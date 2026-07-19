LUDI TIKET, nedelja, 137.569 dinara: Ima neko ko je uzeo novac na Zemun – Partizan
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 08:39
A tu su i parovi iz Četvrte lige Finske, sa Islanda, iz Bolivije...
Grobari su razočarani, Zemunci zadovoljni, a jedan Mozzartov kladilac – presrećan! Sastavio je tiket na uplatnom mestu Pančevo 7 – Tesla i ispostavilo se da je bio među onima koji su bez greške predvideli dramatična dešavanja na Ubu, gde je povratnik u Mozzart Bet Superligu zaustavio Parni valjak (2:2).
Dobro je ovaj igrač procenio da će na stadionu Jedinstva biti viđeno najmanje dva, a najviše četiri gola. Taj četvrti pogodak, u režiji nominalnog domaćina u trećem minutu sudijske nadoknade, nije ga uopšte uzdrmao, jer je u željenom opsegu 2-4 gola uspešno završen duel prvog kola našeg prvenstva.
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Tako je tiket sa čak 11 parova dobio status dobitnog. Zanimljivo, na njemu su se našli i mečevi sa prilično egzotičnih fudbalskih destinacija, poput Bolivije i Islanda, ali i čak dva susreta iz Četvrte lige Finske.
Na uplatu od 2.850 dinara i pogođenu kvotu 48.27 dobitak iznosi 137.569 dinara, a u ovu primamljivu sumu već je uračunat i Mozzart Bonus u iznosu od 13.756 dinara.
Čestitamo majstoru!
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
1X
2-4
1X
2-5
2-5
2-5