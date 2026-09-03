Alkaras kao Odisej, primio udarac, a onda odapeo strelu i pobedio
Vreme čitanja: 4min | čet. 03.09.26. | 09:11
Španac izgubio drugi set, ali je potom zaigrao furiozno i prošao u treće kolo
Ako bi ova 2026. mogla da se opiše za Karlosa Alkarasa kroz neko filmsko ostvarenje, onda bi možda "Odiseja" bila najprikladnija.
Ne samo zato što je Karlitos imao vremena da u dugoj pauzi tokom ovog leta, pogleda izuzetno filmsko ostvarenje Kristofera Nolana, već što se ove godine bukvalno suočavao sa raznim nevoljama, poput mitskog Odiseja. Od trijumfa u Melburnu, do "brodoloma", tačnije povrede u Barseloni, dugog izbivanja van teniskog sveta, pa sve do povratka na svoju tenisku Itaku, US Opena, gde je došao do trećeg kola pobedom nad Portugalcem Haimeom Farijom, 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.
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Proslavio je Alkaras pobedu odapinjanjem strele, baš kao što je to uradio Met Dejmon u pomenutom filmu, a potom je i objasnio zbog čega je to uradio.
"Moja dva mlađa brata, Serhio i Haime su ovde na tribinama i zamolili su me da 'odapnem strelu'. To je bio momenat za njih", otkrio je Alkaras.
Posle skoro petomesečne pauze, mnogima je bila enigma kako će Alkaras delovati na terenu. U prvom kolu je, reklo bi se, očistio rđu, a ako je bilo još kakve, definitivno je počistio protiv Farije.
Portugalac je krenuo hrabro, iskoristio momenat i neku žurbu u igri Španca da dobije početni set, ali posle toga, Alkaras je sve posložio na svoje mesto.
"Posle 4:3 za njega u prvom setu, želeo sam samo da igram kratke poene, što je bila greška. Trebalo je samo da ostanem strpljiv, da igram duge razmene, tri, četiri, pet udaraca i da krenem po poen. Neću da lažem, želeo sam da se sve završi brzo, ali sam onda shvatio da igranje četiri seta može da bude dobro za mene, jer sam se tako testirao i fizički. Da vidim kako će mi telo reagovati, kako se osećam i kako će mi biti kada se sve završi, posle ta četiri seta", kaže Španac.
Koliko je sve bilo dobro, svedoči podatak da je u poslednja tri seta izgubio samo pet gemova. Za sada, deluje da je sa ručnim zglobom sve u redu.
"Trenirao sam normalno, udarao forhend sa mnogo slobode i bez razmišljanja o zglobu, kako na treningu tako i ovde na mečevima. Znam da kad izađem na teren moram da pružim sve u svakom udarcu. Moram da imam taj normalan osećaj koji je bio tu i pre povrede. Videćemo šta će se dešavati, za sada se osećam odlično. Nema razloga da se plašim da udaram normalno", dodao je teniser iz Mursije.
Njegov naredni protivnik biće Kinez Jibing Vu koji je bio bolji od Australijanca Džejmsa Dakvorta, 7:5, 6:3, 6:1.
Dalje ide i Danil Medvedev koji je u tri seta bio bolji od Amerikanca Sebastijana Gorznija, 6:1, 6:3, 7:5. Danil je prokomentarisao šanse Alkarasa.
"Niko od nas nema ideju kako će se Karlos osećati, posebno u kasnijoj fazi turnira, ali po meni on je definitivno top favorit za titulu", jasan je Rus, šampion turnira iz 2021, koji će u trećem kolu igrati sa Francuzom Arturom Rinderknešom.
Andrej Rubljov je završio takmičenje, pošto je poražen od Španca Danijela Meride Agilara u četiri seta, 6:7 (3), 6:2, 6:4, 6:4.
Inače, program je bio šarenolik i ponovo prekidan zbog uporne kiše, pa su se završavali i neki zaostali mečevi prvog kola. Tako je šesti nosilac Aleks de Minor konačno stigao do druge runde pobedom nad Andreom Gerijerijem iz Italije, 6:2, 6:2, 6:4 i sada će igrati protiv Botika van de Zandshulpa iz Holandije.
REZULTATI (1. i 2. KOLO)
Alkaras - Farija 4:6, 6:0, 6:3, 6:2
Pol - Prižmić 6:2, 6:3, 5:7, 6:4
Bublik - Manarino 6:3, 6:1, 6:1
Vašero - Majhšak 6:4, 4:6, 7:6 (3), 6:2
Tijafo - Sakamoto 6:3, 7:6 (2), 7:5
Navone - Beretini 3:6, 6:3, 6:4, 7:6 (4)
Vu - Dakvort 7:5, 6:3, 6:1
Bergs - Taberner 6:3, 3:6, 6:2, 6:2
Lehečka - Samjuel 6:4, 6:2, 6:4
De Jong - Pasaro 2:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:2
Cicipas - Haris 6:7 (1), 6:3, 7:6 (4), 6:4
Šapovalov - Van Aše 6:0, 6:4, 7:6 (7)
Dženg - Marožan 6:4, 6:4, 6:2
De Minor - Gerijeri 6:2, 6:2, 6:4
Bu - Hodar 6:2, 6:1, 6:1
Ečeveri - Fernli 6:3, 6:3, 3:6, 6:3
Šelton - Hurkač 6:3, 5:7, 7:6 (3), 7:5
Buse - Giron 3:6, 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:1
Svajda - Altmajer 6:3, 6:1, 6:7 (5), 6:2
Bonzi - Molcan 6:4, 3:6, 6:3, 6:2
Van de Zandshulp - Čoinski 6:3, 6:1, 7:6 (5)
Mikelsen - Nakašima 6:3, 6:4, 6:4
Rinderkneš - Munar 7:6, (4), 6:2, 7:5
Merida Agilar - Rubljov 6:7 (3), 6:2, 6:4, 6:4
Medvedev - Gorzni 6:1, 6:3, 7:5