Šta muči sve u Milanu? Amorim zna: Nervoza, anksioznost… Ramoš ne može da šutne u gol

Na sve pomenuto pred utakmicu je ukazao Rubenu Amorimu , a on je istakao da se nada velikom padu?! Ako već mora da „pogine“ i na San Siru, onda da bude ozbiljan brodolom. „ Donekle ste u pravu. Znam da u Mančester junajtedu i Milanu, dva velika kluba, postoji pritisak da se pobeđuje, ljudi očekuju sve za samo nekoliko meseci. Osećam pritisak i ovde, samo mislim da je ovde tim naviknutiji da igra sa trojicom pozadi, igrači su malo brži i snažniji. Biće potrebno vreme, ali ne znam da li ću ga imati. Ako već moram da propadnem, neka pad bude veliki“ , rekao je Ruben Amorim pre početka utakmice sa Benfikom u kojoj je izgubio sa 2:0.

Teško da bez svih njih Milan može da igra fudbal, drži loptu u nogama, bude kreativan i kontroliše utakmicu.

„Priča o mojom ideji se svodi da igramo fudbal. Da bismo ga igrali, moramo da imamo loptu, ali mi sebi pravimo više problema sa njom nego što nam pravi protivnik. U prvom poluvremenu, kada smo primili gol, potpuno smo izgubili kontrolu, nismo radili ono što je trebalo. Hteli smo sve da uradimo prebrzo. Gubili smo loptu u situacijama koje su opasne po nas, iz kojim možemo da primimo gol“, poručio je trener Milana i u prvi plan gurnuo ono što ga tišti, a to je nemir koji vidi kod igrača:

„Ne znam da li postoji mentalni problem, ali ovo je druga utakmica zaredom u kojoj u prvom poluvremenu nismo u utakmici. Kada primimo ovakve golove, postajemo nervozni, hvata nas anksioznost i sve bude mnogo teže“.

(©Reuters)

Neke greške je uvideo, gro pomenutih igrača ubacio je u drugom poluvremenu. Prvo je bacio. I to je Milanova priča ove sezone pod Rubenom Amorimom: pet utakmica i nijednom nije zatresena mreža do odlaska na odmor. Sve golove koje je dao – dao ih je u nastavku.

Realizacija je problem, a to se najbolje vidi po Gonsalu Ramošu. Iako je pred duel sa Benfikom izjavio kako ne oseća pritisak što je najskuplji igrač, što je plaćen čak 74.000.000 evra, sve ukazuje na to da nije tako i da ga pritisak jede. Najavio je i da neće slaviti gol protiv Benfike, bivšeg kluba, međutim, nije bio ni blizu da ga postigne…

Ne da nije zatresao mrežu, nego nije šutnuo ni u okvir gola! Ne samo na ovoj utakmici da nije šutnuo u okvir, nego nije ni na prethodne dve?! Dakle, na tri zaredom.

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Gonsalo Ramoš dao je gol samo Veneciji od dolaska na San Siro. Nije samo do njega, neko bi nešto trebalo i da mu servira, ali poprilično se muči i u drugim segmentima. Sinoć je imao samo četiri dorira sa loptom u kaznenom prostoru Benfike, a Adrijen Rabio, primera radi, dva više od napadača koji je bio u igri sve vreme, dok je francuszi vezista ušao u drugom poluvremenu.

Jedna od stvari koje su Gonsalu Ramošu jača strana je čuvanje lopte, omogućavanje ekipi da se transformiše. U duelu sa Benfikom je rivalu prepustio posed čak 16 puta. Svako malo bi izgubio loptu. To implicira da nema samopouzdanja iliti da, kako je to sročio Ruben Amorim, postoji problem sa nervoznom i anksioznošću.

Moraće da pronađe put i način da se izbori sa svime što ga muči, jer sa svakom novom utakmicom u kojoj ne da gol će pritisak rasti i mogao bi da postane nesnosan.