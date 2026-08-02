Leva ne zastareva! Dolazak u Čikago ga je posebno inspirisao
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 04:35
Legendarni Poljak pogodio na svojoj prvoj utakmici na Soldžer Fildu
Svakom igraču je potreban određeni period adaptacije, bez obzira na klasu i iskustvo koje poseduje, a Robertu Levandovskom su bile dovoljne dve utakmice u dresu Čikaga da bi došao do željenog ritma. Već u trećoj je oduševio domaću publiku. Sa dva gola priredio preokret protiv Šarlota i vratio Fajer na pobedničku stazu - 2:1 (1:1)
Izgleda da je upravo prvi meč na Soldžer fildu predstavljao posebnu inspiraciju za legendarnog Poljaka, koji je prvo zablistao u 20. minutu, nakon dodavanja Zinkernagela i u svom stilu pogodio sa ivice kaznenog prostora, a potom je 68. minutu krunisao jednu od najlepših akcija domaćina na utakmici i asistenciju Robina Loda pretvorio u pobedonosni pogodak.
Izabrane vesti
Čikago je baš u prve dve utakmice Levandovskom u dresu Fajera vezao dva poraza, od Inter Majamija i Njujork Sitija, pa je sastav Grega Berhaltera večerašnji meč sa Šarlotom dočekao pod opterećenjem. Pritisak se dodatno povećao u 18. minutu, kada je Pep Bjel doveo goste u vođstvo, ali se raspoloženje na tribinama stadiona koji prima 61.500 gledalaca vratilo posle samo dva minuta, kada je u svom stilu protivničku mrežu zatrsao Levandovski. Ispostavilo se da je to samo uvod u blistavo veče jednog od najboljih napadača u ovom veku.
Dejan Joveljić je još jednom sa kapitenskom trakom predvodio Sporting Kanzas Siti, ali je njegov tim sa igračem manje poražen od Hjustona na svom terenu (0:2).