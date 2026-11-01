Vošina rehabilitacija na Karaburmi i prilika da vidimo ko je ubojitiji – Zukić ili Silue
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 09:05
Novosađani će u Gospodskom derbiju probati da prebrode krizu, a najbolji strelac lige da pobegne najbližem konkurentu na toj listi
Omladinski stadion poslužiće danas kao rehabilitacioni centar za ekipu Marka Savića, kojoj je, posle remija u Lučanima u prošlom kolu, a posebno posle eliminacije iz Mozzart Bet Kupa od Slovena iz Rume u sredu, pod hitno potrebna terapija u vidu trijumfa.
Pokušaće Lale da do nje dođu protiv ekipe OFK Beograd Mozzart Beta (15,00, TV Arena Sport), koju u poslednje vreme redovno pobeđuju na gostovanjima. Ipak, od poslednja tri susreta u kojima su Novosađani slavili kao gosti, samo jedan – onaj najskoriji, iz plej-ofa prošle sezone – odigran je na Omladinskom stadionu, dok su prethodna dva igrana u Staroj Pazovi, odnosno Zaječaru.
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Novi strateg Romantičara, nekadašnji šef struke Stare dame u dva mandata, Radoslav Batak, svakako će biti posebno motivisan da osujeti namere gostiju iz Novog Sada. Otkako je 49-godišnji Novosađanin seo na klupu OFK Beograd Mozzart Beta, belo-plavi su izgubili samo jedan meč, i to od aktuelnog šampiona prethodnog vikenda. Ipak, još uvek nisu zabeležili ligaški trijumf sa Batakom na čelu, mada su u sredu na gostovanju savladali Vršac i plasirali se među 16 najboljih u Kupu.
Uz timsko nadmetanje, Karaburma će ovog popodneva biti poprište i individualnog duela najboljih strelaca dosadašnjeg dela prvenstva – Dejana Zukića i Jakube Siluea. Trenutni lider šampionata po broju postignutih golova jeste kapiten Vojvodine, sa čak osam pogodaka na svom kontu, dok napadač iz Obale Slonovače ima jedan gol manje.
Koliko bi Vojvodini značila tri boda sa ovog gostovanja, toliko bi značila i Zukiću, ali i čelnicima Stare dame, s obzirom na to da njegova tržišna cena raste sa svakim golom. Kapiten crveno-belih imaće priliku da se ponovo upiše među strelce i poveća prednost u odnosu na tamnoputog napadača Romantičara, naravno, pod uslovom da Zukićevi saigrači iz odbrane odrade svoj deo posla i zaustave neugodnog centarfora.
Ipak, timski učinak trenutno je najbitniji za ekipu Marka Savića, koja se prošlog vikenda posekla protiv Mladosti u Lučanima i time pripremila Crvenoj zvezdi teren da ode na osam bodova prednosti, da bi četiri dana kasnije propisno iskrvarila u Sremu. Uz sve navedeno, dobre partije Železničara iz Pančeva u poslednje vreme nametnule su dodatni pritisak na Lale, koje imaju svega tri boda više od Pančevaca.
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Dakle, iako pobeda možda nije apsolutni imperativ – jer neće odrediti Vošinu sezonu niti u ovom trenutku promeniti njen položaj na tabeli – ona bi svakako mnogo značila crveno-belom kolektivu, pre svega na psihološkom planu. Isto važi i za Marka Savića, čija ekipa posle sjajnog starta prolazi kroz prvu dublju krizu otkako je perspektivni strateg na klupi.
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Subota
Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)
/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/
Nedelja
14.00: (2,10) IMT Novi Beograd (3,60) Čukarički (3,35)
15.00: (3,30) OFK Beograd (4,20) Vojvodina (2,00)
16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)
17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)
Ponedeljak
19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)
19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)
*** Kvote su podložne promenama