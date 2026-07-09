Splitsko vrelo leto i aveti prošlosti koji bole – Gzira, Tobol, Ružomberok…
Vreme čitanja: 3min | čet. 09.07.26. | 10:26
Hajduk počinje evropsku priču ovog četvrtka (20.00) na Poljudu protiv Žiline u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Ante Rebić i Filip Krovinović napustili klub, Marko Livaja ostao, ali je u drugom planu
Dok je Dinamo okrenuo novi list i stabilizovao se posle sušne sezone, dominantno stigao do duple krune u Hrvatskoj, na Poljudu ništa novo. Priča o tituli koja se čeka na Rivi više od dve decenije brzo je utihnula. Novo leto – nove brige za dalmatinski ponos.
I oni najzagriženiji hajdukovci teško mogu da vide voljeni klub na hrvatskom tronu. Burno leto i ove godine. Ante Rebić je otišao iz kluba. Malo toga je pokazao nekadašnji napadač Ajntrahta i Milana. Ikona kluba poslednjih godina, Marko Livaja, imao je sukob sa trenerom Gonzalom Garsijom, nije u prvom planu, a sezona kreće, i to na evropskoj sceni ovog četvrtka na Poljudu protiv slovačke Žiline. Nema više ni Filipa Krovinovića, Šarlija, Giljamona i Almenea.
Izabrane vesti
Mnogo promena za španskog stručnjaka Garsiju koji je nekako preživeo na klupi ovog leta, ali pitanje je do kada. Drugo mesto u Hrvatskoj je bila realnost, više od toga se nije moglo. Osim brojnih odlazaka ovog leta, Sigur je tek završio na Svetskom prvenstvu, dok Bamba odrađuje suspenziju zbog kartona. Livaja je i dalje tu, ali izvesno nije u prvom planu, počeće meč s klupe za rezerve, što je bila česta situacija i prošle sezone.
20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)
Aveti prošlosti prete Splićanima. Popili su gorke pilule poslednjih godina, eliminisani od autsajdera kao što su Gzira, Tobol, Ružomberok, albanski Dinamo… Torcida i dalje ne gubi nadu, pa se očekuju dobro popunjene tribine splitskog stadiona. Prodato je 11.000 pretplatnih karata, a Germanijak piše da se očekuje ne baš sasvim pun stadion, ali oko 20.000 ljudi. Nema euforije u Dalmaciji kao prethodnih godina.
„Slučaj Livaja“ je uz medijsku buku je nekako zatvoren, iskusni napadač je i dalje u klubu. Nije želeo mnogo o svom napadaču španski stručnjak.
„Livaja je poslednjih dana s timom, sve ostalo je klub rekao. Što se tiče toga ko će da igra, neću o tome da govorim“, rekao je Garsija.
U napadu će najistureniji da bude Šego, iza njega iskusni Melnjak, dok bi Brajković i letnje pojačanje, Brazilac Dalison, trebalo da budu zaduženi za proboje po krilima. U generalnoj provi pred Evropu, Hajduk je pobedio Celje sa 1:0, a pre toga su dobijeni i ukrajinski Čerkasi sa 1:0 i makedonska Škendija sa 4:0.
Žilina je prošle sezone bila četvrta u ligi. Posle finansijskog kraha pre nekoliko godina, žuto-zeleni su okrenuli novi list, klub je stabilizovan i godinama ima najmlađi tim u Slovačkoj.
20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)
Trener Pavel Stano prepušta ulogu favorita Hajduku, ali kaže da su u žrebu priželjkivali hrvatskog vicešampiona.
„Želeli smo Hajduk u žrebu. Favoriti su bili Ferencvaroš i Hajduk. Želimo da se pokažemo u najboljem svetlu, da igramo napadački fudbal. Imamo velika očekivanja. Imali smo dobru prošlu sezonu. Očekivali smo pojačanja ovog leta, ali nisu došla. Naše najveće pojačanje je to što smo ostali na okupu“, rekao je trener Stano.
Žilina je pre 17 godina eliminisala Hajduk iz evropskog takmičenja. U Slovačkoj je bilo 1:1, dok su na Poljudu gosti slavili sa 1:0.
*******
Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️
*******
LIGA EVROPE, PRVO KOLO KVALIFIKACIJA (PRVE UTAKMICE)
Četvrtak
18.00: (1,03) Karabag (13,0) Vestri (30,0)
19.00: (1,45) Dinamo Kijev (4,40) Univerzitate Kluž (7,25)
19.00: (1,38) Šerif Tiraspolj (4,60) Aluminij (9,00)
20.00: (1,25) CSKA Sofija (6,00) Deri Siti (11,0)
20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)
20.00: (1,40) Hajduk (4,60) Žilina (8,00)
***kvote su podložne promenama