Arteta: Veoma smo ambiciozni na tržištu, nećemo sedeti prekrštenih ruku

Arsenal je u dosadašnjem toku prelaznog roka doveo samo dvojicu igrača Hiristosa Colisa i Ilana Melijea, ali Mikel Arteta uverava da su Tobdžije veoma aktivne i ambiciozne na fudbalskom tržištu.

Španski stručnjak je potvrdio da uprava radi na unapređenju tima i najavio promene u narednim nedeljama.

“Veoma smo ambiciozni u onome što želimo da postignemo i nećemo sedeti skrštenih ruku, posebno kada se pogleda tržište i potezi naših rivala”, poručio je Arteta.