LUDI TIKET, četvrtak, 80.411 dinara: trinaest pogodaka za 25% SUPER MULTI BONUSA

Nesvakidašnje majstorstvo u predviđanju fudbalskih ishoda viđeno je na uplatno-isplatnom mestu u slot klubu Vranje, u Ulici kralja Stefana Prvovenčanog 97, gde je sastavljen neverovatan, pobednički tiket. Da strast prema fudbalu i precizna taktika donose vrhunske rezultate potvrđuje igrač koji je sa skromnim ulogom od svega 50 dinara uspeo da zaokruži čak 13 zahtevnih fudbalskih parova. Kada se na kraju srede podvukla crta, ukupna pogođena kvota iznosila je fantastičnih 1.286,58, što je obezbedilo izuzetan dobitak u odnosu na uloženi novac.

Fudbalski sladokusac iz Vranja je pokazao zavidno znanje, šetajući kroz različite meridijane i lige — od argentinske ženske Aperture i finskog kupa, pa sve do kvalifikacija za evropska klupska takmičenja i mečeva mladih reprezentacija pod okriljem UEFA. Ređali su se uspešni tipovi poput pobeda River Plejta, Boke Juniors i Helsinkija u ženskoj konkurenciji, dok su golovi u mrežama pljuštali u mečevima Kairata i Flore, gde je bez greške tipovano da će pasti najmanje tri pogotka. Hrabrost i nepogrešiv osećaj isplatili su se u kasnim večernjim satima kada su brazilski omladinci Santosa i Kruzeira, kao i Nemci do 19 godina, obezbedili trijumfe i doneli konačno slavlje.

Ono što ovaj ludi tiket izdvaja i stavlja u red pravih remek-dela jeste maksimalno iskorišćena Mozzartova pogodnost — SUPER MULTI BONUS. S obzirom na to da je na tiketu uspešno nanizano 13 parova, igrač je ostvario pravo na sjajan bonus od tačno 25 procenata. Ovaj ozbiljan stimulans doneo mu je dodatni dobitak u iznosu od 16.082 dinara čistog novca, koji se dodao na maksimalnu isplatu od 64.328 dinara. Moćna kombinacija visokih kvota i Mozzartovog bonus keša tako je rezultirala konačnom isplatom od čak 80.411 dinara i još jednom dokazala da se na jugu Srbije slavi u velikom stilu.