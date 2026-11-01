Odbrana važna, ali lopta mora i u koš: Partizanov napad najgori u Evroligi

Vidljivo je to golim okom. Evidentno je da se ekipa muči kada ne ide Karliku Džonsu, kao što je to bio slučaj u Lionu i Kaunasu, međutim, kada se pogleda statistika i konkretan učinak, onda neefikasnost ofanzive Parnog valjka dodatno dobija na težini. Ukratko, četa Đoana Penjaroje nalazi se na samom dnu gotovo svih ofazivnih parametara, što je posle devet odigranih kola u najmanju ruku alarmantno i potrebno je okrenuti situaciju za 180 stepeni, ukoliko Partizan želi nečemu da se nada u nastavku sezone.

Crno-beli su po ukupnom indeksu korisnosti na 86,3, što je dovoljno za 19. mesto, dok je jedino lošija milanska Olimpija sa 86. Primera radi, najbolji u ovom segmentu je Real Madrid čiji je indeks 110,8, a prati ga Valensija sa 108,7.

Kada je reč o onom najvažnijem segmentu, a to su postignuti poeni (jer upravo je pobednik tim koji ih ima više posle 40 minuta), onda je tu stvar jasna. Parni valjak je na 20. (poslednjem mestu) sa prosekom od 78,4 poena. Istina, može to da zavara jer je iznad crno-belih Fenerbahče sa 79,9, ali je jasno kakva je defanziva ove ekipe. Najefikasniji tim je Valensija koja u proseku beleži učinak od 97,1 poena, dok je drugi Real Madrid sa 96,2, što dovoljno pokazuje koliko je četa Đoana Penjaroje daleko od samog vrha. Zapravo, Partizan Mozzart Bet je prilično udaljen i od 10. pozicije koja je zlatna sredina i mesto plej-ina jer je Virtus po ovom segmentu na 86,8 postignutih poena.

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Evidentno je da su šut za tri poena i slobodna bacanja nešto što najviše muči igrače Đoana Penjaroje. Kada je reč o proseku ubačenih trojki po meču i tu je Partizan najslabiji od svih ekipa sa 6,9 , dok je iznad njega Anadolu Efes sa 7,9. U ovom segment igre takođe dominira madridski Real koji je na neverovatnih 12,2 pogodaka van linije 6,75 po utakmici. Sami procenti šuta crno-belih nisu najlošiji jer je tu Baskonija (29,7), dok su Beograđani na 19. poziciji sa 30,4 posto uspešnosti, što je izuzetno slabo. Ovo je jedan od parametara gde je u samom vrhu iznenađenje. Nisu najbolji ni Real, ni Valensija, niti neka treća ekipa poznata po rafalnoj paljbi, već Asvel sa 41,5 posto uspešnosti.