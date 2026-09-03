Dvojica defanzivaca u smiraj prelaznog roka stigla da zakrpe istorijski lošu odbranu Sosijedada

Nije Sosijedad bio aktivan na letnjoj pijaci. Zadržao je igrače iz prošle sezone, uključujući prvu zvezdu tima, prvog napadača evropskog i svetskog šampiona Španije, dušu tima Mikela Ojarzabala . Čini se da bi ekipa iz San Sebastijana morala da ima bolji plasman od desetog u protekloj Primeri. “ Teško je reći da li smo bolji sada nego prošle sezone. Imamo potencijala, ali je najvažnije ne gde smo sada, nego 26. maja kada se šampionat završi. Proces i razvoj su veoma važni ”, rekao je američki stručnjak koji je tokom prošle sezone stigao na Anoetu.

Skromna prelazni rok za tim iz San Sebastijana.

“Mislim da smo dobro uradili posao, dovođenjem Mamadua kao štopera, brzog igrača koji pokriva veliki deo terena, i Ektora Forta na desnom beku. On je drugačiji igrač od Aramburua koji je sjajan defanzivac. Ektor je direktniji, veštiji u ofanzivi. Zadovoljan sam pojačanjima”, istakao je Pelegrino.

KVOTA U MOZZARTU DA ĆE SOSIJEDAD DA BUDE NA JEDNOM OD PRVA ČETIRI MESTA U PRIMERI JE 7,00.

Ipak, prema najavama Marke, obojica novajlija počeće s klupe. Pelegrino bi mogao da počne sa istim timom koji je u subotu pobedio Espanjol sa 2:1. Zanimljivo, na klupi domaćina neće biti upravo trenera Materaca, koji je isključen pre par dana u susretu sa Espanjolom. Van stroja zbog povrede su i Odriozola i Marin. Najistureniji u napadu biće Oskarson, uz Baranečeu, Ojarzabala i Sučića kao nešto povučenije.

Selta je očajna na startu šampionata, ima samo bod. Na oba meča pred svojim navijačima upisani su porazi, od Osasune (1:2) i Atletik Bilbaa (0:2), uz bod (0:0) na Mestalji protiv Valensije na otvaranju Primere. Za goste neće biti u timu iskusnog napadača Borhe Iglesijasa. U napadu se očekuje trio – Aspas, Đutgla i Pablo Duran.

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PRIMERA – 6. KOLO

Četvrtak

21.00: (1,90) Sosijedad (3,50) Selta (4,10)

***kvote su podložne promenama