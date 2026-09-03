NAJAVA DANA (četvrtak, 3. septembar): Od Primere, do Skandinavije, preko Lige 1

TULUZ – LIL, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Neosporan kvalitet Lila demonstriran na Anžeu, ali i na pripremama na mečevima sa Hamburgerom i Evertonom, ovde ide ruku pod ruku sa efikasnom tradijom para, po kojoj Tuluz uglavnom gubi. U svakom slučaju, efikasna utakmica je u najavi.

ANDERLEHT – KORTRIJK, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Prve dve runde su pokazale da je Kortajk šupalj kao sito, budući da je primio čak šest golova. Anderleht ima pobedu i poraz, lepo je igrao sa Kairatom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, tako da na svom terenu nema razloga da se povuče, jer želi pred svojim navijačima da se iskupi za poraz od Union Sen Žiloaza.

GENT – LEVEN, 20.30

(Fudbal, Belgija 1)

Gentova grozničava potera za Ligom konferencije sa ekipom Hibernijana, i pozicija očajnog starta sezone za ekipu Levena, jasno ukazuju na favorita. Mogla bi ovo biti osvetnička partija za dva zuastopna poraza Genta na mečevima para, jer domaćin na svim linijama ima jači i sposobniji sastav.

KOPENHAGEN – NORDSJILAND, 20.00

(Fudbal, Danska 1)

Posle pet kola, Nordsjiland je prvi, a od maksimale deli ga samo remi sa Horsensom. Kopenhagen je u pretprošlom kolu poražen od Viborga sa 4:0, što nije bilo ni najmanje prijatno. Zapamtite da je Nordsjiland do sada primio samo dva gola, i da ima jako čvrstu odbranu. Poslednji meč para u februaru dobio je sa 1:2.

OMONIJA – PAFOS, 18.30

(Fudbal, Superkup Kipra)

Omonija je dobro igrala u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok je Pafos odlično prošao u trci za Ligu konferencije. Finale Superkupa Kipra je pravi poligon za dokazivanje i jednih i drugih, ali ne zaboravite da je Omonija vezala pet pobeda na mečevima para, i da je na poslednja dva dolazila 0-2 igra.

RAKOV – GORNIK ZABŽE, 18.00

(Fudbal, Poljska 1)

Rakov je izgubio sva četiri odigrana meča Ekstraklase, i ima gol razliku 5:11. Deluje kao da je ovaj sastav domaćina kao stvoren za dstrel Gornika koji je u prošlom kolu poražen i kao i rival umoran od neuspele trke za Ligu konferencije. Videćemo kako će proći susret ekipa koje su podbacile u Evropi, uz informaciju da je Gornik Zabže izgubio poslednja tri meča para.

MJELBI – JURGORDEN, 19.00

(Fudbal, Švedska 1)

Ova dva tima se sastaju samo tri dana nakon svog prethodnog ligaškog okršaja (19. kolo), koji je odigran 31. avgusta na terenu Jurgordena, gde je Jurgorden ubedljivo slavio sa 4:0 golovima Lina, Oslunda i Falenijusa. Mjelbi sada na svom terenu traži brzu osvetu i prekid loše serije. Mjelbi ne može da računa na suspendovanog Tonija Mijetinena i povređenog Tima Stavitskog, dok Jurgordenu nedostaje povređeni Peter Langhof.

HIBERNIJAN – HARTS, 20.45

(Fudbal, Škotska 1)

Harts je provukao u borbi za Ligu konferencije, boreći se sa Rapidom, a zatim je ostvario još jednu prvenstvenu pobedu. Hibernian je u sitoj trci pao na revanšu sa Gentom, a zatim je dobio prvenstvenu utakmicu sa Dandijem. Treba imati u vidu da je harts dobio poslednja dva meča para. Utakmica može da bude izuzetno napeta.

DINAMO MOSKVA – AHMAT GROZNI, 18.30

(Fudbal , Kup Rusije)

Dve godine Dinamo nije dobijao Ahmat, ali je na poslednjih pet utakmica para obavezno dolazila GG igra. Ne zaboravimo da i jedni i drugi igraju šareno, a što se tiče stanja na tabeli, Ahmat ima četiri boda, a Dinamo tri. U Grupi B, lider je Krasnodar, tako da će se na meču ovog para voditi bitka za drugo mesto.