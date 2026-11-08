LUDI TIKET (-), nedelja: Dva puta pogodio kvotu 15, ona od 19 ga zavila u crno

A onda repriza, ovog puta u Švajcarskoj. Vintertur je protiv Etoal Karuža imao prednost od 2:1 posle prvih 45 minuta, ali je konačan rezultat glasio 2:2. Još jedan prelaz iz keca u iks, još jedna kvota 15 i još jedan dokaz da je naš igrač imao izuzetno dobar osećaj za neobične rasplete.

Međutim, treća sreća nije stigla. Na utakmici Sent Etjen – Stade Lavaloa ponovo je odigrao prelaz iz keca u iks, ovog puta po još većoj kvoti - 19,00. Prvi deo plana bio je ispunjen, pošto je Sent Etjen na odmor otišao sa prednošću od 1:0. Ali, umesto da gosti u nastavku stignu do izjednačenja, domaćin je postigao još jedan pogodak i pobedio sa 2:0.

Tako je jedan francuski gol, odnosno izostanak pogotka gostiju, napravio razliku između potencijalnog milionera i vlasnika gubitnog tiketa.

A koliko je ostatak kombinacije bio pažljivo sastavljen, pokazali su i mečevi iz Engleske. Fulam i Njukasl odigrali su 1:1, ali su oba pogotka pala u drugom poluvremenu, što je našem igraču donelo prolaz tipa 2GG po kvoti 2,65. Isti scenario viđen je na utakmici Blekburn – Vest Hem, gde je posle prvih 45 minuta bez golova završeno rezultatom 2:1. Još jedna pogođena igra, ovog puta po kvoti 2,70. Ipak, uprkos svim pogođenim prognozama, na tiketu je ostala jedna crvena oznaka, dovoljna da potencijalnih 1.575.262 dinara ostane samo brojka na ekranu.

Srećom, nije baš sve otišlo niz vodu. Zahvaljujući Mozzartovoj opciji "Naplati promašaj", igraču je isplaćeno 5.000 dinara, odnosno stotinu puta više od početnog uloga. Nije milion i po, ali jeste makar mala uteha za kombinaciju koja je bila nadomak nesvakidašnjeg dobitka. A Sent Etjen? Njegova pobeda od 2:0 sigurno će se još dugo pamtiti na Južnom bulevaru.

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