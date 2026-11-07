Kad ga vidite od prvog minuta na terenu, možete da se kladite da će ga dati: Suarez darovao Fonseki pobedu na debiju

Toplu dobrodošlicu novom treneru prioredio je najbolji strelac ekipe Luis Suarez . I ujedno drugi najefikasniji fudbaler Primeire. Večerašnji pogodak bio mu je deveti prvenstveni u 11 odigranih kola, a ukupno trinaesti računajući sva takmičenja.

I malo koji bio je atraktivniji od poslednjeg u nizu. Tek što je prošlo sat vremena fudbala kada je kolumbijski centarfor od Ise Dumbije dobio loptu na desnom krilu, kada je krenuo ka sredini i slabijom, levom nogom lansirao je u malu mrežu za vođstvo lisabonskog tima i ispostaviće se - sva tri boda.

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Tako je Suarez i na sedmoj uzastopnoj utakmici pred svojim navijačima u aktuelnoj sezoni postigao makar po gol. Izvukla se samo Vitorija Gimaraes u drugom kolu, s tim da je tada u igru ušao sa klupe u završnih 25 minuta. Sve preostale utakmice kod kuće je počeo i nijednog rivala nije poštedeo, bilo da je u pitanju Primeira (Alverka, Nasional, Aruka, Akademiko Viseu i Moreirense) ili Liga šampiona (LASK x2, Galatasaraj).

Sporting je ovim trijumfom prišao Benfiki na bod zaostatka, mada od gradskog rivala ima utakmicu više, kao i od Porta, koji je udaljen šest bodova.

Moreirense, za koji je u 87. minutu priliku dobio srpski vezista Mateja Stjepanović, trenutno je na devetom mestu sa 14 bodova iz 11 utakmica.

PORTUGALIJA, 11. KOLO

Petak

Famalikao - Aruka 1:0 (0:0)

/Moreira 90+6/

Subota

Nasional - Akademiko Viseu (odloženo)

Alverka - Kasa Pija 1:1 (0:1)

/Lukas 66 - Klua 36/

Sporting - Moreirense 1:0 (0:0)

/Suarez 61/

Sporting

16.30: (3,00) Nasional (3,45) Akademiko Viseu (2,35)

19.00: (1,82) Alverka (3,70) Kasa Pija (4,20)

21.30: (1,15) Sporting (7,00) Moreirense (17,0)

Nedelja

16.30: (2,15) Estoril (3,60) Maritimo (3,25)

16.30: (2,30) Santa Klara (3,20) Žil Visente (3,30)

19.00: (5,60) Vitorija Gimarais (4,20) Porto (1,55)

21.30: (10,5) Estrela Amadora (6,50) Benfika (1,25)

21.30: (5,60) Rio Ave (4,20) Braga (1,55)

*** kvote su podložne promenama