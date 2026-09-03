Alkaras kao Odisej, primio udarac, a onda odapeo strelu i pobedio

Proslavio je Alkaras pobedu odapinjanjem strele, baš kao što je to uradio Met Dejmon u pomenutom filmu, a potom je i objasnio zbog čega je to uradio.

"Moja dva mlađa brata, Serhio i Haime su ovde na tribinama i zamolili su me da 'odapnem strelu'. To je bio momenat za njih", otkrio je Alkaras.

Posle skoro petomesečne pauze, mnogima je bila enigma kako će Alkaras delovati na terenu. U prvom kolu je, reklo bi se, očistio rđu, a ako je bilo još kakve, definitivno je počistio protiv Farije.

Portugalac je krenuo hrabro, iskoristio momenat i neku žurbu u igri Španca da dobije početni set, ali posle toga, Alkaras je sve posložio na svoje mesto.

"Posle 4:3 za njega u prvom setu, želeo sam samo da igram kratke poene, što je bila greška. Trebalo je samo da ostanem strpljiv, da igram duge razmene, tri, četiri, pet udaraca i da krenem po poen. Neću da lažem, želeo sam da se sve završi brzo, ali sam onda shvatio da igranje četiri seta može da bude dobro za mene, jer sam se tako testirao i fizički. Da vidim kako će mi telo reagovati, kako se osećam i kako će mi biti kada se sve završi, posle ta četiri seta", kaže Španac.