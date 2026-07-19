LUDI TIKET, nedelja, 137.569 dinara: Ima neko ko je uzeo novac na Zemun – Partizan

Grobari su razočarani, Zemunci zadovoljni, a jedan Mozzartov kladilac – presrećan! Sastavio je tiket na uplatnom mestu Pančevo 7 – Tesla i ispostavilo se da je bio među onima koji su bez greške predvideli dramatična dešavanja na Ubu, gde je povratnik u Mozzart Bet Superligu zaustavio Parni valjak (2:2).

Dobro je ovaj igrač procenio da će na stadionu Jedinstva biti viđeno najmanje dva, a najviše četiri gola. Taj četvrti pogodak, u režiji nominalnog domaćina u trećem minutu sudijske nadoknade, nije ga uopšte uzdrmao, jer je u željenom opsegu 2-4 gola uspešno završen duel prvog kola našeg prvenstva.