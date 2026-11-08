LUDI TIKET, nedelja, 211.533 dinara: Poklopile se sve zvezde u ulici Dimitrija Tucovića

Potom je usledila prava mala engleska invazija. Lejton je pregazio Harboro Taun sa 5:1, Solsberi je deklasirao Šoling sa 6:0, dok je Port Vejl bio bolji od Skantorpa rezultatom 4:2. Sva tri keca iz FA kupa prošla su bez većih problema, a priključio im se i Milton Kinz, koji je savladao Svindon sa 2:1.

Ni u Čempionšipu nije bilo razloga za nervozu. Birmingem je savladao Svonsi sa 2:1, a istim rezultatom Kvins Park Rendžers je izašao na kraj sa Linkoln Sitijem. Sedam engleskih utakmica, sedam pogođenih pobeda domaćina.

Međutim, naš junak nije želeo da se osloni samo na Engleze. U Škotskoj je pronašao tri utakmice na kojima je očekivao golove oba tima. Arbroat je savladao Ejr Junajted sa 4:1, Morton je nadigrao Stenhausmjur sa 4:3, dok su Invernis i Livingston odigrali 1:1. Posebno je zanimljiv ovaj poslednji susret, jer je dobitni tip prošao uprkos tome što je prvo poluvreme završeno bez golova.

Isti recept primenio je i u ostatku Evrope. Grčki Volos je izgubio od Kifisijasa sa 1:3, Kadiz je poražen od Ovijeda sa 1:2, a italijanska Pergoleteze od Renatea sa 2:3. Na sva tri susreta oba tima su tresla mrežu, baš kako je naš igrač predvideo.

Za kraj, stigla je i potvrda iz Švedske. Dejefors je izgubio od GAIS-a sa 1:2, ali je pogodak domaćina bio sasvim dovoljan da još jedan GG dobije zelenu oznaku.

Tako je tiket sastavljen od jednog hrabrog prelaza, šest pobeda domaćina u engleskim takmičenjima i osam tipova na golove oba tima pretvoren u dobitak od 211.353 dinara. Od subotnjeg jutra, kada je tiket uplaćen, do večeri u kojoj su se nizali konačni rezultati, sve što je naš igrač zamislio pretvorilo se u stvarnost.

Za ulog od svega 50 dinara dobio je iznos dovoljan za ozbiljno slavlje, a njegov tiket još jednom je pokazao koliko nepredvidivih obrta može da stane u jedno fudbalsko popodne.

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