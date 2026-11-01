LUDI TIKET, nedelja, 1.166.836: Kakav dobitak, strašan dobitak

Obično veći broj odigranih parova nosi sa sobom i rizik, ali ne i onda kada neko zna da igra, kao što je to slučaj kod našeg igrača sa Weba.

Na tiketu se nalazi 17 parova i to kakvih. Kombinovalo se tu svašta, počevši od najjačih evropskih liga, preko drugih rangova raznih takmičenja, kao i sa utakmicama azijskih liga, a epilog neverovatan.