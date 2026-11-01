Najtoplije rivalstvo iliti najzdraviji derbi u Španiji



Tim iz San Sebastijana trenutno je u boljoj poziciji. Sa utakmicom više je čak sedam bodova na tabeli iznad komšija iz Bilbaa i želi da se konsoliduje na petom mestu, dok Atletik, koji je trenutno na 12. mestu, mora da napravi korak napred da bi zauzeo poziciju koja mu s pravom pripada obzirom na kvalitet.

Ono što je specifično ovoga puta je činjenica da oba tima vode stranci: Pelegrino Mataraco i Edin Terzić. Svakako neobično za klubove koji toliko polažu na identitet, ali ne i prvi put viđeno. Stranci su oduvek mogli voditi timove Atletika i Reala, jer se ograničenje u pogledu porekla oduvek odnosilo samo na igrače. Derbija poput ovog je ukupno bilo 28, sa istim brojem pobeda na obe strane – po 11, a najčuveniji su bili oni između Džona Bendžamina Tošaka na klupi Reala i Jupa Hejnkesa u Atletiku, u dve etape devedesetih godina i početkom dvehiljaditih. Poslednji pre večerašnjeg su 2013. vodili Marselo Bijelsa i Filip Montanijer.

Bez obzira na ovu istorijsku prisutnost inostranih trenera, izuzetni uspesi aktuelnih baskijskih trenera kao što su Mikel Arteta, Andoni Iraola ili Unaj Emeri, čine ovaj susret - pod palicom jednog Italo-Amerikanca i jednog balkanskog Nemca, obojice poreklom iz Bundeslige i nemačke škole fudbala - u najmanju ruku kuriozitetom.

21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,25) - MOZZART RELAX

Ovo će im biti prvi susret u španskom prvenstvu, premda su početkom oktobra imali priliku da odmere snage u finalu prijateljskog turnira Euskal Heriko Ćapela, gde je pobedu sa 1:0 odneo Atletik. Međutim, Terzić i Mataraco su stari znanci. Obojica su igrali fudbal u Nemačkoj, mada nisu ostvarili značajne karijere i nikada nisu stigli do najviše kategorije. Potom su obojica u istoj zemlji započela putanje kao treneri.

Terzić je doveo Borusiju do finala Lige šampiona, a Mataraco je plasirao Štutgart u Bundesligu i Hofenhajm u Ligu Evrope. Nisu se nikada suočili kao fudbaleri, ali jesu, čak pet puta, na klupi. Ishod su bile četiri pobede na strani Terzićeve Borusije, i samo jedna Mataraca u Hofenhajmu.

Ali, bez obzira na strance koji, kao što obično biva, prisvajaju i cene baskijsku kulturu, večerašnji derbi će itekako obeležiti tema identiteta, kao podsećanje na važan gest fudbalera dva kluba od pre pedeset godina. Tada su kapiteni Hose Anhel Iribar i Inasio Kortabarija izašli na teren Realovog stadiona Atoća, noseći u rukama baskijsku zastavu - takozvanu Ikurinju. Događaj je ušao u istoriju Španije, jer se smatra da je upravo on prethodio ozakonjenju ovog simbola do tada zabranjenog zbog „veze sa separatizmom i terorizmom“.