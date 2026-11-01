Ispisana istorija u WNBA ligi

Apsolutna junakinja istorijskog trijumfa i zaslužena dobitnica MVP priznanja bila je nestvarna Gabi Vilijams. Fenomenalna košarkašica priredila je nezaboravan šuterski spektakl u drugom poluvremenu, ubacivši čak 28 od svojih ukupno 30 poena u trećoj i četvrtoj četvrtoj četvrtini, čime je srušila rekord WNBA finala po broju postignutih poena u jednom poluvremenu.

Utakmicu sezone završila je sa 30 poena, tri skoka, dve asistencije, dve ukradene lopte i čak četiri blokade, dok je kroz čitavu napornu finalnu seriju prosečno beležila 19,6 poena, 3,6 skokova, 2,7 asistencija i 2,6 ukradenih lopti po meču.

Nakon velikog slavlja na parketu i pljuska konfeta, vidno emotivna Vilijams osvrnula se na potcenjivačke komentare sa kojima se tim suočavao od samog osnivanja.

„Čoveče, sve što je bilo potrebno jesu dobri ljudi — to je sve! Prošle godine smo slušali samo priče kako nemamo zvezde i kako nemamo talenta. Da, važi! Imamo dobre ljude. Imamo pobednike! Imamo devojke koje su spremne da bace telo na parket da bi dobile utakmicu, koje ne mare za poene, već žele da igraju odbranu, skaču i urade šta god je potrebno. Izgradili smo prelepu kulturu ovde”, poručila je novopečena šampionka.