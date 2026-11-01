NAJAVA DANA (nedelja, 1. novembar): Arsenal na Enfildu, Partizan čeka Zemun

RASING SANTANDER - REAL MADRID, 16.15 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Španija 1)

Real je na krilima velike pobede u El Klasiku i pokušaće da nastavi pobednički niz u gostima kod povratnika u Primeru. Rasing je u prošlom kolu konačno stigao do treće pobede ove sezone, posle samo jednog boda iz četiri kola, a izborio je i porlazu Kupu kralja, tako da u odličnom raspoloženju dočekuje Kraljevski klub.

Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja

PARIZ - MONAKO, 17.15 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Francuska 1)

I jedni i drugi počeli su da posustaju posle dobrog strata. Parižani žele da postanu drugi gradski klub koji će igrati na međunarodnoj sceni i nagovestili su da bi to moglo da se dogodi. U slučaju pozitivnog rezultata protiv ekipe kakva je Monako, uspeće da vrate samopouzdanje posle dva poraza u prethodna tri kola. Prošle sezone je Pariz oba puta savladao Kneževe, prvo sa 1:0 u gostima, a onda i sa ubedljivih 4:1 kod kuće.

KOMO - VENECIJA, 12.30 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Ovi klubovi mnogo više okršaja imaju u Seriji B i niželigaškim rangovima nego u Seriji A. U najjačem rangu posle dugo, dugo vremena sastali su se pre dve sezone, kada su oba puta igrali nerešeno (1:1 i 2:2). Odnos snaga u međuvremenu se dosta promenio, Komo je sada učesnik Lige šampiona i jedan od boljih italijanskih timova, dok je Venecija zakucana za začelje tabele sa samo tri boda iz devet mečeva.

LACIO - KALJARI, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Rimljani izgledaju fenomenalno pod vođstvom Đenara Gatuza. Malo ko je to mogao da očekuje posle neubedljivih rezultata nekadašnjeg veziste u ulozi trenera, ali dolazak u Lacio je prijao i njemu i igračima. Lacio ima osam pobeda i jedan remi, a Kaljari stiže na Olimpiko posle tri vezana poraza i samo jednog boda u prethodna četiri kola. Nagoveštava to još jedno veselo veče za Rimljane.

JUVENTUS - NAPOLI, 20.45 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Da smo nekoliko godina unazad, bio bi ovo veliki derbi Serije A, okršaj važan u šampionskoj trci. Trenutno je to samo duel ekipa koje dese sedmo mesto sa po 14 bodova iz devet kola. Tituka je poprilično daleko, ali mesto u Ligi šampiona beži "samo" šest bodova, što je i dalje dostižno. Pobednik ovog meča dobio bi ogroman impuls za na nastavak sezone.

PARTIZAN - ZEMUN, 17.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Vratio se Aleksandar Stanojević, vratio se i Partizan na pobednički put. U Nišu je savladan Radnički sa 3:2, a pozitivan ishod očekuje se i protiv "fenjeraša" iz Zemuna. Doduše, moraće crno-beli da budu vrlo oprezni, jer su protiv današnjeg rivala u avgustu igrali nerešeno - 2:2.

OFK BEOGRAD MOZZART BET - VOJVODINA, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Vojvodina nije uspela da upiše planirana tri boda u Lučanima, odigrala je samo 1:1 protiv Mladosti, pa će Novosađani popravni tražiti na još jednom gostovanju. OFK Beograd Mozzart Bet je pružio solidan otpor Crvenoj zvezdi, imao šanse da izjednači, ali je ipak izgubio sa 0:1 na svom Omladinskom stadionu. Romantičari su bez pobede u domaćem prvenstvu već sedam utakmica, ali su u Mozzart Bet Kupu Srbije uspeli da eliminišu Vršac, dok Lale stižu u Beograd dodatno uzdrmane porazom od trećeligaša Slovena iz Rume.

PANATINAIKOS - AEK, 18.30

(Fudbal, Grčka 1)

Veliki derbi grčkog prvenstva. Marko Nikolić i njegov šampionski tim imaju četiri boda manje za gradskim rivalom i liderom prvenstva, ali ih pobeda u ovom meču vraća u trku za titulu.

CRVENA ZVEZDA - ŠIROKI BRIJEG, 13.00

(Košarka, ABA liga)

Crveno-beli su u naletu. Pregazili su Makabi i Bajern u Evroligi, dok u regionalnom takmičenju imaju tri vezane pobede i baš bi bila senzacija da ih Široki zaustavi u dvorani Aleksandar Nikolić. Gosti su, doduše, dobro startovali u ABA ligi, ali su posle tri pobede u prošlom kolu pretrpeli prvi poraz. Od Slovan Bratislave.