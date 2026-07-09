Splitsko vrelo leto i aveti prošlosti koji bole – Gzira, Tobol, Ružomberok…

Mnogo promena za španskog stručnjaka Garsiju koji je nekako preživeo na klupi ovog leta, ali pitanje je do kada. Drugo mesto u Hrvatskoj je bila realnost, više od toga se nije moglo. Osim brojnih odlazaka ovog leta, Sigur je tek završio na Svetskom prvenstvu, dok Bamba odrađuje suspenziju zbog kartona. Livaja je i dalje tu, ali izvesno nije u prvom planu, počeće meč s klupe za rezerve, što je bila česta situacija i prošle sezone.

20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)

Aveti prošlosti prete Splićanima. Popili su gorke pilule poslednjih godina, eliminisani od autsajdera kao što su Gzira, Tobol, Ružomberok, albanski Dinamo… Torcida i dalje ne gubi nadu, pa se očekuju dobro popunjene tribine splitskog stadiona. Prodato je 11.000 pretplatnih karata, a Germanijak piše da se očekuje ne baš sasvim pun stadion, ali oko 20.000 ljudi. Nema euforije u Dalmaciji kao prethodnih godina.

„Slučaj Livaja“ je uz medijsku buku je nekako zatvoren, iskusni napadač je i dalje u klubu. Nije želeo mnogo o svom napadaču španski stručnjak.

„Livaja je poslednjih dana s timom, sve ostalo je klub rekao. Što se tiče toga ko će da igra, neću o tome da govorim“, rekao je Garsija.

U napadu će najistureniji da bude Šego, iza njega iskusni Melnjak, dok bi Brajković i letnje pojačanje, Brazilac Dalison, trebalo da budu zaduženi za proboje po krilima. U generalnoj provi pred Evropu, Hajduk je pobedio Celje sa 1:0, a pre toga su dobijeni i ukrajinski Čerkasi sa 1:0 i makedonska Škendija sa 4:0.