LUDI TIKET, četvrtak, 55.490 dinara: Hrabri Paraćinac je prešao igricu

Ovaj neverovatan tiket odigran je na uplatno-isplatnom mestu Paraćin 2, gde je strastveni analitičar Mozzart ponude igara sa ulogom od svega 50 dinara uspeo da napravi pravo fudbalsko čudo. Sa ukupnom kvotom od 1.077,48, tiket je obuhvatio pet izuzetno hrabrih tipova fokusiranih isključivo na efikasnost u prvom poluvremenu. Svaki odigrani meč doneo je stoprocentni pogodak i pokazao neverovatan osećaj za golove, pretvorivši minimalnu uplatu u fantastičan dobitak.

Strategija je bila jasna, ali izuzetno rizična – jurile su se prave goleade u prvih 45 minuta meča. Najveće oduševljenje doneli su susreti poput meča Dinamo Minsk - Naftan, gde je tipovano da će domaćin dati bar tri gola u prvom delu igre (kvota 6,50), što se i ostvarilo brutalnim rezultatom 4:0. Slične majstorije viđene su i na mečevima Volerenga Ž - Radomlje Ž (kvota 3,45) i Olimpik Malme - Geteborg (kvota 5,20), gde su gostujući i domaći timovi rešetali mreže tačno po planu, dok su holandski kup mečevi savršeno zaokružili priču sa tipom da oba tima daju gol u prvom poluvremenu.

Kruna ovog zelenog tiketa bila je SUPER MULTI BONUS isplata koja je dodatno nagradila vrhunsko fudbalsko znanje i vernost igrača. Zahvaljujući ovom bonusu u iznosu od 1.616 dinara, ukupna dobitna isplata je podignuta na impresivnih 55.490 dinara. Ovaj dobitak je najbolji dokaz da se u Paraćinu ne igra samo na sreću, već da vrhunski osećaj za igru i hrabrost donose vanserijske sportske rezultate.