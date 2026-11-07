Kolektivno ludilo godine: Ener Valensija za titulu Boke u 90+6, prvi trofej predsednika Rikelmea

U deliću sekunde sva nervoza, sav strah i sve ono što su navijači Boke preživljavali tokom utakmice pretvorilo se u neopisivu sreću. Bombonjera je proključala, hiljade ljudi završile su jedne drugima u zagrljaju, a fudbaleri domaćina poleteli su da proslave pogodak vredan prvog mesta u godišnjem poretku. Da nije bilo gola Enera Valensije , Rosario Sentral bi baš kao i prethodne 2025. godine završio kao najbolji u godišnjem poretku.

Boku u narednim sedmicama čekaju borbe za nove trofeje, uključujući finale Kopa Sudamerikane 21. novembra protiv Atletiko Mineira i nokaut fazu argentinske Klausure (u kojoj se osvajanje pehara jednako računa kao titula šampiona države kao i ova u generalnom godišnjem plasmanu).

Ali, argentinski fudbal ne bi bio argentinski kada bi se takva drama završila bez još jednog obrta. Ovoga puta nisu bile dovoljne ni 90 minuta igre ni šest minuta nadoknade. Još čitava tri minuta navijači Boke morali su da čekaju konačnu odluku sudije Sebastijana Zunina. Radost je ustupila mesto strepnji, dok je čitava Bombonjera čekala odgovor na samo jedno pitanje: hoće li pogodak biti priznat? Tek u 90+8. minutu stigla je potvrda da gol važi.

I tada više nije bilo zadržavanja emocija. Bombonjera je eksplodirala drugi put, još snažnije, dok su na terenu usledili koškanje, protesti gostujućih fudbalera i žuti kartoni. Ništa od toga nije moglo da pokvari slavlje domaćih. Posle gotovo 100 minuta fudbala i nerviranja, Boka je konačno mogla da proslavi trijumf.

Huan Roman Rikelme je kao najveća igračka legenda u istoriji Boke konačno dočekao prvi trofej u ulozi predsednika kluba, na koju je stupio krajem 2023. godine. Iako je kao potpredsednik, od 2019. do 2023, učestvovao u osvajanju čak šest trofeja, njegov predsednički mandat dugo je bio obeležen rezultatskim razočaranjima i sve većim pritiskom javnosti.

Preko tri godine trajalo je čekanje da Rikelme kao prvi čovek kluba proslavi prvi trofej. A onda mu je stari vuk Valensija, kada je izgledalo da će se čekanje nastaviti, priredio noć koja bi mogla potpuno da promeni atmosferu oko čuvenog argentinskog velikana. I što je najzanimljivije, ovo bi mogao da bude samo početak nezaboravnog novembra za Boku i njenog predsednika.

Ekipa Rodolfa Aruabarene nalazi se u prilici da se u narednim sedmicama bori za još nekoliko velikih uspeha. U Kupu Argentine očekuje je polufinalni obračun sa Banfildom, dok je u Kopa Sudamerikani već obezbedila finale protiv brazilskog Atletiko Mineira. Istovremeno, Boka se nalazi u samom vrhu Torneo Klausure, pa ima priliku da sezonu kruniše i titulom u tom takmičenju. Eventualni trijumf otvorio bi joj vrata i borbe za Trofej dva šampiona (Aperture i Klausure), čime bi se broj potencijalnih pehara dodatno uvećao. Taj pehar se računa kao pehar nacionalog kupa.

Od četiri godine čekanja na prvi trofej do mogućnosti da za svega nekoliko sedmica osvoji čak pet priznanja! Bio bi to neverovatan preokret za Rikelmeov predsednički mandat i scenario o kojem su navijači Boke donedavno mogli samo da sanjaju.

Junak istorijske večeri na Bombonjeri, Ener Valensija, nije zaboravio kome duguje zahvalnost za priliku da obuče dres argentinskog velikana. Ekvadorski napadač je posle utakmice posebno istakao predsednika Huana Romana Rikelmea, čoveka koji je verovao u njega i čije je emocije primetio još pre početka susreta.

"Zahvalan sam Rikelmeu što je verovao u mene i doveo me u najveći klub Latinske Amerike. Pogledajte samo ovo! Video sam koliko je patio pre utakmice, a sada konačno možemo da slavimo. Znali smo da će biti teško jer je protivnik igrao dobro. U pojedinim trenucima uspevali smo da sprovedemo ono što smo zamislili, ali smo sve vreme verovali da ćemo postići gol. Srećom, to se na kraju i dogodilo“, rekao je Valensija za ESPN.

Iskusni napadač je potom govorio i o svojoj ulozi u dramatičnoj završnici, naglasivši da je njegov prvenstveni zadatak bio da unese svežinu i pomogne saigračima koji su do tada izneli najveći teret utakmice.

"Želeo sam da uđem i pomognem momcima koji su toliko trčali. Na kraju se sve tako namestilo. Imao sam jednu priliku i, uz malo sreće, lopta je završila u mreži. Kao što sam rekao i posle utakmice protiv Rasinga, svaki gol koji postignem za Boku predstavlja korak napred. Presrećni smo zbog svega i nadamo se da ćemo nastaviti ovim putem još dugo“, poručio je junak trijumfa.