Kad ga vidite od prvog minuta na terenu, možete da se kladite da će ga dati: Suarez darovao Fonseki pobedu na debiju
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 23:57
Novi trener trijumfalno započeo mandat na stadionu Žoze Alvalade
Vremena da sprovede 'revoluciju' nije imao, štaviše teško da je i upoznao sve igrače, pa stoga prvi utisak i nije važan. U takvim okolnostima jedino je bitno da se piše pobeda, što i jeste slučaj kod Paula Fonseke.
Svega tri dana pošto je stigao na Žoze Alvalade, portugalski strateg je prvi put kao trener vodio ekipu Sportinga. Vodio do trijumfa, i to pred svojim navijačima, koji su protiv Moreirensea imali priliku da posvedoče uspešnom početku Fonsekine ere - 1:0 (0:0).
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Toplu dobrodošlicu novom treneru prioredio je najbolji strelac ekipe Luis Suarez. I ujedno drugi najefikasniji fudbaler Primeire. Večerašnji pogodak bio mu je deveti prvenstveni u 11 odigranih kola, a ukupno trinaesti računajući sva takmičenja.
I malo koji bio je atraktivniji od poslednjeg u nizu. Tek što je prošlo sat vremena fudbala kada je kolumbijski centarfor od Ise Dumbije dobio loptu na desnom krilu, kada je krenuo ka sredini i slabijom, levom nogom lansirao je u malu mrežu za vođstvo lisabonskog tima i ispostaviće se - sva tri boda.
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Tako je Suarez i na sedmoj uzastopnoj utakmici pred svojim navijačima u aktuelnoj sezoni postigao makar po gol. Izvukla se samo Vitorija Gimaraes u drugom kolu, s tim da je tada u igru ušao sa klupe u završnih 25 minuta. Sve preostale utakmice kod kuće je počeo i nijednog rivala nije poštedeo, bilo da je u pitanju Primeira (Alverka, Nasional, Aruka, Akademiko Viseu i Moreirense) ili Liga šampiona (LASK x2, Galatasaraj).
Sporting je ovim trijumfom prišao Benfiki na bod zaostatka, mada od gradskog rivala ima utakmicu više, kao i od Porta, koji je udaljen šest bodova.
Moreirense, za koji je u 87. minutu priliku dobio srpski vezista Mateja Stjepanović, trenutno je na devetom mestu sa 14 bodova iz 11 utakmica.
PORTUGALIJA, 11. KOLO
Petak
Famalikao - Aruka 1:0 (0:0)
/Moreira 90+6/
Subota
Nasional - Akademiko Viseu (odloženo)
Alverka - Kasa Pija 1:1 (0:1)
/Lukas 66 - Klua 36/
Sporting - Moreirense 1:0 (0:0)
/Suarez 61/
Sporting
16.30: (3,00) Nasional (3,45) Akademiko Viseu (2,35)
19.00: (1,82) Alverka (3,70) Kasa Pija (4,20)
21.30: (1,15) Sporting (7,00) Moreirense (17,0)
Nedelja
16.30: (2,15) Estoril (3,60) Maritimo (3,25)
16.30: (2,30) Santa Klara (3,20) Žil Visente (3,30)
19.00: (5,60) Vitorija Gimarais (4,20) Porto (1,55)
21.30: (10,5) Estrela Amadora (6,50) Benfika (1,25)
21.30: (5,60) Rio Ave (4,20) Braga (1,55)
*** kvote su podložne promenama