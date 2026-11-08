LUDI TIKET, nedelja, 211.533 dinara: Poklopile se sve zvezde u ulici Dimitrija Tucovića
Vreme čitanja: 3min | ned. 08.11.26. | 08:16
Igrač Mozzarta pogodio čak 15 parova, uključujući prelaz iz iksa u keca po kvoti 5,20 i ulog uvećao više od 4.200 puta
Pedeset dinara danas nije dovoljno ni za kafu, ali jeste za priču koju će jedan naš igrač dugo da prepričava među drugarima ljubiteljima sportskog klađenja. Igrač Mozzarta svratio je u poslovnicu u Ulici Dimitrija Tucovića, sastavio tiket sa čak 15 parova i za simboličnih 50 dinara inkasirao čak 211.353,44 dinara. Ukupna kvota iznosila je približno 4.227, a skoro svaki evropski fudbalski meridijan imao je svog predstavnika na ovom dobitnom listiću.
Najveći izazov čekao ga je već na prvom paru. U nemačkoj Cvajti odlučio se za prelaz iz iksa u keca na utakmici Nirnberg – Darmštat, i to po kvoti 5,20. Posle prvog poluvremena bez golova, domaćin je u nastavku dva puta zatresao mrežu i slavio sa 2:0. Nije moglo bolje da počne.
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Potom je usledila prava mala engleska invazija. Lejton je pregazio Harboro Taun sa 5:1, Solsberi je deklasirao Šoling sa 6:0, dok je Port Vejl bio bolji od Skantorpa rezultatom 4:2. Sva tri keca iz FA kupa prošla su bez većih problema, a priključio im se i Milton Kinz, koji je savladao Svindon sa 2:1.
Ni u Čempionšipu nije bilo razloga za nervozu. Birmingem je savladao Svonsi sa 2:1, a istim rezultatom Kvins Park Rendžers je izašao na kraj sa Linkoln Sitijem. Sedam engleskih utakmica, sedam pogođenih pobeda domaćina.
Međutim, naš junak nije želeo da se osloni samo na Engleze. U Škotskoj je pronašao tri utakmice na kojima je očekivao golove oba tima. Arbroat je savladao Ejr Junajted sa 4:1, Morton je nadigrao Stenhausmjur sa 4:3, dok su Invernis i Livingston odigrali 1:1. Posebno je zanimljiv ovaj poslednji susret, jer je dobitni tip prošao uprkos tome što je prvo poluvreme završeno bez golova.
Isti recept primenio je i u ostatku Evrope. Grčki Volos je izgubio od Kifisijasa sa 1:3, Kadiz je poražen od Ovijeda sa 1:2, a italijanska Pergoleteze od Renatea sa 2:3. Na sva tri susreta oba tima su tresla mrežu, baš kako je naš igrač predvideo.
Za kraj, stigla je i potvrda iz Švedske. Dejefors je izgubio od GAIS-a sa 1:2, ali je pogodak domaćina bio sasvim dovoljan da još jedan GG dobije zelenu oznaku.
Tako je tiket sastavljen od jednog hrabrog prelaza, šest pobeda domaćina u engleskim takmičenjima i osam tipova na golove oba tima pretvoren u dobitak od 211.353 dinara. Od subotnjeg jutra, kada je tiket uplaćen, do večeri u kojoj su se nizali konačni rezultati, sve što je naš igrač zamislio pretvorilo se u stvarnost.
Za ulog od svega 50 dinara dobio je iznos dovoljan za ozbiljno slavlje, a njegov tiket još jednom je pokazao koliko nepredvidivih obrta može da stane u jedno fudbalsko popodne.
Mozzart RELAX donosi potpunu revoluciju na tržište sportskog klađenja jer igračima garantuje profit pre poslednjeg sudijskog zvižduka. Reč je o pogodnosti koja automatski priznaje tip kao pogođen čim se ostvari ključna prednost na terenu – bilo da fudbalski tim povede sa dva gola razlike ili košarkaški tim pobegne na 16 poena prednosti. Krajnji rezultat utakmice više nema nikakav uticaj na vaš listić, čak i ako dođe do dramatičnih preokreta u samoj završnici. Ova olakšica obuhvata opklade na pobednika, a u fudbalskoj ponudi važi i za golove i prelaze 1-1 i 2-2, omogućavajući vam da osigurate dobitak na vreme i pratite utakmice potpuno rasterećeno.