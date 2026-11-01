Vošina rehabilitacija na Karaburmi i prilika da vidimo ko je ubojitiji – Zukić ili Silue

Omladinski stadion poslužiće danas kao rehabilitacioni centar za ekipu Marka Savića, kojoj je, posle remija u Lučanima u prošlom kolu, a posebno posle eliminacije iz Mozzart Bet Kupa od Slovena iz Rume u sredu, pod hitno potrebna terapija u vidu trijumfa.

Pokušaće Lale da do nje dođu protiv ekipe OFK Beograd Mozzart Beta (15,00, TV Arena Sport), koju u poslednje vreme redovno pobeđuju na gostovanjima. Ipak, od poslednja tri susreta u kojima su Novosađani slavili kao gosti, samo jedan – onaj najskoriji, iz plej-ofa prošle sezone – odigran je na Omladinskom stadionu, dok su prethodna dva igrana u Staroj Pazovi, odnosno Zaječaru.