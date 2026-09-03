LUDI TIKET (-), četvrtak, 266.628 dinara: Tirol predriblao Novobeograđanina

Pozdrav komšijama iz Bloka 72, za jednog Mozzart igrača jutros je mogao da bude pobednički! Kakva neverovatna sportska priča i kakva šteta za ovaj tiket, za kojim i treba i mora da se žali. Evo priče o tvom „ludom“, ali na kraju ipak dobitnom tiketu kroz benefit NAPLATI PROMAŠAJ.

Majstor klađenja je sastavio vanserijski tiket sa šest parova i ukupnom kvotom od čak 2.539,32. Strategija je bila jasna i izuzetno hrabra – na svim utakmicama gađala se kombinacija da će gost (ili domaćin u jednom slučaju) pobediti i da će u drugom poluvremenu biti postignuto više golova nego u prvom. Sve je krenulo kao u snu: Al Najma, Feniks L., Atromitos, M'gladbah II i Dep. Maldonado su doneli zelene štriklice i činilo se da je istorijski dobitak na dohvat ruke.

Međutim, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice i to na meču austrijske lige između Austrije Beč i Tirola. Umesto očekivane pobede domaćina uz efikasnije drugo poluvreme, utakmica je završena minimalnom pobedom Tirola od 0:1, i to golom koji je pao u prvom delu meča. Ovaj jedini pad na tiketu srušio je snove o maksimalnoj isplati od fantastičnih 266.628 dinara i to za samo jedan jedini par, ostavljajući žal za prepunim tiketom koji je bio tako blizu savršenstva.

Ali, ovde priča dobija fenomenalan obrt zahvaljujući kladionici i opciji NAPLATI PROMAŠAJ. Iako je tiket tehnički gubitan zbog tog jednog promašenog para, ukupna kvota preostalih pet parova bila je toliko velika da je aktivirala ovaj sjajan benefit. Umesto da tiket završi u kanti, igrač iz Bloka 72 je na uplatu od samo 100 dinara uspeo da vrati i naplati 1.000 dinara! Ova utešna nagrada je deset puta veća od uloga, što dokazuje da se dobra procena i te kako isplati čak i kada te sportska sreća u poslednjem trenutku napusti.