LUDI TIKET, nedelja, 1.166.836: Kakav dobitak, strašan dobitak
Vreme čitanja: 1min | ned. 01.11.26. | 08:11
Na samo 111 uloženih dinara
Obično veći broj odigranih parova nosi sa sobom i rizik, ali ne i onda kada neko zna da igra, kao što je to slučaj kod našeg igrača sa Weba.
Na tiketu se nalazi 17 parova i to kakvih. Kombinovalo se tu svašta, počevši od najjačih evropskih liga, preko drugih rangova raznih takmičenja, kao i sa utakmicama azijskih liga, a epilog neverovatan.
Izabrane vesti
Uspeo je naš igrač da na uloženih 111 dinara ostvari dobitak koji je za poželeti i iznosi 1.166.836. Neverovatna kladioničarska majstorija i primer kako igraju veliki magovi klađenja.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.