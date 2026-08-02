Arteta: Veoma smo ambiciozni na tržištu, nećemo sedeti prekrštenih ruku
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Vreme čitanja: 1min | ned. 02.08.26. | 02:04
Španac preskočio odgovor na pitanje o Vinisijusu Žunioru
Arsenal je u dosadašnjem toku prelaznog roka doveo samo dvojicu igrača Hiristosa Colisa i Ilana Melijea, ali Mikel Arteta uverava da su Tobdžije veoma aktivne i ambiciozne na fudbalskom tržištu.
Španski stručnjak je potvrdio da uprava radi na unapređenju tima i najavio promene u narednim nedeljama.
“Veoma smo ambiciozni u onome što želimo da postignemo i nećemo sedeti skrštenih ruku, posebno kada se pogleda tržište i potezi naših rivala”, poručio je Arteta.
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Arsenal je proteklih nedelja bio deo spekulacija oko budućnosti Vinisijusa Žuniora, ali prema saznanjima Skaj Sporta, Real Madrid velikan nema nameru da prodaje brazilskog reprezentativca i uveren je da će on potpisati novi ugovor. Aktuelni šampion Engleske pažljivo prati razvoj situacije, s obzirom na to da je Vinisijusu ostala još samo jedna godina aktuelnog ugovora.
Posle pobede u prijateljskoj utakmici nad Đironom (4:1), Arteta je odgovarao na pitanja predstavnika medija. Na pitanje jednog od novinara o tome kada će se Vinisijus Žunior pridružiti ekipi samo nasmejao i napustio miks zonu, ostavivši prostrora za dalje spekulacije.