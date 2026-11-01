Najtoplije rivalstvo iliti najzdraviji derbi u Španiji
Vreme čitanja: 6min | ned. 01.11.26. | 09:08
Baskijski rivali Atletik Bilbao i Sosijedad večeras (21.00) igraju meč dana u Primeri. Tim iz Sosijedada u mnogo boljem položaju pred obračun u San Mamesu
(od dopisnice Mozzart Sporta iz Madrida)
Večeras na San Mamesu susreću se Atletik Bilbao i Real Sosijedad, u prvom ligaškom derbiju ove sezone. I zna se, kada se igra baskijski derbi, po emotivnom naboju, identitetu i shvatanju fudbala, atmosferi na stadionima među navijačima pomešanih boja, uvek možemo očekivati više od derbija. I uvek u onom pozitivnom, sportskom smislu zbog kojeg ga Relevo naziva „najzdravijim derbijem u Španiji“, dok BBC govori o najtoplijem rivalstvu, kao slavlju fudbala, kulture i zajedništva svih Baskijaca.
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Tim iz San Sebastijana trenutno je u boljoj poziciji. Sa utakmicom više je čak sedam bodova na tabeli iznad komšija iz Bilbaa i želi da se konsoliduje na petom mestu, dok Atletik, koji je trenutno na 12. mestu, mora da napravi korak napred da bi zauzeo poziciju koja mu s pravom pripada obzirom na kvalitet.
Ono što je specifično ovoga puta je činjenica da oba tima vode stranci: Pelegrino Mataraco i Edin Terzić. Svakako neobično za klubove koji toliko polažu na identitet, ali ne i prvi put viđeno. Stranci su oduvek mogli voditi timove Atletika i Reala, jer se ograničenje u pogledu porekla oduvek odnosilo samo na igrače. Derbija poput ovog je ukupno bilo 28, sa istim brojem pobeda na obe strane – po 11, a najčuveniji su bili oni između Džona Bendžamina Tošaka na klupi Reala i Jupa Hejnkesa u Atletiku, u dve etape devedesetih godina i početkom dvehiljaditih. Poslednji pre večerašnjeg su 2013. vodili Marselo Bijelsa i Filip Montanijer.
Bez obzira na ovu istorijsku prisutnost inostranih trenera, izuzetni uspesi aktuelnih baskijskih trenera kao što su Mikel Arteta, Andoni Iraola ili Unaj Emeri, čine ovaj susret - pod palicom jednog Italo-Amerikanca i jednog balkanskog Nemca, obojice poreklom iz Bundeslige i nemačke škole fudbala - u najmanju ruku kuriozitetom.
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,25) - MOZZART RELAX
Ovo će im biti prvi susret u španskom prvenstvu, premda su početkom oktobra imali priliku da odmere snage u finalu prijateljskog turnira Euskal Heriko Ćapela, gde je pobedu sa 1:0 odneo Atletik. Međutim, Terzić i Mataraco su stari znanci. Obojica su igrali fudbal u Nemačkoj, mada nisu ostvarili značajne karijere i nikada nisu stigli do najviše kategorije. Potom su obojica u istoj zemlji započela putanje kao treneri.
Terzić je doveo Borusiju do finala Lige šampiona, a Mataraco je plasirao Štutgart u Bundesligu i Hofenhajm u Ligu Evrope. Nisu se nikada suočili kao fudbaleri, ali jesu, čak pet puta, na klupi. Ishod su bile četiri pobede na strani Terzićeve Borusije, i samo jedna Mataraca u Hofenhajmu.
Ali, bez obzira na strance koji, kao što obično biva, prisvajaju i cene baskijsku kulturu, večerašnji derbi će itekako obeležiti tema identiteta, kao podsećanje na važan gest fudbalera dva kluba od pre pedeset godina. Tada su kapiteni Hose Anhel Iribar i Inasio Kortabarija izašli na teren Realovog stadiona Atoća, noseći u rukama baskijsku zastavu - takozvanu Ikurinju. Događaj je ušao u istoriju Španije, jer se smatra da je upravo on prethodio ozakonjenju ovog simbola do tada zabranjenog zbog „veze sa separatizmom i terorizmom“.
Krajem 1976, smrt diktatora Fransiska Franka je još uvek bila sveža, a izazivanje državne vlasti opasno. Ipak, fudbaleri Reala i Atletika su se jednoglasno složili da iznesu zastavu, mada je njeno javno pokazivanje u to vreme bilo kažnjivo i zatvorom. Sašila ju je sestra Realovog igrača Hose Antonija De la Hos Urange, koji je zastavu prokrijumčario do stadiona, prošavši policijsku kontrolu u kojoj mu je automobil pretresen, ali ona na sreću nije pronađena. Samo četrdeset dana nakon hrabrog istupanja fudbalera, Ikurinja je legalizovana i nakon usvajanja Statuta o autonomiji, proglašena službenom zastavom Baskije.
Večeras se Iribar i Kortabarija vraćaju pred baskijsku publiku, i to sa istom zastavom koju su proneli stadionom 1976, a počast će joj odati svi fudbaleri na terenu.
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
Pritom, Hosea Anhela Iribara posebno će pozdraviti jedan od naslednika na golu španske reprezentacije i odnedavno i zvanično najbolji golman ove sezone – Unaj Simon. Nakon Zlatne rukavice na Svetskom prvenstvu, Simon je u ponedeljak proglašen osvajačem trofeja Jašin, ispred proslavljenih kolega kao što su Kurtoa, Dibu Martines ili Donaruma. Razloga za slavlje i priznanje je mnogo, bez obzira što se španska reprezentacija i dalje posmatra podozrivo u određenim krugovima ove, tradicionalno buntovničke severne pokrajine.
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Unaj, zajedno sa saigračima Nikom Vilijamsom i Emerikom Laportom, večerašnjim rivalom Mikelom Ojarsabalom, uz Mikela Merina i Martina Subimendija deo je veoma važne grupe Baskijaca koji su učestvovali na poslednjem Mundijalu. I ako im dodamo već pomenutu neverovatnu generaciju trenera, dobijamo jasno svedočanstvo o zdravlju i dobrom stanju baskijskog fudbala i uspehu formule u kojoj identitet ide ruku pod ruku sa podrškom mladim fudbalerima i napretkom fudbalskih akademija oba kluba.
Na terenu, Real Sosijedad je favorit po dosadašnjoj igri, premda je San Mames teška tvrđava za osvajanje. Mataracov tim se susreo sa Atletikom tri puta u zvaničnim mečevima, odnevši dve pobede uz jedan remi. Amerikanac, potpuno nepoznat u Španiji, veoma brzo i veoma dobro se snašao i tim vratio na pozicije na kojima je bio u vreme Imanola Algvasila. Stižu odmorni i spremni nakon poslednjih pobeda nad Levanteom u domaćem šampionatu i ubedljivo, 0:6 nad norveškim Lilestromom u Ligi Evrope. Pored već standardnih Ojarsabala, Takea Kuba, Gonsala Gedeša ili Aleksa Barenečee, ističe se novi štoperski par koji čine veoma mladi Đon Martin i Mamadu Sar, i koji će imati težak zadatak da sa isturenom odbranom zaštite gol od braće Vilijams.
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
Atletik Bilbao još uvek deluje kao tim na prelazu između dve različite trenerske taktike koji pritom nastoji da ne izgubi identitet. Terzić uvodi visoki presing, vertikalnost, naročito krilnih igrača i veću pokretljivost, naspram ravnoteži i kompaktnom odbrambenom bloku na koje ih je navikao Valverde.
Rezultati su nejednaki, mada u ovom trenutku stiže sa dve ubedljive pobede u džepu - 4:0 nad Hetafeom i 6:1 u Kupu Kralja protiv AE Prata - gde se videlo da i Lavovi imaju igrače za budućnost. Izdvajamo najavljeni povratak Oijana Sanseta. Mnogo toga će zavisiti i od nastupa Nika Vilijamsa koji je od povrede izgubio regularnost i sjaj iz vremena Evropskog prvenstva, ali od kojeg se s pravom može očekivati da ga u bilo kom trenutku povrati.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
Nedelja
14.00: (3,05) Hetafe (3,05) Sevilja (2,50) - MOZZART RELAX
16.15: (13,0) Rasing Santander (8,00) Real Madrid (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Elče (3,45) Valensija (3,00) - MOZZART RELAX
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,25) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama