Dvojica defanzivaca u smiraj prelaznog roka stigla da zakrpe istorijski lošu odbranu Sosijedada
Vreme čitanja: 3min | čet. 03.09.26. | 09:09
Osvajač Kupa kralja prošle sezone primio najviše golova u Primeri (61). Novajlije Mamadu Sar i Ektor Fort na klupi ovog četvrtka (21.00) protiv Selte na Anoeti
Turbulentna sezona Sosijedada prošle sezone, tek 10. pozicija u Primeri, ali je sve to nadoknađeno osvajanjem Kupa kralja posle pobede nad Atletiko Madridom u Sevilji na Kartuhi. Amerikanac Pelegrino Materaco je preporodio plavo-bele Baske od kojih se ove sezone očekuje borba za Evropu, možda i za Ligu šampiona. Posle dva uvodna poraza od Betisa u Sevilji (0:1) i Reala u Madridu (1:4), olakšanje u San Sebastijanu stiglo je posle trijumfa nad Espanjolom (2:1).
Neverovatno izgleda podatak da je Sosijedad u proteklom šampionatu Španije primio najviše golova u eliti, čak 61. I „fenjeraš” Ovijedo je jednom manje vadio loptu iz mreže. U smiraj prelaznog roka, dvojica defanzivaca su stigla na Anoetu da zakrpe odbranu Baska. U pitanju su štoper iz Čelsija Mamadu Sar (stigao na pozajmicu sa Stamford bridža gde nije bio u prvom planu) i desni bek iz Barselone Ektor Fort, plaćen 8.500.000 evra.
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21.00: (1,90) Sosijedad (3,50) Selta (4,10)
Nije Sosijedad bio aktivan na letnjoj pijaci. Zadržao je igrače iz prošle sezone, uključujući prvu zvezdu tima, prvog napadača evropskog i svetskog šampiona Španije, dušu tima Mikela Ojarzabala. Čini se da bi ekipa iz San Sebastijana morala da ima bolji plasman od desetog u protekloj Primeri.
“Teško je reći da li smo bolji sada nego prošle sezone. Imamo potencijala, ali je najvažnije ne gde smo sada, nego 26. maja kada se šampionat završi. Proces i razvoj su veoma važni”, rekao je američki stručnjak koji je tokom prošle sezone stigao na Anoetu.
Skromna prelazni rok za tim iz San Sebastijana.
“Mislim da smo dobro uradili posao, dovođenjem Mamadua kao štopera, brzog igrača koji pokriva veliki deo terena, i Ektora Forta na desnom beku. On je drugačiji igrač od Aramburua koji je sjajan defanzivac. Ektor je direktniji, veštiji u ofanzivi. Zadovoljan sam pojačanjima”, istakao je Pelegrino.
KVOTA U MOZZARTU DA ĆE SOSIJEDAD DA BUDE NA JEDNOM OD PRVA ČETIRI MESTA U PRIMERI JE 7,00.
Ipak, prema najavama Marke, obojica novajlija počeće s klupe. Pelegrino bi mogao da počne sa istim timom koji je u subotu pobedio Espanjol sa 2:1. Zanimljivo, na klupi domaćina neće biti upravo trenera Materaca, koji je isključen pre par dana u susretu sa Espanjolom. Van stroja zbog povrede su i Odriozola i Marin. Najistureniji u napadu biće Oskarson, uz Baranečeu, Ojarzabala i Sučića kao nešto povučenije.
Selta je očajna na startu šampionata, ima samo bod. Na oba meča pred svojim navijačima upisani su porazi, od Osasune (1:2) i Atletik Bilbaa (0:2), uz bod (0:0) na Mestalji protiv Valensije na otvaranju Primere. Za goste neće biti u timu iskusnog napadača Borhe Iglesijasa. U napadu se očekuje trio – Aspas, Đutgla i Pablo Duran.
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PRIMERA – 6. KOLO
Četvrtak
21.00: (1,90) Sosijedad (3,50) Selta (4,10)
***kvote su podložne promenama