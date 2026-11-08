Old Trafordom trešti alarm - džabe svečana večera za Fergija, slede protesti

Svečano će biti jer klub ovog vikenda organizuje večeru za legendarnog ser Aleksa Fergusona. Tačno 6. novembra navršilo se 40 godina otkako je uprava kluba sa Old Traforda, angažovala škotskog stručnjaka, koji je prethodno napravio sjajne rezultate sa Aberdinom.

17.30: (2,25) Mančester Junajted (3,80) Aston Vila (2,90)

Šta je uradio Ferguson od te jeseni 1986. godine, pa do odlaska u penziju u maju 2013. godine, to je posebna knjiga istorije kluba, koja će ostati kao inspiracija mnogim dolazećim generacijama fudbalera Junajteda. Ipak, ovo veče donosi zebnju i nespokoj, i pokazuje koliko je u međuvremenu, a naročito u ovih poslednjih 13 godina, Junajted pao sa visina na kojima ih je Ferguson držao skoro 27 godina.

Ono što je posebno interesantno je da će večeri prisustvovati oko 100 zvanica, ali pitanje je da li će se tamo pojaviti iko od vlasnika i suvlasnika kluba, iz porodice Glejzer, odnosno Džim Retklif, vlasnik kompanije Ineos.

Upravo je Retklif, koji je pre dve godine otkupio skoro 29 odsto akcija Junajteda od porodice Glejzer, bio taj koji je u oktobru 2024. godine ukinuo godišnja davanja Aleksu Fergusonu na ime uloge klupskog ambasadora. To je bio deo nepopularnih mera koje je uprava sprovela kako bi smanjila velike izdatke i troškove, što je naišlo na žestoku osudu od strane navijača Junajteda.

Retklif i porodica Glejzer, sada su ponovo na meti nezadovoljnih pristalica kluba, koji ih bukvalno na svakoj utakmici "časte" prigodnim pesmicama i pozivaju da spakuju kofere i prodaju klub kojim očigleno ne znaju kako da upravljaju. Pre nekoliko dana, protiv Rome, to su bili najčešći refreni koji su odzvanjali sa tribina Teatra snova, a sva je prilika da će se animozitet nastaviti i ove večeri.

Navijači Junajteda ponovo su ohrabreni da nose zlatno-zelene šalove, koji asociraju na boje preteče kluba, Njuton Hita, što je jedna od akcija koja je krenula pre više od 15 godina, kada su krenuli prvi veliki ozbiljni protesti protiv američkih vlasnika. Takođe, na meču Lige šampiona, navijači su nosili balone u tim bojama, a iz revolta zbog slabih rezultata i ponašanja čelnika kluba, na teren su ubacivali i teniske loptice, zbog čeka je lokalna policija ovih dana uhapsila tri osobe.

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Protesti su najavljeni i za danas i to u sličnom tonu. Dok pojedine grupe traže da navijači simbolično napuste tribine stadiona u 21. minutu, što simbolizuje mračnih 21 godina vladavine porodice Glejzer, drugi pozivaju da se na stadionu prestane sa kupovinom alkohola i osvežavajućih pića, kako bi se i na taj način vlasnici "udarili po džepu". Nema sumnje da će, ako se kriza nastavi, akcije biti još radikalnije, pa je jasno da će čelnici kluba imati glavobolju i zbog toga, ne samo onog što se dešava na terenu u poslednja dva meseca.

Junajted je u utorak u Ligi šampiona pobedio Romu sa 3:2 u jednoj od onih starih, hičkokovskih večeri, kada je sa 0:2 stigao do 3:2, ali moraće da pobedi i večeras ako želi da na međunarodnu pauzu ode koliko toliko spokojnije. Jer, u Premijer ligi ima užasan učinak od samo jedne pobede uz po četiri remija i poraza.

Ta jedina ligaška pobeda ostvarena je još 30. avgusta protiv Ipsviča, baš na Old Trafordu (5:2), tako da je jasno zašto je ekipa trenutno na 18.mestu.

Ako je gledati poslednji meč sa Aston Vilom, odigran 15. marta ove godine baš na Teatru snova, Junajted ima čemu da se nada. Tada je pod komandom Kerika, Junajted slavio sa 3:1, bila je to jedna od pobeda koja je ekipu dovela do trećeg mesta na kraju sezone i učešća u Ligi šampiona posle dve godine.

Međutim, tim Unaja Emerija je uvek ozbiljan takmac i nema sumnje da će, iako je bez pobede na poslednje četiri utakmice, biti ozbiljno naoštren da Junajted gurne u još dublju krizu.

Na terenu, mnogo će zavisiti i od čoveka koji je obeležio prošlu sezonu, kapitena Bruna Fernandeša. Prošle sezone bio je izabran za najboljeg igrača u Premijer ligi, ali ove ga nema nigde. Van forme, kao i gotovo svi ostali u timu, moraće da pokaže najviše, posle manjih nesporazuma koje je proteklih nedelja imao sa Majklom Kerikom.

Dve strane su u međuvremenu obavile razgovore, Bruno je posle meča sa Romom izjavio i kako je Kerik bio u pravu što ga je izostavio iz tima za meč sa Bornmutom, dok menadžer Junajteda nije želeo da otkriva detalje razgovora sa Portugalcem.

"Njegove akcije, to kako se nosio sa ponovljenim izvođenjem penala protiv Rome, u momentu kada je to bilo jako teško uraditi, govore sve. Bruno je dobar kao i do sada. Uvek imamo razgovore, oni su uvek nastavljaju. reč je o tome da se stavi do znanja kada nešto ide dobro, a kada nešto treba da se popravi. Ponekad su to individualni, ponekad grupni razgovori. To što smo pričali zadržaću za sebe, ali jasno je da smo krenuli u pravom smeru. Brunova posvećenost u smislu toga šta donosi ovom klubu i timu za mene je nesumnjiva", podvukao je Kerik.