LUDI TIKET, nedelja, 137.569 dinara: Ima neko ko je uzeo novac na Zemun – Partizan

Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 08:39

A tu su i parovi iz Četvrte lige Finske, sa Islanda, iz Bolivije...

Grobari su razočarani, Zemunci zadovoljni, a jedan Mozzartov kladilac – presrećan! Sastavio je tiket na uplatnom mestu Pančevo 7 – Tesla i ispostavilo se da je bio među onima koji su bez greške predvideli dramatična dešavanja na Ubu, gde je povratnik u Mozzart Bet Superligu zaustavio Parni valjak (2:2).

Dobro je ovaj igrač procenio da će na stadionu Jedinstva biti viđeno najmanje dva, a najviše četiri gola. Taj četvrti pogodak, u režiji nominalnog domaćina u trećem minutu sudijske nadoknade, nije ga uopšte uzdrmao, jer je u željenom opsegu 2-4 gola uspešno završen duel prvog kola našeg prvenstva.

Izabrane vesti

Tako je tiket sa čak 11 parova dobio status dobitnog. Zanimljivo, na njemu su se našli i mečevi sa prilično egzotičnih fudbalskih destinacija, poput Bolivije i Islanda, ali i čak dva susreta iz Četvrte lige Finske.

Na uplatu od 2.850 dinara i pogođenu kvotu 48.27 dobitak iznosi 137.569 dinara, a u ovu primamljivu sumu već je uračunat i Mozzart Bonus u iznosu od 13.756 dinara.

Čestitamo majstoru!

Tiket: DOBITAN
Vreme: 18.07.26 13:09:38
Protivnici
rezultat
tip
kvota
EPS
Njs
2:1 (0:1)
ug
3-5
1.6
HJS Akatemia
Musa
2:1 (2:1)
ug
3-5
1.57
Thor
Vikingur
2:1 (0:0)
ug
3-5
1.6
Always Ready
Universit.Vinto
4:0 (0:0)
ug
3-5
1.6
Eastleigh
Southampton
1:3 (1:2)
ug
3-5
1.6
Zenit
Spartak Moscow
1:1 (0:1)
ds
1X
1.35
Zemun
Partizan
2:2 (0:1)
ug
2-4
1.45
Braga
Celta
2:2 (1:1)
ds
1X
1.17
Aarau
Union Berlin
2:1 (1:1)
ug
2-5
1.27
Lausanne
Yverdon
3:0 (1:0)
ug
2-5
1.27
Sampdoria
Taverne
2:0 (2:0)
ug
2-5
1.27
Uplata: 2.850,00 RSD
Ukupni koeficijent: 48.27
Dobitak: 151.326,83 RSD

tagovi

sportsko klađenjeLUDI TIKETbet analiza

Sledeća vest