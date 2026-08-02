Leva ne zastareva! Dolazak u Čikago ga je posebno inspirisao

Svakom igraču je potreban određeni period adaptacije, bez obzira na klasu i iskustvo koje poseduje, a Robertu Levandovskom su bile dovoljne dve utakmice u dresu Čikaga da bi došao do željenog ritma. Već u trećoj je oduševio domaću publiku. Sa dva gola priredio preokret protiv Šarlota i vratio Fajer na pobedničku stazu - 2:1 (1:1)

Izgleda da je upravo prvi meč na Soldžer fildu predstavljao posebnu inspiraciju za legendarnog Poljaka, koji je prvo zablistao u 20. minutu, nakon dodavanja Zinkernagela i u svom stilu pogodio sa ivice kaznenog prostora, a potom je 68. minutu krunisao jednu od najlepših akcija domaćina na utakmici i asistenciju Robina Loda pretvorio u pobedonosni pogodak.