Kao što je tačno da je Engleska od gola Entonija Gordona za 1:0 u 55. minutu, pa sve do pogotka Lautara Martineza za 1:2 u 92. imala loptu u posedu u svega 12 odsto vremena?! Između ostalog, reći će svi navijači, i zato što je Tuhel umesto Gordona u igru uveo defanzivca Ezru Konsu , a potom Risa Džejmsa i Deklana Rajsa zamenio Denom Burnom i Nikom O’Rajlijem .

Mada i dalje odbija da prihvati potpunu odgovornost. “ Sada svi mogu da me muče doveka. I da pričaju kako bismo pobedili da sam izvršio drugačije izmene. Ali to niko ne može da zna “.

Da je uspelo – niko to ne bi ni pominjao. Ili bi Tuhela slavili kao velikog vojskovođu. Ali nije uspelo. Pre Lautara pogodio je Enco Martinez i Argentina je otišla u finale u kome je glatko poražena od Španije. Engleska je uzela bronzu, ali nikome to nije uteha za ispušteno prvo finale još od 1966. I svi su prst krivice usmerili ka selektoru. A, on sam se prisetio i tačnog trenutka u kome ga je pritisak slomio. Setiće se navijači Engleske, tog sjajnog uklizavanja Đeda Spensa pri vođstvu od 1:0...

“Bili smo dosta dobri u prvom poluvremenu, potpuno izjednačen meć. Imali smo kontrolu, bio sam srećan, video da rastemo. Ali od početka drugog poluvremena nismo bili na istoj nozi. Osetio sam da je Argentina slobodnija u pokretu, da pronalazi bolja rešenja. Pa opet, kada smo dali gol odmah smo imali i drugu šansu.Krenuli smo po njih. Onda smo imali još jednu polušansu, pa smo u narednom napadu izgubili loptu i Đed Spens je uklizavanje sprečio da primimo gol iz kontre. To mi je uradilo nešto. Možda i mojim igračima. I odjednom se promenio naš način razmišljanja: ’Hajde samo da preživimo’. Igrali smo kao da je ostalo četiri minuta do kraja utakmce, a bilo je svih 30“, priseća se Tuhel.

Osetio je to Tuhel, nažalost po njega, osetili su to i Argentinci.

“Egzekucija, izgradnja akcije, igra oko Mesija, prebacivanje težišta sa jedne na drugu stranu, vraćanje protivnika na njegovu polovinu terena, pritisak, pa posed da bismo dobili vreme da se oporavimo i fizički i psihički... Ništa od toga nismo imali. Pomislio sam: nećemo ovo preživeti“.

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Niti su. Iako su se posle Tuhelovih izmena branili sa petoricom u poslednjoj liniji.

“Agrentina je već igrala veoma brzo. Izvinite na jeziku, ali igrala je j...n fudbal. Nisu imali šta da izgube i krenuli su j...o napred. Igrali su sa četvoricom napadača. Sa dvojicom na krilima, sa dvojicom napadača, i sa Mesijem. Izveli su ’šesticu’ i zamenili je ’desetkom’. Na šestici im je igrao štoper. U jednom trenutku su bili u formaciji 3-1-6. Patili smo“.

Opet na to Spensovo uklizavanje.

“Sad kad se osvrnem, ključni momenat za moje donošenje odluka bila je ta jedna velika, velika šansa baš pred pauzu za hidrataciju. Pomislio sam: nećemo preživeti. Ovako samo čekamo smrt. Nismo imali posed, nismo se branii dobro, nismo dobro stajali u našoj 4-4-2 formaciji. Bila nam je potrebna pomoć. Želeo sam da igračima dam nešto: ovako ćemo sada. S petoricom pozadi smo završili i utakmicu protiv Norveške. I protiv Meksika. I uspeli smo. Smatrao sam da se Argentina previše oslanja na centaršuteve, da ima četvoricu napadača napred, i pomislio: hajde da igramo sa petoricom pozadi“.

Protiv Arghentine – nije prošlo.

“Promenio sam taktiku na 5-3-2, promenili smo strukturu. Verovao sam da ćemo tako da bolje kontrolišemo njihovu širinu, a opet da imamo trojicu štopera u sredini da čekaju te centaršuteve. Onda smo se prebacili na 5-4-1. I ja sam čak razmišljao: hajde samo da prođemo. A, bilo je previše rano. Previše rano za takvo razmišljanje“.